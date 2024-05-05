Какие страны обгоняют Китай по росту закупки досок из России
Турция, Иран и Гонконг резко нарастили закупки пиломатериалов из России в начале 2024 года. За первый квартал прирост поставок в Гонконг составил 329,4% и достиг 133,1 тыс. м.3. Далее нарастила поставки Турция — 225,4% (292,2 тыс. м.3) и Иран (+71,9%, до 165,7 тыс. м.3).
Лидером по объемам закупки остается Китай — 2564 тыс. м. 3., но темпы поставок туда за год снизились на 11,1%. На втором месте — Узбекистан (375,6 тыс. м.3, снижение на 23,9%).
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