Трамп пригрозил Европе пошлинами из-за Гренландии

Президент США назвал себя «королем пошлин» и рассказал, что может ввести их в отношении тех стран, которые не поддерживают его планы по Гренландии

Video

Президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами странам, которые выступают против планов Штатов в отношении Гренландии. Такое заявление американский лидер сделал во время мероприятия в Белом доме.

«Я могу ввести тарифы против стран, если они не будут поддерживать вопрос с Гренландией, потому что нам нужна Гренландия, она нам нужна для национальной безопасности. Так что я могу это сделать», — процитировал Трампа CNN.

Телеканал отметил, что президент сделал такое заявление, когда рассказывал о том, как использовал пошлины, чтобы принудить страны к сотрудничеству в рамках плана по снижению цен на лекарства в Штатах. Также во время своего выступления Трамп назвал себя «королем пошлин, который проделал отличную работу».

Трамп с момента возвращения в Белый дом в январе 2025-го неоднократно говорил, что контролировать Гренландию должны США. При этом он не исключал, что для этого могут задействовать силу.

По словам американского лидера, Дания не обеспечивает безопасность региона. Он говорил, что у берегов Гренландии много кораблей России и Китая, и утверждал, что они могут захватить остров, если он не войдет в состав США. Дипломаты, а также сами жители Гренландии называли ложью сообщения об иностранных военных кораблях.

Европа готовит план сдерживания США на случай их нападения на Гренландию, писало Politico. Один из вариантов действий ЕС подразумевает введение пошлин и налогов для американских компаний, а также запрет на инвестиции в европейскую экономику. О том, что возможность введения экономических ограничений действительно рассматривается, также сообщал The Economist со ссылкой на источники.

Также Politico писало, что на фоне угроз Трампа шесть стран Европы решили отправить военных в Гренландию. Среди них Франция, Германия, Швеция и Норвегия. Берлин, в частности, перебросил на остров 13 военнослужащих.