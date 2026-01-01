Россия передала США контроллер дрона, летевшего на резиденцию Путина

Фото: Минобороны России

Россия передала представителю аппарата военного атташе посольства США в Москве материалы с расшифрованными данными маршрута и контроллер украинского беспилотника, с помощью которого была предпринята попытка атаковать резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области, сообщило Минобороны.

Ведомство также опубликовало видео со встречи начальника Главного разведывательного управления Генштаба России, адмирала Игоря Костюкова с представителем военного атташе США.

Video

«Я пригласил вас по важному вопросу. Хотим вас проинформировать: мы нашли обломки беспилотных летательных аппаратов осуществлявших данную атаку. В ряде этих беспилотных летательных аппаратов хорошо сохранились навигационные системы, они являются технически исправными», – сказал Костюков.

По его словам, расшифровка навигационных систем, проведенная российскими спецслужбами, «безапелляционно подтвердила», что целью атаки был комплекс зданий резиденции российского президента Владимира Путина в Новгородской области. «Мы хотим вам передать контроллер и описание этого контроллера, сделанное нашими специалистами. Полагаем, что данный шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины», – заключил Костюков.

