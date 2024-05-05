В Мадриде прошла акция «Бессмертный полк»
Акция «Бессмертный полк» прошла в центре Мадрида, в шествии приняли участие сотни человек, пишет La Jornada.
Как отмечает газета со ссылкой на организаторов акции, в ней приняли участие около двух тысяч человек. Шествие проходило на центральном бульваре Пасео-дель-Прадо. Собравшиеся встретились возле вокзала Аточа, откуда направились на одну из центральных площадей, передает Sputnik Mundo. По данным издания, их было порядка 1,5 тыс. человек.
Акция проходила в Мадриде в девятый раз. Участники несли в руках флаги России и других стран, которые ранее были республиками в составе СССР. Среди тех, кто участвовал в шествии, были и граждане Испании, чьи родственники пострадали от действий нацистов в годы Второй мировой войны, пишет La Jornada. Ближе к концу шествия участники танцевали, пели песни и читали стихи времен Великой Отечественной войны, отмечает Sputnik Mundo.
Акция «Бессмертный полк» проходит в России с 2012 года, ее проводят и в других странах мира. Во время шествия участники идут по улицам городов с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны.
В России в 2024 году мероприятие не состоится в очном формате из соображений безопасности.
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