Финская полиция задержала двух членов экипажа задержанного судна Fitburg
Финская полиция задержала двух членов экипажа грузового судна Fitburg по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Финляндией, сообщает ERR со ссылкой на власти.
Еще двум морякам запретили покидать страну. Национальности задержанных не разглашаются. Причиной повреждения кабеля, по версии следствия, мог стать якорь судна. Его уже подняли и осмотрели.
Глава Национального бюро расследований Финляндии Ристо Лохи ранее отметил, что этот случай похож на несколько предыдущих инцидентов в Финском заливе, когда грузовые суда, следовавшие со стороны России, повреждали подводную инфраструктуру опущенным якорем. Как заявил Лохи, экипаж из 14 человек, в состав которого входят граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана, сотрудничает со следствием.
Судно, следовавшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин, было остановлено 31 декабря после того, как утром того же дня оператор Elisa обнаружил повреждение кабеля в исключительной экономической зоне Эстонии. Сервисы отслеживания судов свидетельствуют, что оно шло из Петербурга в Израиль. По данным финских властей, в момент инцидента судно двигалось из эстонских вод в финские. В совместной операции с участием вертолета и пограничного корабля Fitburg был взят под контроль в финских территориальных водах и отконвоирован в порт Кантвик к западу от Хельсинки.
Финские власти проинформировали посольство России о задержании судна, на борту которого находятся российские граждане. В российском посольстве в Хельсинки подтвердили, что уведомление получено, но обращений от самих моряков пока не поступало. Расследование продолжается, полиция изучает изъятые с судна предметы, включая электронные устройства.
