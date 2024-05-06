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Власти назвали причину смерти трех пропавших в Мексике серферов

Прокуратура: три пропавших в Мексике серфера умерли от огнестрельных ранений

Трое пропавших туристов из США и Австралии, чьи тела были найдены 3 мая, умерли от огнестрельных ранений в голову, передает Milenio со ссылкой на местную прокуратуру.

Тела были найдены в колодце в районе Эль-Фаро, в городе Санто-Томас-де-Энсенада днем 3 мая. В том же районе обнаружили транспорт и палатки пропавших туристов.

Судебно-медицинская экспертиза пока не подтвердила принадлежность тел, однако их физические характеристики, такие, как одежда и волосы указывают, что трупы с высокой долей вероятности принадлежат трем туристам, сообщила главный государственный прокурор Мария Элену Андраде Рамирес.

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Фото:Christine Uyanik / Reuters

Кроме этих трех тел в колодце был найден четвертый труп, уточнили в прокуратуре. Со слов сотрудника ведомства, с которым поговорило агентство Associated Press, погибший не имеет отношения к пропавшим туристам, труп пролежал в колодце долгое время.

Туристы пропали в Мексике 27 апреля. За помощью обратилась мать двух австралийцев, которая рассказала, что ее сыновья вместе с другом из США ночевали в кемпинге. На следующий день, по словам женщины, трое мужчин должны были приехать в жилье в городе Росарито, которое арендовали через сервис Airbnb. Все трое отправились в Мексику, чтобы заняться серфингом.

По версии прокуратуры, причиной убийства стало желание злоумышленников украсть запчасти из пикапа, на котором путешествовали туристы. По делу уже проходят три человека.

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