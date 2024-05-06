В Сумах прозвучал взрыв
В Сумах прогремел взрыв, сообщают «Суспiльне» и «Зеркало недели». ТСН со ссылкой на местных жителей пишет, что в части Сумской области пропал свет, в частности в Сумах и городах Ахтырка и Белополье.
В Сумской области до этого объявили воздушную тревогу. Сигналы тревоги звучат также в Харьковской, Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Власти Сумской области заявили об ударе по энергетическим объектам региона. «На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы», — говорится в сообщении в телеграм-канале военной администрации области.
Сумская область граничит с российской Курской областью.
Взрывы в Сумах звучали также вечером 4 мая.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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