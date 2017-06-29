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Надзор дождался Telegram
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Надзор дождался Telegram
Газета № 112 (2609) (2906) 28 июн, 15:59
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Надзор дождался Telegram
Регистрационные данные мессенджера переданы властям
Создатель Telegram Павел Дуров согласился предоставить данные, необходимые для регистрации мессенджера, Роскомнадзору. По его словам, они и так находятся в открытом доступе
Павел Дуров (Фото: Global Look Press)

Павел Дуров согласился предоставить данные о мессенджере Telegram Роскомнадзору. Об этом он сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

Дуров процитировал слова главы Роскомнадзора Александра Жарова, который заявил, что «никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет», а все, чего ожидает надзорное ведомство — это предоставление информации о компании Telegram.

«Регистрационные данные о компании-издателе Telegram не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках», — написал Дуров и привел ссылку, по которой их можно посмотреть.

«Электронный адрес abuse@telegram.org, куда наша команда принимает жалобы на контент, связанный с пропагандой терроризма, также публичен и известен Роскомнадзору», — добавил Дуров.

По словам основателя Telegram, «если на этом желания регулятора действительно ограничиваются», то у него «нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации».

При этом, по словам Дурова, Telegram не намерен выполнять «антиконституционный и нереализумый технически «закон Яровой», а также другие законы, которые не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности мессенджера.

Согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», организаторы распространения информации (ОРИ) должны хранить на территории России в течение шести месяцев информацию о фактах приема, передачи и обработки звонков, сообщений, изображений и другой коммуникации пользователей. Эти данные, а также ключи шифрования переписки они должны предоставлять по запросу правоохранительным органам, в частности Федеральной службе безопасности.

Кроме того, с 1 июля 2018 года вступят в силу отдельные положения так называемого закона Яровой, согласно которым ОРИ нужно будет хранить всю переписку и голосовые сообщения пользователей до полугода.​

Как устроен Telegram и почему его хотят заблокировать
Видео: РБК

В пятницу, 23 июня, Роскомнадзор предупредил администрацию и пользователей Telegram о его возможной блокировке в России из-за отсутствия необходимых данных для его регистрации в ОРИ. Дуров отказался это делать, после чего Жаров обвинил создателя мессенджера в том, что он «нейтрален по отношению к террористам и преступникам», которые используют Telegram.

Вам Telegram: почему мессенджер Павла Дурова не угодил российским властям
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После этого разработчики добавили в мессенджер возможность обходить потенциальную блокировку в России с помощью сетевого протокола SOCKS5.

После этого Жаров заявил, что внесение компании в реестр организаторов распространения информации не означает предоставление доступа к перепискам пользователей, а данные, которые Telegram должен предоставить, — это «пять идентификаторов», которые позволят включить мессенджер в реестр. «Они официально будут внесены в реестр распространения информации. На этом точка», — сказал Жаров.

Авторы: Наталья Демченко, Коломыченко Мария.
Теги: Роскомнадзор , Павел Дуров , Telegram , «закон Яровой»
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