Продвижение российской армии в Запорожской, Днепропетровской областях. Главное о событиях вокруг военной операции *

Главное на 27 октября

Населенные пункты Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, а также Егоровка в Днепропетровской области перешли под контроль России, сообщило Минобороны

Москва открыта к диалогу и взаимодействию с Вашингтоном, но, как и прежде, руководствуется в первую очередь собственными интересами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил Axios, что Киев просит у Вашингтона не только дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, но и их аналоги. «Мы говорим не только о Tomahawk. В США есть много подобных вооружений, которые не требуют много времени на подготовку», — сказал он

Хроника боевых действий

С 18 октября по 24 октября Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Бологовка (Харьковская область), Плещеевка, Дроновка, Чунишино, Ленино, Проминь (ДНР), Полтавка, Павловка (Запорожская область), Першотравневое (Днепропетровская область)

С 18 октября по 24 октября Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Бологовка (Харьковская область), Плещеевка, Дроновка, Чунишино, Ленино, Проминь (ДНР), Полтавка, Павловка (Запорожская область), Першотравневое (Днепропетровская область)

С 11 октября по 17 октября Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Тихое, Боровская Андреевка, Песчаное (Харьковская область), Московское, Балаган, Новопавловка (ДНР), Алексеевка, Приволье (Днепропетровская область)

С 4 октября по 10 октября Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Отрадное (Харьковская область), Кузьминовка, Федоровка (ДНР), Нововасилевское, Новогригоровка (Запорожская область)

С 27 сентября по 3 октября Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Кировск, Шандриголово, Дерилово, Майское, Северск Малый (ДНР), Степовое, Вербовое (Днепропетровская область)

С 20 по 26 сентября российской армией были взяты села Переездное (ДНР), Юнаковка (Сумская область), Березовое и Калиновское (оба в Днепропетровской области).

С 13 сентября по 19 сентября Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Муравка (ДНР), Новониколаевка (Днепропетровская область), Ольговское, Новоивановка (Запорожская область)

С 6 сентября по 12 сентября Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Хорошее, Сосновка, Новопетровское (Днепропетровская область)

С 30 августа по 5 сентября Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Федоровка, Марково, Камышеваха (ДНР), Новоселка (Днепропетровская область)

C 23 августа по 29 августа Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Среднее, Клебан-Бык, Нелеповка, Первое Мая (ДНР), Филия, Запорожское (Днепропетровская область)

С 16 августа по 22 августа Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Колодези, Александро-Шультино, Катериновка, Сухецкое, Панковка, Владимировка, Русин Яр (ДНР), Вороное, Новогеоргиевка (Днепропетровская область)

С 9 августа по 15 августа Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Щербиновка, Яблоновка, Луначарское, Суворово, Никаноровка, Искра, Александроград (ДНР)

С 2 августа по 8 августа Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Александро-Калиново (ДНР), Январское (Днепропетровская область)

С 26 июля по 1 августа Минобороны сообщило о занятии города Часов Яр, населенных пунктов Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка, Зеленый Гай (ДНР), Темировка (Запорожская область), Малиевка (Днепропетровская область)

С 19 июля по 25 июля Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Bарачино (Сумская область), Белая Гора, Новоторецкое, Новоэкономическое, Зверево (ДНР)

С 12 июля по 18 июля Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Дегтярное (Харьковская область), Петровка, Николаевка, Маяк, Попов Яр, Карла Маркса, Новохатское, Bоскресенка (ДНР), Малиновка, Каменское (Запорожская область)

С 5 июля по 11 июля Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Бессаловка (Сумская область), Соболевка (Харьковская область), Зеленая Долина, Поддубное, Толстой (ДНР), Дачное (Днепропетровская область).

С 28 июня по 4 июля Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Меловое (Харьковская область), Предтечино, Новоукраинка, Разино, Червоная Зирка (ДНР),

С 21 по 27 июня Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Новая Кругляковка (Харьковская область), Петровское (ЛНР), Дылеевка, Новосергеевка, Запорожье, Ялта, Перебудова, Шевченко (ДНР).

С 14 по 20 июня Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Новониколаевка (Сумская область), Московка, Долгенькое (Харьковская область), Зеленый Кут, Ульяновка, Новониколаевка (ДНР)

С 7 по 13 июня Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Яблоновка (Сумская область), Заря, Петровского, Алексеевка, Коптево, Комар (ДНР).

