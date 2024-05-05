Лавров обвинил Берн во лжи насчет приглашения Москвы на саммит по Украине

Лавров отметил, что планируемая на июнь мирная конференция представляет собой «пародию на переговоры». На саммите будут продвигать русофобскую «формулу мира» Зеленского, потому Россия не будет в нем участвовать, указал министр

Сергей Лавров (Фото: МИД России)

Швейцария лжет, говоря о своем желании пригласить Россию на мирную конференцию по Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу «АТВ», которое опубликовал МИД.

«Когда наши швейцарские коллеги заявляют о желании позвать Россию на первую конференцию, то они говорят неправду. Мы не будем участвовать в любых мероприятиях, которые так или иначе продвигают «формулу мира» [президента Украины] В. А. Зеленского. Это всем давно известно. Мы всерьез открыты к переговорам на основе реалий», — сказал глава ведомства.

По словам Лаврова, саммит в Швейцарии представляет собой «пародию на переговоры», на Западе России не с кем разговаривать насчет урегулирования, никто не готов к «серьезному» диалогу. Он отметил, что заявления об отказе Москвы от переговоров являются «нечестными». «Формула мира», которая будет основой на конференции, как утверждает Лавров, содержит в себе «откровенно иллюзорную и русофобскую сущность».

Мирная конференция по Украине запланирована на 15–16 июня, она пройдет в швейцарском Бюргенштоке. Россию туда не пригласили. МИД Швейцарии пояснил, что урегулирование без участия Москвы невозможно, но на данном этапе она не приглашена, поскольку цель мероприятия — начать мирный процесс. Кроме того, Россия «неоднократно и публично заявляла, что не заинтересована в участии», добавили в ведомстве.

Президент Владимир Путин сравнил конференцию с паноптикумом. Российское посольство в Швейцарии указывало, что Москва не будет участвовать в мероприятии ни в каком формате.

Президент Швейцарии Виола Амхерд отмечала, что на конференции будут обсуждать гуманитарную ситуацию, ядерную безопасность, свободу судоходства и продовольственную безопасность. «Если мы найдем здесь общий знаменатель, это уже что-то. Еще одним успехом было бы, если бы мы могли подойти к мирному процессу конкретно», — сказала она.

В офисе Зеленского также говорили, что на саммите будут обсуждать вопрос обмена пленными с Россией по формуле «всех на всех».