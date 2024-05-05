«Спартак» сыграл вничью со сменившим тренера «Пари НН»
Московский «Спартак» и «Пари НН» не забили друг другу голов в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра прошла в Нижнем Новгороде.
«Спартак» в третий раз сыграл безголевую ничью после отставки Гильермо Абаскаля при трех победах (с учетом Кубка России). Он занимает четвертое место в таблице РПЛ.
«Пари НН» прервал шестиматчевую серию поражений, которая привела к замене Сергея Юрана на серба Сашу Илича, и поднялся на 11-е место.
В следующем туре «Спартак» сыграет 11 мая с «Краснодаром», а «Пари НН» 12 мая встретится с «Сочи».
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