С 31 мая по 6 июня Минобороны сообщило о взятии населенных пунктов Водолаги, Алексеевка и Андреевка, Кондратовка (Сумская область), Редкодуб, Новополь, Федоровка (ДНР).

С 24 по 30 мая Минобороны России отчиталось о контроле над населенными пунктами Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка в Сумской области, Ступочки, Отрадное, Зеленое Поле, Романовка, Старая Николаевка, Гнатовка, Шевченко Первое в ДНР, Строевка и Кондрашовка в Харьковской области.

С 17 по 23 мая были заняты Богатырь, Новооленовка, Александрополь, Новая Полтавка (ДНР), Радьковка (Харьковская область), Марьино (Сумская область).

С 10 по 16 мая российские военные взяли под контроль Торское, Котляровку, Миролюбовку, Михайловку, Новоалександровку и Вольное Поле в ДНР.

С 3 по 8 мая были заняты населенные пункты Липовое, Троицкое, Лысовка (ДНР).

6 августа 2024 года украинские подразделения атаковали Курскую область. За несколько дней под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс. человек, отчитывался 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов. Были эвакуированы Суджанский, Глушковский, Кореневский, Рыльский, Беловский районы Курской области, а также Краснояружский район Белгородской области. Также о подготовке к эвакуации сообщали в Большесолдатском районе Курской области. 17 января Минобороны сообщило, что всего ВСУ заняли в Курской области в 1268 кв км. 26 апреля начальник Генштаба ВС России доложил президенту об освобождении последнего населенного пункта в Курской области, находившегося под контролем украинских военных — села Горналь.

С 19 апреля по 25 апреля были заняты населенные пункты Олешня (Курская область), Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка, Богдановка (ДНР).

С 12 апреля по 18 апреля были заняты населенные пункты Валентиновка, Калиново, Елизаветовка, Преображенка (ДНР).

С 5 апреля по 11 апреля были заняты населенные пункты Гуево (Курская область), Басовка, Журавка (Сумская область), Катериновка (ДНР).

С 29 марта по 4 апреля были заняты населенные пункты Пантелеймоновка, Розовка, Запорожье, Успеновка, Разлив, Веселое (ДНР), Лобковое, Щербаки (Запорожская область),

С 22 по 28 марта были заняты населенные пункты Гоголевка (Курская область), Красное Первое (Харьковская область), Мирное, Срибное (ДНР), Малые Щербаки (Запорожская область).

С 15 по 21 марта были заняты населенные пункты Заолешенка, Рубанщина (Курская область), Степовое (Запорожская область).

были заняты населенные пункты Заолешенка, Рубанщина (Курская область), Степовое (Запорожская область). С 8 по 14 марта группировка «Север» освободила в Курской области 28 населенных пунктов: Суджа, Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина, Лебедевка, Косица, Малая Локня, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, Казачья Локня, Первый Княжий, Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой, Гончаровка, а также Новенькое в Сумской области. Также в ДНР были заняты населенные пункты Горького, Новомарково, Днепроэнергия и Константинополь.

С 8 по 14 марта группировка «Север» освободила в Курской области 28 населенных пунктов: Суджа, Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина, Лебедевка, Косица, Малая Локня, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, Казачья Локня, Первый Княжий, Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой, Гончаровка, а также Новенькое в Сумской области. Также в ДНР были заняты населенные пункты Горького, Новомарково, Днепроэнергия и Константинополь.

С 1 по 7 марта были заняты населенные пункты Андреевка, Скудное, Бурлацкое, Привольное (ДНР).

За неделю с 22 по 28 февраля были заняты населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в ДНР, Новолюбовка в ЛНР и Тополи в Харьковской области.

С 26 по 28 февраля российские военные освободили четыре населенных пункта в Суджанском районе Курской области: деревни Орловка и Новая Сорочина, село Погребки и хутор Никольский.

С 15 по 21 февраля Минобороны России отчиталось о взятии Ямполовки Березовки, Надеждинки, Новоселки и Новоочеретоватого в ДНР, а также Фиголевки в Харьковской области. Кроме того, в Курской области было освобождено село Свердликово.

С 15 по 21 февраля Минобороны России отчиталось о взятии Ямполовки Березовки, Надеждинки, Новоселки и Новоочеретоватого в ДНР, а также Фиголевки в Харьковской области. Кроме того, в Курской области было освобождено село Свердликово.

