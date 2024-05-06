Экспорт мазута и нафты из России в апреле упал до антирекорда

Россия в апреле сократила морской экспорт мазута и нафты до рекордно низких отметок, следует из данных аналитической компании Kpler. Показатели упали на 24 и 20% к апрелю 2023 года на фоне плановых и внеплановых ремонтов НПЗ

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Россия в апреле сократила экспорт мазута из портов на 24% по сравнению с апрелем прошлого года и на 11% против уровня марта, до 815 тыс. барр. в сутки, следует из данных аналитической компании Kpler (есть в распоряжении РБК). Также упал морской экспорт нафты (бензин прямогонный) — на 20 и 15% соответственно, до 322 тыс. барр. в сутки.

Показатели стали «самыми низкими с момента наблюдения, то есть как минимум с 2017 года», прокомментировал РБК глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона. По его словам, «накладывание сезона ремонтов и недостающих мощностей после украинских атак дронами вылилось в слабейший месяц для российского экспорта нефтепродуктов».

В апреле также продолжил сокращаться морской экспорт дизеля, следует из данных. Показатель упал на 23% по отношению к уровню марта и на 28% к апрелю 2023 года, достигнув 762 тыс. барр. в сутки. Он последовательно снижается с февраля с январской отметки в 1,15 млн барр. в сутки. В то же время экспорт бензина из России запрещен с 1 марта на полгода (за исключением ряда стран).

Поставки дизеля снизились по большинству направлений и заметно выросли только в Китай — с 285 барр. в сутки. до 6 тыс. барр. в сутки. В ряд стран экспорт возобновился после некоторого перерыва, например, в Алжир, Кот-д’Ивуар, Судан. Как и прежде, основными рынками поставок для российского дизеля в апреле остались Турция (309 тыс. барр. в сутки, снижение на 20% к марту) и Бразилия (109 тыс. барр. в сутки, снижение на 22%). Еще для 141 тыс. барр. в сутки направление поставок не определено.

Больше всего мазута Россия поставила в апреле в Китай, но с марта показатель упал на 38%, до 135 тыс. барр. в сутки. При этом в 1,5–3 раза вырос экспорт в Сингапур, Египет и Турцию.

Основными направлениями поставок нафты стали Китай, Сингапур и Бразилия. В Китай экспорт вырос на 37% к марту, до 49 тыс. барр. в сутки, в Сингапур — упал в 1,8 раза, до 45 тыс. барр. в сутки, в Бразилию — вырос в 2 раза, до 38 тыс. барр. в сутки.

РБК направил запрос в Минэнерго.

С начала года сразу несколько нефтезаводов в российских регионах подверглись атакам беспилотников. Только в марте о подобных инцидентах сообщали власти Нижегородской, Самарской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областей.

Минэнерго в конце апреля заявляло, что производство бензина и дизельного топлива в апреле стабилизировалось, при этом поставки на внутренний рынок превышают объемы прошлого года, а экспорт снижен. В начале апреля министр энергетики Николай Шульгинов сообщал, что Минэнерго рассчитывает на завершение всех внеплановых ремонтов на НПЗ в апреле—мае.

Согласно последним данным Росстата, в марте на фоне инцидентов на НПЗ производство бензина сократилось на 3,5% по сравнению с февралем и на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года. Производство дизеля в прошлом месяце, напротив, выросло к февралю на 5,4%, но снизилось на 5,7% к марту 2023 года. В абсолютном выражении показатели в первом квартале составили 11 млн т (снижение на 1,3%) и 21,9 млн т (снижение на 2,2%) соответственно.

Выпуск мазута в марте снизился на 7,9% к февралю и на 22,2% к марту прошлого года. Всего за первый квартал он сократился на 11,6%, до 9,7 млн т. Производство нафты выросло в марте на 41,6% к февралю, но сократилось на 22,2% к марту 2023 года. Всего за первые три месяца 2024 года оно составило 2 млн т, что на 32,7% ниже аналогичного показателя 2023 года.