WSJ перечислила «признаки старения» у Трампа
Американский президент Дональд Трамп «демонстрирует признаки старения» как в публичной, так и в частной жизни, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на его близких.
Его помощники и друзья отметили, что им часто приходится говорить громче на встречах с ним. Кроме того, он мало спит и не занимается спортом, за исключением игры в гольф, а «его рацион богат соленой и жирной пищей», включая гамбургеры и картофель фри.
Сам Трамп рассказал изданию, что он ежедневно принимает большую дозу аспирина, что приводит к образованию синяков. Их он маскирует с помощью грима. По его словам, он принимает аспирин уже 25 лет.
«Говорят, аспирин хорошо разжижает кровь, а я не хочу, чтобы через мое сердце текла густая кровь. Я хочу, чтобы через мое сердце текла приятная, жидкая кровь. Понимаете, о чем я?» — отметил глава государства.
Трампу 79 лет.
Материал дополняется
