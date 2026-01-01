 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 11

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы ПВО сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

Ранее в период с 19:00 силы ПВО сбили сначала два дрона, потом еще один, а затем три. Таким образом, общее число уничтоженных беспилотников достигло 11.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В аэропортах Москвы приостановили полеты на фоне атаки дронов
Политика
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

В московском аэропорту Домодедово и подмосковном аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на полеты, сообщила пресс-служба Росавиации.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
Персоны
Сергей Собянин атака дронов Москва
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
На подлете к Москве сбили шесть беспилотников
Политика
В аэропортах Москвы приостановили полеты на фоне атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Более 10 итальянцев пострадали при пожаре в баре в Швейцарии Общество, 20:30
WSJ перечислила «признаки старения» у Трампа Политика, 20:20
Россия передала США контроллер дрона, летевшего на резиденцию Путина Политика, 20:07
Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 11 Политика, 20:01
Финская полиция задержала двух членов экипажа задержанного судна Fitburg Общество, 19:52
Обломки беспилотника повредили окна в многоквартирном доме в Сочи Общество, 19:39
Энцо Мареска покинул пост главного тренера «Челси» Спорт, 19:35
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Забег на морозе и световые шоу: как встретили Новый год в России. Фото Общество, 19:31 
В аэропортах Москвы приостановили полеты на фоне атаки дронов Политика, 19:30
В аэропорту Варшавы задержали украинца с радиоглушителем Общество, 19:16
На подлете к Москве сбили шесть беспилотников Политика, 19:09
Президент Финляндии в новогоднем обращении упомянул отношения с Россией Политика, 19:05
В розыгрыше «Русского лото» три человека разделили приз в 1 млрд руб. Общество, 18:43
При пожаре в баре на курорте в Швейцарии пострадали около 100 человек Общество, 18:25