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«Спартак» сыграл вничью со сменившим тренера «Пари НН»

«Спартак» сыграл безголевую ничью со сменившим тренера «Пари НН»
Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 0:0. «Красно-белые» продлили беспроигрышную серию после отставки Абаскаля до шести матчей. «Пари НН» прервал серию поражений с новым тренером Сашей Иличем
Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press
Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Московский «Спартак» и «Пари НН» не забили друг другу голов в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в Нижнем Новгороде.

«Спартак» в третий раз сыграл безголевую ничью после отставки Гильермо Абаскаля при трех победах (с учетом Кубка России). Он занимает четвертое место в таблице РПЛ.

«Пари НН» прервал шестиматчевую серию поражений, которая привела к замене Сергея Юрана на серба Сашу Илича, и поднялся на 11-е место.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Динамо»

В следующем туре «Спартак» сыграет 11 мая с «Краснодаром», а «Пари НН» 12 мая встретится с «Сочи».

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Анна Сатдинова
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