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Политика ,  
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В Нигере сообщили о поставках военной техники и гумпомощи из России

Tele Sahel: Россия отправила три рейса с военной техникой и гумпомощью в Нигер
Россия «менее чем за месяц» отправила в Нигер три грузовых рейса с военной техникой и инструкторами, сообщает Tele Sahel. Также грузовыми самолетами доставили гуманитарную помощь жителям

Россия поставила военную технику и гуманитарную помощь в Нигер грузовыми самолетами, сообщает местный телеканал Tele Sahel.

«Менее чем за месяц Россия направила три грузовых рейса для перевозки военной техники и несколько инструкторов в Ниамей (столица Нигера. — РБК)», — говорится в сюжете телеканала (цитата по ТАСС).

Также была доставлена гуманитарная помощь для жителей Нигера.

В Нигере с апреля находятся российские специалисты. «Африканский корпус» на данный момент здесь будет налаживать взаимоотношения, а также совместное формирование и обучение армии Нигера. С собой мы привезли учебно-материальную базу для подготовки различных специалистов», — рассказал один из прибывших агентству «РИА Новости».

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

В начале мая CNN и Reuters сообщили, что российские военные заняли отдельное крыло авиабазы 101, где размещается американский контингент. Собеседник Reuters назвал ситуацию «не очень хорошей, но в краткосрочной перспективе управляемой». Как выяснило агентство, США дали понять властям Нигера, что американские служащие не могут находиться на базе с российскими военными.

Отвечая на вопрос о размещении российских и американских военных на одной базе в Нигере, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в развитии отношении с различными африканскими странами во всех областях, в том числе оборонной. «Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы. И мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами», — сказал он.

В Нигере дислоцированы около 1 тыс. американских военных, они занимались контртеррористической деятельностью и вместе с местными служащими патрулировали территорию страны. В 2023 году в стране произошел военный переворот, Вашингтон назвал произошедшее незаконным. В марте 2024 года Нигер потребовал вывести контингент США, после череды попыток уладить вопрос Вашингтон согласился сделать это в течение нескольких месяцев.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Нигер военная техника гуманитарная помощь Россия
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