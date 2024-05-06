В Запорожье прозвучали взрывы

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщают «Страна» и «Зеркало Недели».

Оба издания сообщили о взрывах около 22:20 мск 5 мая. В этот момент в городе была объявлена воздушная тревога. По данным сервисов, отслеживающих соответствующие оповещения, она была отменена спустя 20 минут.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который состоялся в сентябре 2022 года. Областной центр — город Запорожье и часть территории региона остаются под контролем Киева.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.