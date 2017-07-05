Фронт песни и пляски

ОНФ перед выборами президента привлечет молодежь творческими конкурсами

Перед выборами президента Общероссийский народный фронт усилит работу с молодежью, открыв новое направление — «Молодежка ОНФ». Молодых людей привлекут к участию в конкурсе на описание образа будущего России, а также в конкурсах народного творчества, рассказали источники РБК

Алексей Анисимов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Конкурсы для молодежи

Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен больше работать с молодежью, рассказал РБК источник, близкий к руководству движения, и подтвердил глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Предполагается, что внутри каждого проекта ОНФ появится свой молодежный координатор, который будет привлекать новых молодых людей и обеспечивать взаимодействие между теми, кто уже участвует в проектной деятельности, разъяснять, как работает то или иное направление, рассказывает собеседник, близкий к руководству движения. «Мы будем уделять больше внимания нашим молодежным экспертам», — говорит он.

ОНФ также намерен запустить серию конкурсов для молодежи. В частности, предполагается объявить конкурс на описание будущего России, причем участникам нужно будет уложиться в 500 символов, продолжает источник, близкий к руководству ОНФ. Еще одна идея — конкурсы народного творчества. «Это могут быть песни, танцы, стихи собственного сочинения в исполнении молодых людей», — уточняет собеседник РБК.

Условия конкурсов, информацию об их ходе, а также лучшие номера планируется размещать на сайте ОНФ. В тех случаях, когда это возможно, видео будут выкладываться на YouТube.

Идеи конкурсов и механизмы их реализации еще прорабатываются, но все должно быть запущено к 1 сентября, пояснили РБК в Общероссийском народном фронте. Конкурсы будут проводиться по разным направлениям и в разных номинациях, для победителей организуют встречи с чиновниками, известными политиками, представителями бизнес-структур, «которые могли бы взять в работу предложения и идеи молодых людей», рассказывает близкий к руководству ОНФ источник РБК. «Встречи могут быть самые разные, вплоть до встречи с президентом», — добавляет еще один собеседник в ОНФ.

Новое направление деятельности движения, скорее всего, получит название «Молодежка ОНФ» — это самый обсуждаемый вариант, рассказывает источник, близкий к руководству движения.

Глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов объясняет усиление работы с молодежью тем, что за последний год в движение пришли много молодых людей и им нужно дать свои молодежные площадки и возможности «показать себя». Необходимо, по его словам, привлекать и новую молодежь: «Ей нужна возможность для самореализации, она хочет, чтобы ее услышали, и мы будем думать, каких коммуникаций для этого не хватает», — резюмирует собеседник РБК.

Мероприятиям, касающимся детей и молодежи, стал уделять больше внимания и Владимир Путин. Как ранее сообщал РБК, 31 мая он пообщался с отечественными мультипликаторами; 12 июня, в День России, вручил паспорта десяти талантливым школьникам — победителям олимпиад и лауреатам творческих конкурсов; 21 июня встретился с классными руководителями выпускников; 24 июня посетил «Артек».

Ранее телеканал «Дождь» сообщал, что президент в преддверии выборов 2018 года начал работу по электорату родителей. Информацию подтверждали источники РБК, близкие к Кремлю, объясняя это тем, что надо привлечь людей на избирательные участки.

Активизация Путина и ОНФ на молодежном направлении связана в том числе с несанкционированными митингами, прошедшими в России 26 марта, говорит близкий к Кремлю источник РБК. Для власти не остался незамеченным выход молодежи на акции протеста, она должна реагировать на это, и ОНФ как президентское движение может привлечь молодых людей к своим проектам и деятельности, поясняет собеседник РБК.

Борьба за справедливость

Больший акцент ОНФ намерен делать и на борьбу с несправедливостью, рассказал РБК собеседник, близкий к руководству движения. В каждой составляющей проекта «За честные закупки» в ближайшее время появится направление, касающееся борьбы за справедливость, уточняет он.

Проект «За честные закупки» был запущен в сентябре 2013 года. Активисты ОНФ ведут мониторинг неэффективного использования бюджетных средств в сфере госзакупок и закупок госкомпаний.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

«Если раньше в рамках проекта мы делали больший акцент на привлечение к ответственности [тех, чьи закупки представлялись необоснованными], то теперь главный упор будет сделан на решение проблем граждан. Говоря литературным языком, мы будем отвечать не на вопрос, кто виноват, а на вопрос, что делать», — поясняет координатор проекта, депутат Госдумы Антон Гетта. Это, по его словам, касается таких проблем, как некачественное питание в детских садах; вывод через серые схемы средств, которые люди заплатили за капремонт; необоснованно высокая стоимость строительства жилья и дорог.

Первые результаты работы по новому направлению в ОНФ рассчитывают получить в августе. Задача движения — добиться, чтобы сами граждане не боялись обращаться к его активистам, когда сталкиваются «с отсутствием справедливости, уважения и доверия», говорит Гетта РБК.

Президентская повестка

Ранее близкие к Кремлю источники РБК рассказывали, что во внутриполитическом блоке Кремля обсуждается идея сделать основные акценты президентской кампании на «справедливости, уважении, доверии». В качестве возможных смыслов эти понятия выбраны, потому что в обществе есть запрос на справедливость: люди хотят, чтобы их уважали, а власть должна пользоваться доверием граждан, объясняли источники РБК. Владимир Путин о своем участии в выборах еще не объявил, но все планы верстаются под него, уточнял один из близких к администрации президента собеседников РБК и подтверждал федеральный чиновник.

Намерение ОНФ сделать упор на борьбе с несправедливостью связано не только с предстоящими президентскими выборами — это еще и ответ на общественные запросы, говорит Анисимов. «Справедливость всегда была нашей «фронтовой фишкой», но мы должны находить новые способы, как этот общественный запрос реализовать», — заявляет глава исполкома движения.

И усиление работы с молодежью, и намерение сделать более сильный акцент на борьбе с несправедливостью имеют прямое отношение к грядущим выборам президента, говорит политолог Константин Калачев. Понятно, что ОНФ будет использовать понятия «справедливость, уважение и доверие» и в своей повестке так или иначе будет отражать повестку президента и угрозы, которые считает наиболее актуальными нынешний внутриполитический блок Кремля, уверен он.

Если говорить непосредственно о молодежи, то власть может попробовать привлечь ее политизированную часть через ту же «Молодую гвардию Единой России». А молодых людей, которые не имеют политических предпочтений, будут привлекать через ОНФ, продолжает эксперт.

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

«Есть двуединая задача. С одной стороны, лояльная, патриотически настроенная молодежь. С другой — не все молодые люди готовы голосовать за президента, а готовы, наоборот, протестовать. Вот их нужно перенаправить, переубедить, наполнить их жизнь каким-то новым смыслом», — рассуждает Калачев. ОНФ станет «точкой сборки», где можно будет работать с ценностными установками молодежи, «потому что надо направить энергию молодых людей в нужное для государства русло, избавив президентскую кампанию от возможных рисков», констатирует эксперт.

Содержательная связь обоих направлений — и работы с молодежью, и борьбы за справедливость — с президентской кампанией очевидна, если исходить из тех приоритетов, что были обозначены Путиным во время последней прямой линии и других мероприятий с его участием, говорит политолог Дмитрий Орлов. «Но утверждать, что оба проекта реализуются в рамках предвыборной кампании, я бы не стал, потому что технологически кампания еще не развернута», — добавляет эксперт. Скорее можно говорить о том, что все более заметным становится проектный принцип работы ОНФ, который усилился с приходом нового руководства внутриполитического блока Кремля, констатирует Орлов.