С 8 по 14 февраля российские войска заняли город Дзержинск, населенные пункты Орехово-Василевка, Дачное, Ясеновое, Водяное Второе, Зеленое Поле (ДНР).

С 1 по 7 февраля российские войска заняли населенные пункты Новомлынск (Харьковская область), Крымское, Барановка, Дружба (ДНР).

С 25 по 31 января российские войска заняли населенные пункты Николаево-Дарьино (Курская область), Двуречная (Харьковская область), Великая Новоселка, Зеленое, Новоелизаветовка, Нovovасилевка (ДНР).

С 18 по 24 января российские войска заняли населенные пункты Западное (Харьковская область), Новоегоровка (ЛНР), Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Тимофеевка, Шевченко, Времевка (ДНР).

С 11

С 4 по 10 января российские войска заняли населенные пункты Курахово, Даченское (ДНР), Надия (ЛНР).

российские войска заняли населенные пункты Курахово, Даченское (ДНР), Надия (ЛНР). С 28 декабря по 3 января 2025 года российские войска заняли населенные пункты Новотроицкое, Новооленовка (ДНР)

российские войска заняли населенные пункты Новотроицкое, Новооленовка (ДНР) с 21 декабря по 27 декабря российские войска заняли населенные пункты Лозовая, Загрызово (Харьковская область). Ивановка, Гигант, Островского, Красное, Новый Труд (ДНР)

российские войска заняли населенные пункты Лозовая, Загрызово (Харьковская область). Ивановка, Гигант, Островского, Красное, Новый Труд (ДНР) С 14 по 20 декабря российские войска заняли населенные пункты Анновка, Веселый Гай, Елизаветовка, Трудовое, Успеновка, Новопустынка, Старые Терны, Пушкино, Зеленовка, Новый Комар.

российские войска заняли населенные пункты Анновка, Веселый Гай, Елизаветовка, Трудовое, Успеновка, Новопустынка, Старые Терны, Пушкино, Зеленовка, Новый Комар. С 7 по 13 декабря российские войска заняли населенные пункты Плехово, Дарьино, Новоивановка (Курская область), Желтое, Берестки, Заря, Благодатное (ДНР).

российские войска заняли населенные пункты Плехово, Дарьино, Новоивановка (Курская область), Желтое, Берестки, Заря, Благодатное (ДНР). С 30 ноября по 6 декабря российские войска заняли населенные пункты Ильинка, Романовка, Петровка, Пустынка, Сухие Ялы (ДНР), Новодаровка (Запорожская область).

российские войска заняли населенные пункты Ильинка, Романовка, Петровка, Пустынка, Сухие Ялы (ДНР), Новодаровка (Запорожская область). С 23 по 29 ноября российские войска заняли населенные пункты Копанки (Харьковская область), Раздольное, Новая Ильинка, Вороское (ДНР).

российские войска заняли населенные пункты Копанки (Харьковская область), Раздольное, Новая Ильинка, Вороское (ДНР). С 16 по 22 ноября российские войска заняли населенные пункты Дальнее, Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка, Новодмитровка, Макаровка (ДНР),

российские войска заняли населенные пункты Дальнее, Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка, Новодмитровка, Макаровка (ДНР), С 9 по 15 ноября российские войска заняли населенные пункты Колесниковка (Харьковская область), Вознесенка, Волченка, Степановка, Ровнополь (ДНР)

российские войска заняли населенные пункты Колесниковка (Харьковская область), Вознесенка, Волченка, Степановка, Ровнополь (ДНР) С 2 по 8 ноября российские войска заняли населенные пункты Першотравневое (Харьковская область), Антоновка, Кураховка. Вишневое, Кременная Балка, Максимовка (ДНР).

российские войска заняли населенные пункты Першотравневое (Харьковская область), Антоновка, Кураховка. Вишневое, Кременная Балка, Максимовка (ДНР). За неделю с 26 октября по 1 ноября российские подразделения заняли города Селидово и Горняк (ДНР), населенные пункты Кругляковка (Харьковская область), Измайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Цукурино, Александрополь, Леонидовка, Катериновка (ДНР).

российские подразделения заняли города Селидово и Горняк (ДНР), населенные пункты Кругляковка (Харьковская область), Измайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Цукурино, Александрополь, Леонидовка, Катериновка (ДНР). С 19 по 25 октября российские подразделения заняли Новосадовое (ЛНР), Зоряное, Серебрянка, Николаевка (ДНР).

