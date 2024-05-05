Встречающей военных с флагом девочке из ДНР подарили щенка по поручению Путина

Встречающей военных девочке из ДНР подарили щенка по поручению Путина

Живущей в Макеевке девочке, которая ходит встречать и провожать летчиков из подразделения «Архангелы» с российским флагом, по поручению президента России Владимира Путина подарили щенка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

«По поручению нашего президента мы вместе с [первым заместителем руководителя администрации главы государства] Сергеем Кириенко передали Маше щенка, которого она очень хотела», — написал он.

На кадрах, которые показал Пушилин, видно, как ребенку передают черного щенка, девочка называет его Рекси.

На этом же видео девочка выбегает в поле с российским флагом и машет рукой взлетающим самолетам. Ранее она встретилась с летчиками на аэродроме.

Брат девочки в этом же ролике рассказал, что ее отец — военный, участвующий в боевых действиях в Донбассе с 2015 года. С его слов, сестра выбегает встречать летчиков с флагом постоянно.

Сама девочка рассказала, что мечтает встретиться с Путиным лично. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Кремль готов организовать эту встречу.