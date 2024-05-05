Си Цзиньпин назвал суть решения палестино-израильского конфликта

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Фундаментальное решение палестино-израильского конфликта заключается в создании независимого палестинского государства, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в статье для газеты Le Figaro.

«История неоднократно доказывала, что основная причина того, что палестино-израильская ситуация неоднократно впадала в хаос, заключается в том, что резолюции Организации Объединенных Наций не были эффективно выполнены», — сказал он.

В 1947 году ООН предложила разделить Палестину на два независимых государства — арабское и еврейское (Израиль, основан в 1948-м).

Си Цзиньпин отметил, что Китай и Франция имеют в этом вопросе множество консенсусов и должны способствовать восстановлению мира на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предупредил, что если не будет достигнуто долгосрочное решение конфликта, то в секторе Газа будут новые войны. «Если мы не извлечем уроки из этой трагедии и не найдем решение кризиса на основе двух государств, это не будет последней войной в секторе Газа. Нас будут ждать другие войны и новые слезы», — заявил Фидан (цитата по Anadolu Agency).

Он также выразил опасения по поводу напряженности между Ираном и Израилем, которая может перерасти в «более масштабную войну».

Ранее президент Сербии Александр Вучич призвал мировое сообщество прислушаться к инициативам Китая, направленным на прекращение конфликтов. По словам сербского президента, Си Цзиньпин является мировым лидером, который «действительно может внести вклад в прекращение войн и установление прочного мира».

5 мая глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о скором начале наступления на «последний оплот» ХАМАС, город Рафах на юге сектора Газа. Израиль обнаружил «тревожные признаки» того, что ХАМАС на самом деле не намерен заключать сделку по временному прекращению огня и освобождению заложников, сказал он.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не готов смириться с ситуацией, в которой ХАМАС возьмет под свой контроль сектор Газа.