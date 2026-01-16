 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Bloomberg рассказал о «танкере-фантоме», который шел к России и повернул

Заплывший в Балтийское море «танкер-фантом» внезапно изменил маршрут и направился к арктической части России, узнал Bloomberg. Россия указывала, что попытки нанести ущерб флоту приведут к проблемам
BRENT BRENT $64,41 +1,4%
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Нефтяной танкер Arcusat, который не числится в морских базах, развернулся в Балтийском море и взял курс к арктическому побережью России, пишет Bloomberg.

По данным агентства, судно изначально называло своим пунктом назначения Финский залив и вошло в воды между Данией и Германией, однако в начале недели резко изменило курс.

Arcusat привлек внимание судовых брокеров и трейдеров из-за своей «фантомной» идентичности. В базе Equasis, одной из ключевых открытых систем для судоходной отрасли, танкер значится как «никогда не существовавший». В другой базе данных, которая ведется для Международной морской организации (IMO), также не удалось найти судно, связанное с передаваемым IMO-номером.

Разворот танкера произошел на фоне усиления давления на так называемый теневой флот — старые суда, которые используются для перевозки нефти в обход санкций, отмечает агентство. В последние месяцы США захватывают суда, связанные с экспортом нефти из Венесуэлы, а европейские страны заявляют о намерении жестче контролировать проход таких танкеров через свои воды.

Вынудить судно развернуться могли власти Германии, говорится в публикации издания NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung. Они утверждают, что судно относится к российскому теневому флоту. В материале сказано, что подобные суда, которые формально не существуют, немецкие власти называют «кораблями-зомби».

В федеральной полиции ФРГ заявили Bloomberg, что не могут комментировать начатое расследование. Если данные подтвердятся, это станет первым случаем, когда европейская страна фактически отказала теневому танкеру во входе в Балтийское море, пишет издание. Этот шаг может потенциально осложнить экспорт российской нефти, сказано в статье.

В середине декабря Евросоюз ввел новые санкции против танкеров, которые он относит к российскому теневому флоту. В список попало 41 судно, им запрещены доступ в порты ЕС и предоставление услуг, связанных с морскими перевозками. Теперь под европейскими санкциями находятся почти 600 судов.

Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин предупреждал, что попытки западных стран нанести какой-то ущерб или урон России, «в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам. Он продлил до 30 июня 2026 года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цен, который ЕС и страны G7 ввели в конце 2022-го.

Корабли российского теневого флота, как считают западные страны, Россия использует при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций. Москва называет санкции неэффективными, нелегитимными и требуют их отменить.

Валерия Доброва
танкеры Россия Германия теневой флот
