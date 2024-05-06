В Запорожье прозвучали взрывы
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщают «Страна» и «Зеркало Недели».
Оба издания сообщили о взрывах около 22:20 мск 5 мая. В этот момент в городе была объявлена воздушная тревога. По данным сервисов, отслеживающих соответствующие оповещения, она была отменена спустя 20 минут.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который состоялся в сентябре 2022 года. Областной центр — город Запорожье и часть территории региона остаются под контролем Киева.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Джинн из бутылки, Apple и будущее Berkshire. Что сказал Баффет акционерам?
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
«Продавай в мае и уходи». Сработает ли эта биржевая поговорка в 2024 году?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России