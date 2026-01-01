Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 11

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы ПВО сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

Ранее в период с 19:00 силы ПВО сбили сначала два дрона, потом еще один, а затем три. Таким образом, общее число уничтоженных беспилотников достигло 11.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В московском аэропорту Домодедово и подмосковном аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на полеты, сообщила пресс-служба Росавиации.