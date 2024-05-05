«Спартак» сыграл вничью со сменившим тренера «Пари НН»

Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 0:0. «Красно-белые» продлили беспроигрышную серию после отставки Абаскаля до шести матчей. «Пари НН» прервал серию поражений с новым тренером Сашей Иличем

Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Московский «Спартак» и «Пари НН» не забили друг другу голов в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в Нижнем Новгороде.

«Спартак» в третий раз сыграл безголевую ничью после отставки Гильермо Абаскаля при трех победах (с учетом Кубка России). Он занимает четвертое место в таблице РПЛ.

«Пари НН» прервал шестиматчевую серию поражений, которая привела к замене Сергея Юрана на серба Сашу Илича, и поднялся на 11-е место.

В следующем туре «Спартак» сыграет 11 мая с «Краснодаром», а «Пари НН» 12 мая встретится с «Сочи».