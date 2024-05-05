Рублев победил Оже-Альяссима и выиграл турнир серии «Мастерс» в Мадриде

Россиянин обыграл канадца Оже-Альяссима в трех сетах. В новой версии рейтинга ATP Рублев станет шестой ракеткой мира

Андрей Рублев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев выиграл турнир серии «Мастерс» в Мадриде с призовым фондом €7,8 млн. Россиянин завоевал 16-й трофей в карьере и поднимется на шестое место в рейтинге ATP.

В финале Рублев, восьмая ракетка мира, встречался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (35) и победил со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

До этой встречи Рублев выиграл у канадца четыре матча из пяти.

Рублев в пятый раз дошел до финала на турнире серии «Мастерс», это его вторая победа после соревнований этой серии в Монте-Карло в прошлом году.

Оже-Альяссим вышел в 1/8 финала, где обыграл Карена Хачанова, из-за травмы Якуба Меншика. Потом соперник канадца по четвертьфиналу Янник Синнер снялся до матча, а чех Иржи Легечка — в первом сете полуфинала.

Благодаря победе Рублев поднимется на шестое место в рейтинге ATP, Оже-Альяссим после финала станет 20-й ракеткой мира.

До «Мастерса» в Мадриде Рублев выиграл только один матч на четырех турнирах подряд.

Ранее в этом сезоне Рублев победил на турнире в Гонконге (в январе).

В Мадриде Рублев в прошлом году победил в парном разряде c Хачановым.