российские подразделения заняли Новосадовое (ЛНР), Зоряное, Серебрянка, Николаевка (ДНР). За неделю с 12 по 18 октября были заняты населенные пункты Невское (ЛНР), Михайловка, Красный Яр, Максимильяновка (ДНР), Левадное (Запорожская область).

были заняты населенные пункты Невское (ЛНР), Михайловка, Красный Яр, Максимильяновка (ДНР), Левадное (Запорожская область). за неделю с 5 октября по 11 октября были заняты в Курской область населенные пункты Новая Сорочина и Покровский, в ДНР Желанное Второе, Островское, Гродовка, Золотая Нива.

были заняты в Курской область населенные пункты Новая Сорочина и Покровский, в ДНР Желанное Второе, Островское, Гродовка, Золотая Нива. за неделю с 28 сентября по 4 октября были заняты город Угледар, а также населенные пункты Вишневое (Харьковская область), Макеевка (ЛНР), Нелеповка, Крутой Яр, Верхнекаменское (ДНР)

были заняты город Угледар, а также населенные пункты Вишневое (Харьковская область), Макеевка (ЛНР), Нелеповка, Крутой Яр, Верхнекаменское (ДНР) за неделю с 21 по 27 сентября были заняты Григоровка, Острое, Украинск, Мариновка (ДНР).

были заняты Григоровка, Острое, Украинск, Мариновка (ДНР). 16 сентября Минобороны сообщило об освобождении в Курской области населенных пунктов Борки и Успеновка

Минобороны сообщило об освобождении в Курской области населенных пунктов Борки и Успеновка 12 сентября Минобороны сообщило об освобождении в Курской области населенных пунктов Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Минобороны сообщило об освобождении в Курской области населенных пунктов Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. 7-10 сентября Минобороны сообщило о занятии городов Новогродовка и Красногоровка. населенных пунктов Мемрик, Галицыновка, Водяное, Григоровка.

Минобороны сообщило о занятии городов Новогродовка и Красногоровка. населенных пунктов Мемрик, Галицыновка, Водяное, Григоровка. Минобороны сообщило, что за неделю с 31 августа до 6 сентября зяняты населенные пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное, Пречистовка и Журавка Донецкой Народной Республики.

зяняты населенные пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное, Пречистовка и Журавка Донецкой Народной Республики. 29 августа стало известно о занятии Стельмаховки в ЛНР

21-22 августа Минобороны отчиталось о взятии сел Желанное и Межевое в ДНР., 27 августа в том же районе — Орловка, 29 августа — Николаевка.

Минобороны отчиталось о взятии сел Желанное и Межевое в ДНР., в том же районе — Орловка, 29 августа — Николаевка. 20 августа российские войска заняли поселок Новгородское (Нью-Йорк), расположенный к югу от Дзержинска (Торецка).

российские войска заняли поселок Новгородское (Нью-Йорк), расположенный к югу от Дзержинска (Торецка). 18-19 августа под контроль российской армии в ДНР перешли город Артемово, село Свиридоновка и железнодорожная станция Выемка.

августа под контроль российской армии в ДНР перешли город Артемово, село Свиридоновка и железнодорожная станция Выемка. За неделю с 10 по 16 августа в ДНР были заняты населенные пункты Ивановка, Лисичное и Сергеевка на подступах к Новогродовке

в ДНР были заняты населенные пункты Ивановка, Лисичное и Сергеевка на подступах к Новогродовке За неделю с 3 по 9 августа в ДНР были заняты населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое. Российские подразделения таким образом приблизились к Гродовке.

в ДНР были заняты населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое. Российские подразделения таким образом приблизились к Гродовке. За неделю с 24 по 31 июля Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Прогресс, Евгеновка и Лозоватское на Покровском направлении, поселка Ленинское к востоку от Торецка (Дзержинска).

Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Прогресс, Евгеновка и Лозоватское на Покровском направлении, поселка Ленинское к востоку от Торецка (Дзержинска). 23 июля Минобороны сообщило о занятии села Ивано-Дарьевка в ДНР

14 июля Минобороны России объявило о взятии села Урожайное в ДНР.

Минобороны России объявило о взятии села Урожайное в ДНР. За неделю с 6 по 12 июля российские военные взяли под контроль населенные пункты Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход (ДНР).

