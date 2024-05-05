Встречающей военных девочке из ДНР подарили щенка по поручению Путина
Живущей в Макеевке девочке, которая ходит встречать и провожать летчиков из подразделения «Архангелы» с российским флагом, по поручению президента России Владимира Путина подарили щенка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.
«По поручению нашего президента мы вместе с [первым заместителем руководителя администрации главы государства] Сергеем Кириенко передали Маше щенка, которого она очень хотела», — написал он.
На кадрах, которые показал Пушилин, видно, как ребенку передают черного щенка, девочка называет его Рекси.
На этом же видео девочка выбегает в поле с российским флагом и машет рукой взлетающим самолетам. Ранее она встретилась с летчиками на аэродроме.
Брат девочки в этом же ролике рассказал, что ее отец — военный, участвующий в боевых действиях в Донбассе с 2015 года. С его слов, сестра выбегает встречать летчиков с флагом постоянно.
Сама девочка рассказала, что мечтает встретиться с Путиным лично. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Кремль готов организовать эту встречу.
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Джинн из бутылки, Apple и будущее Berkshire. Что сказал Баффет акционерам?
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
«Продавай в мае и уходи». Сработает ли эта биржевая поговорка в 2024 году?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России