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Военная операция на Украине ,  
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В Запорожье прозвучали взрывы

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучала серия взрывов
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Военная операция на Украине

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщают «Страна» и «Зеркало Недели».

Оба издания сообщили о взрывах около 22:20 мск 5 мая. В этот момент в городе была объявлена воздушная тревога. По данным сервисов, отслеживающих соответствующие оповещения, она была отменена спустя 20 минут.

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Политика

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который состоялся в сентябре 2022 года. Областной центр — город Запорожье и часть территории региона остаются под контролем Киева.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Запорожье взрывы
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