российские военные взяли под контроль населенные пункты Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход (ДНР). С 29 июня по 5 июля военнослужащие ВС России заняли населенные пункты Степовая Новоселовка (Харьковская область), а также Спорное, Шумы, Новоалександровка и Новопокровское (все четыре — в ДНР). Продолжались бои в донбасском городе Часов Яр, там был взят под контроль район Новый.

военнослужащие ВС России заняли населенные пункты Степовая Новоселовка (Харьковская область), а также Спорное, Шумы, Новоалександровка и Новопокровское (все четыре — в ДНР). Продолжались бои в донбасском городе Часов Яр, там был взят под контроль район Новый. 28 июня Минобороны России сообщило о взятии под контроль Раздоловки, которая расположена в 15 км к северу от Артемовска (Бахмута).

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Раздоловки, которая расположена в 15 км к северу от Артемовска (Бахмута). 13 июня российские военные отчитались, что взяли под контроль село Загорное в Запорожской области (расположено в Гуляйпольском районе к северо-востоку от Работино).

российские военные отчитались, что взяли под контроль село Загорное в Запорожской области (расположено в Гуляйпольском районе к северо-востоку от Работино). 10 июня Минобороны сообщило о занятии Старомайорского

Минобороны сообщило о занятии Старомайорского 1 июня Минобороны сообщило о занятии Уманского.

Минобороны сообщило о занятии Уманского. За 25-27 мая российскими войсками были заняты Ивановка, Берестовое, Нетайлово и Архангельское

российскими войсками были заняты Ивановка, Берестовое, Нетайлово и Архангельское 20 мая Минобороны сообщило о занятии Белогоровки в ЛНР (к востоку от Северска). Бои за этот населенный пункт шли с 2022 года.

Минобороны сообщило о занятии Белогоровки в ЛНР (к востоку от Северска). Бои за этот населенный пункт шли с 2022 года. 10 мая российская армия начала наступление на севере Харьковской области. За первые 10 дней были заняты 13 населенных пунктов, российские подразделения начали бои в Волчанске.

российская армия начала наступление на севере Харьковской области. За первые 10 дней были заняты 13 населенных пунктов, российские подразделения начали бои в Волчанске. После взятия Авдеевки российские войска продолжили наступление к западу и северу от этого года. В марте-апреле были заняты населенные пункты Очеретино, Новобахмутовка, Соловьево, Первомайское, Водяное, Орловка, Невельское, Ласточкино, Орловка. Северное, Тоненькое.

В марте-апреле активные военные действия шли и в районе Часов Яра, где российским подразделениям удалось занять Богдановку. Красное, Клещеевку

активные военные действия шли и в районе Часов Яра, где российским подразделениям удалось занять Богдановку. Красное, Клещеевку В конце апреля российской армии после многонедельных боев удалось полностью овладеть Новомихайловкой к северу от Угледара.

российской армии после многонедельных боев удалось полностью овладеть Новомихайловкой к северу от Угледара. 17 февраля Минобороны официально объявило о полном занятии города Авдеевка. 19 февраля был зачищен Авдеевский коксохимический завод.

Минобороны официально объявило о полном занятии города Авдеевка. 19 февраля был зачищен Авдеевский коксохимический завод. 21 января Минобороны сообщило о занятии населенного пункта Крахмальное в Купянском районе Харьковской области.

Минобороны сообщило о занятии населенного пункта Крахмальное в Купянском районе Харьковской области. 18 января Минобороны сообщило о взятии под контроль села Веселое к северо-востоку от Соледара.

Минобороны сообщило о взятии под контроль села Веселое к северо-востоку от Соледара. В первые дни января 2024 года российские военные наносили массированные удары по объектам на территории Украины. В Минобороны позже сообщили, что целями были центры принятия решений, объекты ВПК Украины, аэродромы, арсеналы, топливные базы, пункты дислокации иностранных наемников. Взрывы гремели в Киеве, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской областях.

