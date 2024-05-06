В России за год открылось рекордное количество универмагов

В России возвращается популярность универсальных магазинов — в том году их открылось рекордное число за восемь лет. В основном в них продается одежда российских брендов, но эксперты не уверены в будущем такого формата

В 2023 году в России резко увеличилось число универмагов — крупноформатных мультибрендовых магазинов с товарами в единой концепции. Так, в 2023 году было открыто 35 таких объектов, что стало рекордом как минимум с 2015 года, следует из предоставленных РБК данных консалтинговой компании CORE.XP. Для сравнения, в 2022 году в стране появилось всего шесть новых универмагов, в 2021-м — семь.

Кто открывал универмаги

В минувшем году появилось 15 новых универмагов Stockmann, девять Slava Concept, а также новый Trend Island в столичном торговом центре «Метрополис» площадью 2 тыс. кв. м. Кроме того, в 2023 году в Москве открылся еще один универмаг «Телеграф», сеть которых самостоятельно развивает топ-менеджмент Trend Island. Созданием подобных объектов также занимаются региональные игроки, например, в торгцентре «Гринвич» в Екатеринбурге появился универмаг Hi-Light.

Всего, по данным CORE.XP, на российском рынке сейчас работает 18 игроков, развивающих универмаги. Суммарная площадь таких объектов составляет 258,6 тыс. кв. м, большая часть — 167,8 тыс. кв. м. — работает в составе торговых центров. Средняя площадь одного универмага превышает 2 тыс. кв. м, а число представленных в нем брендов — от 40 до 250. При этом универмаги, также как и торговые центры, могут включать в себя зоны отдыха, фудкорты, коворкинги и даже лектории, отмечают в CORE.XP.

Откуда взялись универмаги Универсальные магазины появились во Франции в XIX веке. Они представляли собой крупные магазины, как правило в отдельно стоящих зданиях, где можно было приобрести сразу все необходимые товары. В таких магазинах была открытая выкладка и твердые цены, исключающие возможность торга. Вслед за Европой универсальные магазины в конце XIX — начале XX веков начали появляться и в России. Они располагались в старинных зданиях в самом центре городов и имели архитектурное сходство, как внешнее, так и внутреннее — все они были организованы по единому принципу универмага с тематическими отделами. В 1893 году в Москве открылся будущий ГУМ — перестроенные в единое здание Верхние Торговые ряды с магазинами, отделениями банков и почты, ресторанами и буфетами. На тот момент это был самый крупный пассаж Европы. В 1908 году на Петровке на месте уничтоженного пожарами торгового пассажа открылся новый универсальный магазин «Мюръ и Мерилизъ» — сегодняшний ЦУМ. В 1913 году заработал Военторг — центральный универмаг военного ведомства. Впоследствии такой формат торговли получил распространение в СССР: государственные универсальные магазины (ГУМы) и центральные универсальные магазины (ЦУМы) можно было встретить в крупных советских городах, свои универмаги открывались в отдельных районах Москвы. В таких магазинах сохранилась система выкладки товаров отделами, но продавались там непродовольственные товары — в основном одежда, со временем появилась бытовая техника. После 1990-х годов большинство универмагов в России претерпели реконструкцию и продолжили работу в формате торговых центров.

Почему универмаги возвращаются

Тенденция по увеличению числа универмагов в стране началась еще в 2014 году, когда собственники московского торгцентра «Авиапарк» приняли решение о запуске Trend Island, отмечает глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Это было связано с тем, что многие зарубежные универмаги, с которыми велись переговоры об открытии, отказались от развития в России, говорит эксперт.

Рекордный рост числа новых магазинов этого формата за 2023 год в CORE.XP связывают с развитием российских брендов и увеличением количества доступных площадей после ухода иностранного бизнеса, а также повышением доверия потребителей к российским маркам.

Бренды заинтересованы в открытии в универмагах по двум причинам, рассуждает Малахатько. Во-первых, по ее словам, для новичков это шанс без высоких затрат протестировать свой бренд на потребителях и начать офлайн-экспансию. Экономия по сравнению с самостоятельным открытием полноценного магазина в торговом центре может достигать 70%, уточняет эксперт.

Создавать собственную розничную сеть или даже просто выйти в оффлайн — это дорого и сложно для молодых, начинающих брендов, подтверждает гендиректор Trend Island Николай Константинов. Универмаг снижает порог входа, а также предоставляет операционную и маркетинговую поддержку, добавляет он. Константинов также отмечает развитие российской модной индустрии — по его оценкам, доля локальных брендов в торгцентрах уже около 80%. Доверие со стороны потребителей растет, а универмаги, в свою очередь, дают более широкий ассортимент, чем монобрендовый бутик, констатирует он.

Кроме того, продолжает Малахатько, формат универмагов позволяет международным ретейлерам, которые хотят быть представленными в России, но «по различным причинам» не могут развиваться в стране, «не терять коммуникацию с клиентами».

Какие перспективы у формата

В то же время, по словам Малахатько, формат универмагов имеет ряд минусов для представленных в них брендов. В их числе — условия кассового обслуживания, хранения стоков, обеспечение сервиса и безопасности товара. По сути владелец корнера мало что может самостоятельно делать на площадке универмага, так как он передает почти все права управления своей точкой оператору такого объекта, поясняет эксперт.

Кроме того, на дальнейшем развитии формата универмагов может сказаться сокращение числа свободных торговых площадей, говорит Константинов. По сравнению с 2022 годом, когда многие галереи в торгцентрах были пустыми, в 2023-м открылось много новых магазинов, в том числе российских брендов — Lime, Love Republic, Befree, Finn Flare и другие, напоминает он. Те, кто не успел договориться об аренде, сейчас сталкиваются с той же ситуацией, которая была до февраля 2022 года — высокие арендные ставки и недостаточное предложение площадей под fashion магазин, поясняет Константинов.

Владелец «Слепой курицы» Михаил Молчанов в целом скептически оценивает перспективы универмагов, начавших стремительно открываться в 2023 году. Он обращает внимание на то, что ранее столь бурного роста такого формата не наблюдалось, и связано это, по его мнению, не с тем, что рынок был занят иностранными брендами, а с невысокой популярностью представленных в этих универмагах товаров. Как правило, это российские дизайнеры, работавшие в среднем ценовом сегменте, но сейчас поднявшие цены до уровня премиум. При этом качество сервиса, а также самих товаров остается на прежнем уровне, что не могут не замечать потребители, говорит Молчанов. Поэтому он считает, что в долгосрочной перспективе новые проекты успеха не возымеют.