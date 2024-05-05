Спасатели оценили пожар на заводе Diehl фразой «что может гореть, сгорит»
Операция по тушению пожара на заводе Diehl в Берлине, начавшегося 3 мая, продолжается, сообщил Tagesspiegel официальный представитель пожарной службы.
Собеседник издания рассказал, что тушение, ранее приостановленное из-за угрозы загрязнения воды, продолжалось в течение всего дня, однако завершить его так и не удалось. «Все, что еще может гореть, сгорит», — предупредил представитель пожарной службы.
Работы, как ожидается, продолжатся в ночь на 6 мая, в этот же день специализированные компании приступят к сносу оставшихся конструкций, пишет издание.
Пожар произошел на заводе концерна Diehl Metall, который занимается обработкой металлов и выпускает листы металла и различные металлические изделия.
Компания входит в холдинг Diehl, у которого среди прочего есть оборонное подразделение — Diehl BGT Defence, которое производит ракеты для ЗРК Iris-T, поставляемые на Украину, боеприпасы и другое оборудование.
Москва осуждает военную помощь Киеву.
Возгорание началось утром 3 мая в техническом помещении на первом этаже здания. Выгорели все четыре его этажа, часть здания обрушилась. К тушению привлекли более 220 пожарных, пишет Tagesspiegel.
После начала пожара спасатели предупредили жителей города, что в здании есть химические вещества, в том числе цианид меди и серная кислота, из-за чего повышается риск загрязнения воздуха.
Кроме того, при тушении оказалась загрязнена вода — в нее попали химикаты. Спасатели построили заграждения из мешков с песком, чтобы избежать ее слива в канал Тельтов. Работы временно приостанавливали, чтобы избежать попадания воды в стоки, ведется ее утилизация.
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Джинн из бутылки, Apple и будущее Berkshire. Что сказал Баффет акционерам?
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
«Продавай в мае и уходи». Сработает ли эта биржевая поговорка в 2024 году?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России