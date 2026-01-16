Reuters сообщил о подавлении волны протестов в Иране
Властям Ирана удалось подавить массовые протесты в стране, на данный момент беспорядки утихли, передает Reuters со ссылкой на правозащитные организации и местных жителей.
Несколько жителей Тегерана рассказали агентству, что с воскресенья в столице спокойная обстановка. По их словам, над городом летают дроны, однако беспорядков нет.
В ирано-курдской правозащитной группе Hengaw изданию сообщили, что с воскресенья новые акции протеста не проводились, а в городах и поселках, где ранее были беспорядки, присутствуют военные.
Масштабные протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года. На улицы выходят люди, недовольные экономической ситуацией в стране — к концу года инфляция достигла 42,2% годовых, а национальная валюта ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за $1.
По данным агентства Reuters, во время беспорядков погибли около 2 тыс. человек. Власти Ирана обвинили в организации протестов США и Израиль. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пригрозил Ирану ударом, если власти республики начнут жестко подавлять протесты.
Однако 14 января Трамп заявил, что в Иране прекратились убийства. «Нам сказали, что убийства в Иране прекращаются. Они прекратились. Они прекращаются. И нет плана казней, или... казни, или казней. Так меня уведомили из надежных источников», — сказал президент США.
На фоне акций протеста 8 января иранские власти отключили интернет по всей стране. В компании NetBlocks заявили, что перед введением ограничений в Иране усилили меры цифровой цензуры. Однако протестующие продолжали пользоваться системой спутникового интернета Starlink Илона Маска, которая оставалась доступна в некоторых районах страны.
