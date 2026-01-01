WSJ перечислила «признаки старения» у Трампа

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп «демонстрирует признаки старения» как в публичной, так и в частной жизни, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на его близких.

Его помощники и друзья отметили, что им часто приходится говорить громче на встречах с ним. Кроме того, он мало спит и не занимается спортом, за исключением игры в гольф, а «его рацион богат соленой и жирной пищей», включая гамбургеры и картофель фри.

Сам Трамп рассказал изданию, что он ежедневно принимает большую дозу аспирина, что приводит к образованию синяков. Их он маскирует с помощью грима. По его словам, он принимает аспирин уже 25 лет.

«Говорят, аспирин хорошо разжижает кровь, а я не хочу, чтобы через мое сердце текла густая кровь. Я хочу, чтобы через мое сердце текла приятная, жидкая кровь. Понимаете, о чем я?» — отметил глава государства.

Трампу 79 лет.

Материал дополняется