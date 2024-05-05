В российском МИДе заявили, что Макрон «дышит пещерной русофобией»

Президент Франции Эмманюэль Макрон «дышит пещерной русофобией», чтобы заполучить лидерство в Европе, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу «АТВ».

«Не исключаю, что вот эта пещерная русофобия, которой сейчас дышит Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе, «оседлав» эту тему, которую сам Запад сделал главной темой международной жизни», — сказал Лавров.

По словам министра, приоритетность темы русофобии «опирается на искусственно раздутые информационные войны». «Посмотрим, как все будет развиваться. Запад врет. В этом у меня нет сомнений», — добавил Лавров.

В марте российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти США с помощью русофобской риторики пытаются раскачать ситуацию в России. «С высоких американских трибун» политики заявляют о «захватнических амбициях» России в Европе, а Пентагон «с легкостью называет нашу страну «врагом» США», — сказал он.

Антонов заявил, что рассматривает это как «скоординированный набор провокационных шагов, направленных на иллюзорную цель раскачать ситуацию в нашей стране».