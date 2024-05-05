Андрей Рублев выиграл турнир серии «Мастерс» в Мадриде
Вторая ракетка России Андрей Рублев выиграл турнир серии «Мастерс» в Мадриде с призовым фондом €7,8 млн. Россиянин завоевал 16-й трофей в карьере и поднимется на шестое место в рейтинге ATP.
В финале Рублев, восьмая ракетка мира, встречался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (35) и победил со счетом 4:6, 7:5, 7:5.
До этой встречи Рублев выиграл у канадца четыре матча из пяти.
Рублев в пятый раз дошел до финала на турнире серии «Мастерс», это его вторая победа после соревнований этой серии в Монте-Карло в прошлом году.
Оже-Альяссим вышел в 1/8 финала, где обыграл Карена Хачанова, из-за травмы Якуба Меншика. Потом соперник канадца по четвертьфиналу Янник Синнер снялся до матча, а чех Иржи Легечка — в первом сете полуфинала.
Благодаря победе Рублев поднимется на шестое место в рейтинге ATP, Оже-Альяссим после финала станет 20-й ракеткой мира.
До «Мастерса» в Мадриде Рублев выиграл только один матч на четырех турнирах подряд.
Ранее в этом сезоне Рублев победил на турнире в Гонконге (в январе).
В Мадриде Рублев в прошлом году победил в парном разряде c Хачановым.
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Джинн из бутылки, Apple и будущее Berkshire. Что сказал Баффет акционерам?
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
«Продавай в мае и уходи». Сработает ли эта биржевая поговорка в 2024 году?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России