российские военные наносили массированные удары по объектам на территории Украины. В Минобороны позже сообщили, что целями были центры принятия решений, объекты ВПК Украины, аэродромы, арсеналы, топливные базы, пункты дислокации иностранных наемников. Взрывы гремели в Киеве, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской областях. 30 декабря центр Белгорода днем попал под обстрел ВСУ. Погиб 21 человек, пострадали более 100. Минобороны России сообщило, что для удара украинские силы использовали две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды системы залпового огня Vampire чешского производства. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» упали в Белгороде, сообщило ведомство. Вскоре после обстрела Белгорода в Харькове раздалось более шести взрывов, сообщил глава региона Олег Синегубов. В ночь на 31 декабря взрывы прогремели в Киевской и Хмельницкой областях, а также в Харькове.

центр Белгорода днем попал под обстрел ВСУ. Погиб 21 человек, пострадали более 100. Минобороны России сообщило, что для удара украинские силы использовали две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды системы залпового огня Vampire чешского производства. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» упали в Белгороде, сообщило ведомство. Вскоре после обстрела Белгорода в Харькове раздалось более шести взрывов, сообщил глава региона Олег Синегубов. В ночь на 31 декабря взрывы прогремели в Киевской и Хмельницкой областях, а также в Харькове. 29 декабря ночью и утром взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове. Украинские власти не уточнили, по каким объектам были нанесены удары, однако признали попадания по объектам критической инфраструктуры. Минобороны России в этот день сообщило, что за неделю российские силы нанесли 50 групповых и один массированный удар по военным объектам на Украине, все цели были поражены.

ночью и утром взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове. Украинские власти не уточнили, по каким объектам были нанесены удары, однако признали попадания по объектам критической инфраструктуры. Минобороны России в этот день сообщило, что за неделю российские силы нанесли 50 групповых и один массированный удар по военным объектам на Украине, все цели были поражены. 25 декабря после многомесячных боев российские войска установили полный контроль над Марьинкой. Город к западу от Донецка в результате боев был практически полностью разрушен.

после многомесячных боев российские войска установили полный контроль над Марьинкой. Город к западу от Донецка в результате боев был практически полностью разрушен. 29 ноября российские подразделения установили контроль над поселком Артемовское (к западу от Артемовска). В течение осени украинские подразделения пытались вернуть контроль над Артемовском, однако не смогли пробиться в городскую черту.

С начала 2023 года украинские военные заявляли о намерении провести контрнаступление. В числе задач ВСУ назывался прорыв к Азовскому морю и начало боев за Крым. В течение мая Минобороны России сообщало об участившихся попытках украинской армии атаковать на запорожском направлении, а также на юго-западе Донецкой области. Как сообщали российские военные, основное контрнаступление ВСУ началось 4 июня с применением подготовленных в Европе резервов и поставленной Западом военной техники. В течение пяти месяцев украинская армия атаковала подготовленные за зиму-весну российские оборонительные позиции. Основные бои шли в районах населенных пунктов Работино, Пятихатки, Старомайорское, Урожайное. В результате ВСУ так и не смогли преодолеть тактическую зону обороны российских войск. В ноябре главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что военные действия зашли в тупик.

В конце мая — начале июня произошли несколько атак диверсантов на Белгородскую область. 22 мая диверсионная группа напала на приграничный Грайворонский городской округ. Погиб один мирный житель, его, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, застрелили, более десяти человек пострадали. 23 мая Минобороны объявило, что диверсанты разгромлены. 1 июня группа украинских диверсантов попыталась прорваться к городу Шебекино в Белгородской области, который до этого неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. По официальной информации, вооруженные люди попробовали ворваться в приграничную Новую Таволжанку, но в итоге атака была отбита. Само Шебекино в начале июня серьезно пострадало в результате обстрелов. 4 июня губернатор Гладков сообщил о боях с диверсионно-разведывательной группой в Новой Таволжанке. Минобороны объявило, что после нанесения артиллерийского удара «противник рассеян и отошел».

шли бои за Артемовск (Бахмут) и его окрестности. 7 января бойцам ЧВК «Вагнер» удалось прорваться в центр Соледара и начать блокирование Артемовска с севера, заняв еще несколько населенных пунктов, в том числе Благодатное, Николаевку, Сакко и Ванцетти. Параллельно город был блокирован к югу с занятием Опытного и Клещеевки. К середине марта российские подразделения контролировали около 70% территории города. Окончательно вытеснить ВСУ из Артемовска удалось . 3 мая пресс-служба президента России сообщила, что два украинских беспилотника попытались атаковать Кремль, но были выведены из строя, а их осколки разлетелись по территории Кремля. Это была первая атака украинских дронов на Москву. За этим последовала целая серия атак БПЛА на столичный регион. Обломки беспилотников падали в районе Сити, в Южном округе столицы, а также в близлежащих районах Московской области.

