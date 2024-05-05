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Политика ,  
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В российском МИДе заявили, что Макрон «дышит пещерной русофобией»

Лавров: Макрон «дышит пещерной русофобией», чтобы заполучить лидерство в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон «дышит пещерной русофобией», чтобы заполучить лидерство в Европе, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу «АТВ».

«Не исключаю, что вот эта пещерная русофобия, которой сейчас дышит Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе, «оседлав» эту тему, которую сам Запад сделал главной темой международной жизни», — сказал Лавров.

По словам министра, приоритетность темы русофобии «опирается на искусственно раздутые информационные войны». «Посмотрим, как все будет развиваться. Запад врет. В этом у меня нет сомнений», — добавил Лавров.

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Политика
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В марте российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти США с помощью русофобской риторики пытаются раскачать ситуацию в России. «С высоких американских трибун» политики заявляют о «захватнических амбициях» России в Европе, а Пентагон «с легкостью называет нашу страну «врагом» США», — сказал он.

Антонов заявил, что рассматривает это как «скоординированный набор провокационных шагов, направленных на иллюзорную цель раскачать ситуацию в нашей стране».

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Персоны
МИД Сергей Лавров Эмманюэль Макрон русофобия
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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