Tagesspiegel: тушение завода Diehl в Берлине продолжится на четвертый день

Операция по тушению пожара на заводе Diehl в Берлине, начавшегося 3 мая, продолжается, сообщил Tagesspiegel официальный представитель пожарной службы.

Собеседник издания рассказал, что тушение, ранее приостановленное из-за угрозы загрязнения воды, продолжалось в течение всего дня, однако завершить его так и не удалось. «Все, что еще может гореть, сгорит», — предупредил представитель пожарной службы.

Работы, как ожидается, продолжатся в ночь на 6 мая, в этот же день специализированные компании приступят к сносу оставшихся конструкций, пишет издание.

Пожар произошел на заводе концерна Diehl Metall, который занимается обработкой металлов и выпускает листы металла и различные металлические изделия. Компания входит в холдинг Diehl, у которого среди прочего есть оборонное подразделение — Diehl BGT Defence, которое производит ракеты для ЗРК Iris-T, поставляемые на Украину, боеприпасы и другое оборудование. Москва осуждает военную помощь Киеву.

Возгорание началось утром 3 мая в техническом помещении на первом этаже здания. Выгорели все четыре его этажа, часть здания обрушилась. К тушению привлекли более 220 пожарных, пишет Tagesspiegel.

После начала пожара спасатели предупредили жителей города, что в здании есть химические вещества, в том числе цианид меди и серная кислота, из-за чего повышается риск загрязнения воздуха.

Кроме того, при тушении оказалась загрязнена вода — в нее попали химикаты. Спасатели построили заграждения из мешков с песком, чтобы избежать ее слива в канал Тельтов. Работы временно приостанавливали, чтобы избежать попадания воды в стоки, ведется ее утилизация.