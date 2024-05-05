Лавров обвинил Берн во лжи насчет приглашения Москвы на саммит по Украине
Швейцария лжет, говоря о своем желании пригласить Россию на мирную конференцию по Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу «АТВ», которое опубликовал МИД.
«Когда наши швейцарские коллеги заявляют о желании позвать Россию на первую конференцию, то они говорят неправду. Мы не будем участвовать в любых мероприятиях, которые так или иначе продвигают «формулу мира» [президента Украины] В. А. Зеленского. Это всем давно известно. Мы всерьез открыты к переговорам на основе реалий», — сказал глава ведомства.
По словам Лаврова, саммит в Швейцарии представляет собой «пародию на переговоры», на Западе России не с кем разговаривать насчет урегулирования, никто не готов к «серьезному» диалогу. Он отметил, что заявления об отказе Москвы от переговоров являются «нечестными». «Формула мира», которая будет основой на конференции, как утверждает Лавров, содержит в себе «откровенно иллюзорную и русофобскую сущность».
Мирная конференция по Украине запланирована на 15–16 июня, она пройдет в швейцарском Бюргенштоке. Россию туда не пригласили. МИД Швейцарии пояснил, что урегулирование без участия Москвы невозможно, но на данном этапе она не приглашена, поскольку цель мероприятия — начать мирный процесс. Кроме того, Россия «неоднократно и публично заявляла, что не заинтересована в участии», добавили в ведомстве.
Президент Владимир Путин сравнил конференцию с паноптикумом. Российское посольство в Швейцарии указывало, что Москва не будет участвовать в мероприятии ни в каком формате.
Президент Швейцарии Виола Амхерд отмечала, что на конференции будут обсуждать гуманитарную ситуацию, ядерную безопасность, свободу судоходства и продовольственную безопасность. «Если мы найдем здесь общий знаменатель, это уже что-то. Еще одним успехом было бы, если бы мы могли подойти к мирному процессу конкретно», — сказала она.
В офисе Зеленского также говорили, что на саммите будут обсуждать вопрос обмена пленными с Россией по формуле «всех на всех».
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