Президент Швейцарии ответила на вопрос о поставках оружия Украине

В Швейцарии не обсуждалось принятие чрезвычайных законов для помощи Украине, сообщила президент. Страна является нейтральной и не может передавать вооружения сторонам конфликта. Глава государства также рассказала о мирном саммите

Виола Амхерд (Фото: Laurent Gillieron / EPA / ТАСС)

Швейцария не будет принимать чрезвычайных законов для обеспечения поставок оружия на Украину, заявила президент страны Виола Амхерд в интервью местной газете Blick, отвечая на соответствующий вопрос.

«Закон о чрезвычайном положении не обсуждался. Чрезвычайное право можно применять только в крайних случаях, как, например, во время коронавирусного кризиса», — сказала она.

Амхерд подчеркнула, что при этом Швейцария не откажется от закупок боеприпасов. Это нужно для укрепления обороноспособности страны. «Мы не должны быть «дыркой в бублике» и должны внести свой вклад в безопасность Европы», — подчеркнула она.

Швейцария считается нейтральной страной с 1815 года, этот статус был закреплен в 1907-м. Она не может прямо или косвенно отправлять оружие комбатантам. Кроме того, действует отдельное эмбарго на отправку оружия Украине и России.

Москва выступает против западных поставок вооружений Киеву.

В интервью Амхерд также рассказала о планируемой на 15–16 июня мирной конференции по Украине в Бюргенштоке. По словам главы государства, успехом мероприятия будет «широкое, очень хорошее участие» стран мира. Она отметила, что приглашения на саммит разослали на этой неделе, в том числе его получил папа римский Франциск.

Среди тем, которые будут подняты на конференции, Амхерд назвала гуманитарную ситуацию, ядерную безопасность, свободу судоходства и продовольственную безопасность. «Если мы найдем здесь общий знаменатель, это уже что-то. Еще одним успехом было бы, если бы мы могли подойти к мирному процессу конкретно», — сказала она.

Россию не пригласили на этот саммит. МИД Швейцарии пояснил, что урегулирование без участия Москвы невозможно, но на данном этапе она не приглашена, поскольку цель мероприятия — начать мирный процесс. Кроме того, Россия «неоднократно и публично заявляла, что не заинтересована в участии», добавили в ведомстве.

Президент Владимир Путин сравнил запланированную конференцию с паноптикумом. Российское посольство в Швейцарии указывало, что Москва в любом случае не будет участвовать в мероприятии, независимо от того, пригласят ее или нет.