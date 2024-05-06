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Военная операция на Украине ,  
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МВД объявило в розыск экс-главу СНБО Украины Данилова

МВД объявило в розыск экс-главу СНБО Данилова и экс-главу МИД Украины Климкина
Сюжет
Военная операция на Украине

Российское МВД объявило в розыск бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, следует из базы ведомства.

В карточке говорится, что разыскивается Данилов Алексей Мячеславович, украинец по национальности, родившийся 7 сентября 1962 года в городе Красный Луч Луганской области Украины.

Также в базу занесены экс-глава украинского МИДа Павел Климкин и бывший спикер Верховной Рады, экс-глава правительства Украины Владимир Гройсман.

Все трое разыскиваются по статьям Уголовного кодекса (по каким именно, не уточняется). В апреле Следственный комитет предъявил Климкину и Гройсману обвинения за совершение обстрелов и иных преступлений в Донбассе.

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Данилов стал главой СНБО Украины в 2019 году. В марте 2024 года украинский президент Владимир Зеленский уволил его с должности, а позднее назначил послом Украины в Молдавии. Увольнению секретаря СНБО предшествовал скандал — он нецензурно исказил имя спецпредставителя Китая, заявив, что не «какому-то» Ли Хуэю принимать решения о делах Украины без ее участия.

Климкин был главой украинского МИДа в 2014-2019 годах при президенте Петре Порошенко (2014-2019).

Гройсман при нем же в 2014-2016 годах занимал пост председателя Верховной Рады. Затем он стал главой правительства Украины. Должность премьера Гройсман занимал до августа 2019 года.

В течение этой недели российское МВД объявило в розыск нескольких представителей высшего руководства Украины и тех, кто руководил страной ранее. В базу ведомства попали Зеленский, Порошенко, бывший врио главы Минобороны Украины Михаил Коваль и другие политические деятели.

Порошенко назвал объявление себя в розыск в России признанием и «почти боевой наградой».

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Теги
розыск Павел Климкин Украина СНБО Украины Алексей Данилов Владимир Гройсман
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