пресс-служба президента России сообщила, что два украинских беспилотника попытались атаковать Кремль, но были выведены из строя, а их осколки разлетелись по территории Кремля. Это была первая атака украинских дронов на Москву. За этим последовала целая серия атак БПЛА на столичный регион. Обломки беспилотников падали в районе Сити, в Южном округе столицы, а также в близлежащих районах Московской области. 14 марта Минобороны сообщило о том, что к берегам Крыма над Черным морем приблизился американский дрон-разведчик MQ-9 Reaper. Навстречу были подняты два российских истребителя. При сближении американский беспилотник упал в море. В военном ведомстве объяснили это резким маневрированием и переходом в неуправляемый полет с потерей высоты. США назвали произошедшее «непрофессиональным перехватом».

Минобороны сообщило о том, что к берегам Крыма над Черным морем приблизился американский дрон-разведчик MQ-9 Reaper. Навстречу были подняты два российских истребителя. При сближении американский беспилотник упал в море. В военном ведомстве объяснили это резким маневрированием и переходом в неуправляемый полет с потерей высоты. США назвали произошедшее «непрофессиональным перехватом». 2 марта стало известно о прорыве вооруженной группы с Украины на территорию Брянской области. Они проникли в села Сушаны, Любечане Брянской области, обстреляли автомобиль, убили водителя и ранили 10-летнего мальчика, после чего отступили в Черниговскую область Украины. Ответственность за нападение взяли граждане России, воюющие на стороне ВСУ в составе запрещенной и признанной террористической организации РДК.

стало известно о прорыве вооруженной группы с Украины на территорию Брянской области. Они проникли в села Сушаны, Любечане Брянской области, обстреляли автомобиль, убили водителя и ранили 10-летнего мальчика, после чего отступили в Черниговскую область Украины. Ответственность за нападение взяли граждане России, воюющие на стороне ВСУ в составе запрещенной и признанной террористической организации РДК. 11 января командующим объединенной группировкой войск вместо Сергея Суровикина стал глава Генштаба Валерий Герасимов. В Минобороны сообщили, что речь идет о повышении уровня руководства военной операцией на Украине.

2022 год

5 декабря украинские беспилотники впервые ударили по аэродромам вдали от территории зоны проведения военной операции — Энгельсе (Саратовская область) и Дягилево (Рязанская область). В Минобороны признали факт нападения и гибель троих военнослужащих на одном из аэродромов. Также ведомство сообщило о «незначительном повреждении обшивки корпуса двух самолетов». 26 декабря средства ПВО сбили еще один дрон на подлете к аэродрому Энгельс. Тогда при падении обломков погибли еще трое военнослужащих, сообщало ведомство.

украинские беспилотники впервые ударили по аэродромам вдали от территории зоны проведения военной операции — Энгельсе (Саратовская область) и Дягилево (Рязанская область). В Минобороны признали факт нападения и гибель троих военнослужащих на одном из аэродромов. Также ведомство сообщило о «незначительном повреждении обшивки корпуса двух самолетов». средства ПВО сбили еще один дрон на подлете к аэродрому Энгельс. Тогда при падении обломков погибли еще трое военнослужащих, сообщало ведомство. 1 декабря Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Курдюмовка и Перше Травня к югу от Артемовска (Бахмута).

11 ноября Минобороны сообщило, что российские подразделения полностью покинули правобережную часть Херсонской области. Под контролем ВСУ оказались в том числе региональная столица Херсон и город Берислав. Сергей Суровикин, докладывая Сергею Шойгу об отводе войск, предложил занять оборону по левому берегу Днепра, а высвободившиеся подразделения перебросить в наступление на других направлениях. «Непростое решение» командующий объединенной группировкой войск объяснил стремлением сохранить жизни военнослужащих.

10 октября — был нанесен первый массированный удар по энергообъектам Украины. Целями были электростанции и подстанции в различных регионах страны. Удары продолжались в течение следующих двух месяцев с периодичностью раз в неделю и в итоге не привели к энергетическому коллапсу.

