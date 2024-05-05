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Военная операция на Украине ,  
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Глава Rheinmetall пообещал передать Украине «сотни тысяч» снарядов

Глава Rheinmetall Паппергер пообещал Киеву «сотни тысяч» снарядов в этом году
Сюжет
Военная операция на Украине
Армин Паппергер анонсировал поставки «сотни тысяч» боеприпасов Украине в этом году, в том числе прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы 100 км
Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В текущем году немецкий концерн Rheinmetall отправит Украине «сотни тысяч» снарядов, заявил на мероприятии в Дюссельдорфе глава компании Армин Паппергер, передает Handelsblatt.

В это число войдут прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы 100 км. «Артиллерия меняет правила игры», — сказал Паппергер, отметив, что концерн на данный момент специализируется на артиллерийских боеприпасах.

Он также отметил, что «западный мир не готов к обычной войне» в том числе из-за сокращения производства боеприпасов. В связи с этим Rheinmetall строит новые предприятия, в частности вне Германии.

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В июле 2023 года Rheinmetall обещал в течение трех месяцев открыть завод по производству бронетехники на Украине. На нем планировалось производить порядка 400 танков в год. В сентябре Федеральное антимонопольное ведомство Германии выдало соответствующее разрешение. В конце 2023 года в концерне заявляли о планах арендовать украинские заводы для производства немецких бронемашин и говорили об отсутствии планов по строительству подобных предприятий.

В начале 2024 года Паппергер анонсировал создание нового завода по производству боеприпасов на Украине «в кратчайшие сроки». В феврале концерн подписал с неназванным украинским партнером меморандум о создании на Украине такого предприятия. У концерна есть договор о сотрудничестве с украинской госкомпанией «Укроборонпром».

Предполагалось, что Rheinmetall будет владеть 51% акций нового предприятия, а партнер — остальными 49%. По данным Reuters, завод будет ежегодно производить «шестизначное количество» боеприпасов калибра 155 мм. В Rheinmetall не уточнили, когда начнется производство и где будет расположено предприятие.

В середине марта концерн объявил, что планирует построить на Украине по меньшей мере четыре завода.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
военная помощь Rheinmetall Украина артиллерийский снаряд
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