— был нанесен первый массированный удар по энергообъектам Украины. Целями были электростанции и подстанции в различных регионах страны. Удары продолжались в течение следующих двух месяцев с периодичностью раз в неделю и в итоге не привели к энергетическому коллапсу. 8 октября командующим объединенной группировкой войск в районе проведения военной операции был назначен генерал-полковник Сергей Суровикин. До этого о существовании такой должности не сообщалось.

командующим объединенной группировкой войск в районе проведения военной операции был назначен генерал-полковник Сергей Суровикин. До этого о существовании такой должности не сообщалось. В ночь на 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по мосту. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. По данным службы, бомбу в грузовике замаскировали под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. В июле 2023-го глава СБУ Василий Малюк признал, что взрыв был организован его ведомством.

на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по мосту. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. По данным службы, бомбу в грузовике замаскировали под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. В июле 2023-го глава СБУ Василий Малюк признал, что взрыв был организован его ведомством. 7 октября штаб территориальной обороны ДНР сообщил о том, что в районе Бахмута заняты населенные пункты Отрадовка, Веселая долина и Зайцево.

штаб территориальной обороны ДНР сообщил о том, что в районе Бахмута заняты населенные пункты Отрадовка, Веселая долина и Зайцево. 15 сентября в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что военнослужащие Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль поселок Майорск, который находится на северной окраине города Горловка в Донецкой области.

в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что военнослужащие Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль поселок Майорск, который находится на северной окраине города Горловка в Донецкой области. 10 сентября Минобороны России сообщило о проведении операции по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР.

Сообщению военного ведомства предшествовало наступление украинской армии, в ходе которого ВСУ удалось занять десятки населенных пунктов, в том числе Изюм и Балаклею. Позже украинские подразделения заняли северо-восток Харьковской области (включая Купянск и Волчанск), а также северо-запад ДНР (в том числе Святогорск и Лиман).

7 сентября Минобороны России сообщило о занятии Кодемы (к юго-востоку от Бахмута/Артемовска).

Минобороны России сообщило о занятии Кодемы (к юго-востоку от Бахмута/Артемовска). 17 августа штаб территориальной обороны ДНР сообщил о контроле над населенным пунктом Вершина (к юго-западу от Артемовска/Бахмута).

штаб территориальной обороны ДНР сообщил о контроле над населенным пунктом Вершина (к юго-западу от Артемовска/Бахмута). 13 августа Минобороны России сообщило о занятии поселка Пески (к западу от Донецка).

Минобороны России сообщило о занятии поселка Пески (к западу от Донецка). 3 августа штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии населенных пунктов Травневое и Семигорье (к югу от Артемовска/Бахмута).

штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии населенных пунктов Травневое и Семигорье (к югу от Артемовска/Бахмута). 26 июля помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил о занятии Углегорской ТЭС, которая находится напротив Светлодарска (к востоку от Бахмута/Артемовска).

помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил о занятии Углегорской ТЭС, которая находится напротив Светлодарска (к востоку от Бахмута/Артемовска). 20 июля штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии села Берестовое (к северу от Соледара).

штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии села Берестовое (к северу от Соледара). 19 июля штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии села Старомайорское (к югу от Великой Новоселки).

штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии села Старомайорское (к югу от Великой Новоселки). 3 июля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики установили полный контроль над городом Лисичанск .

Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики установили полный контроль над городом . 2 июля Минобороны сообщило, что в результате успешных наступательных действий войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка. Помимо этого, были заняты населенные пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

Минобороны сообщило, что в результате успешных наступательных действий войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка. Помимо этого, были заняты населенные пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Утром 30 июня Минобороны сообщило о выводе «в качестве шага доброй воли» гарнизона с острова Змеиный в Черном море.

Минобороны сообщило о выводе «в качестве шага доброй воли» гарнизона с острова Змеиный в Черном море. 26 июня Минобороны России сообщило о занятии Северодонецка и расположенных рядом населенных пунктов (в том числе Вороново и Боровское).

Минобороны России сообщило о занятии и расположенных рядом населенных пунктов (в том числе Вороново и Боровское). 24 июня Минобороны России сообщило, что в результате успешных наступательных действий группировки российских войск на луганском направлении за пять дней были освобождены населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка.

Минобороны России сообщило, что в результате успешных наступательных действий группировки российских войск на луганском направлении за пять дней были освобождены населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка. 24 июня представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил «Интерфаксу» о полном контроле над населенными пунктами Золотое и Горское (к востоку от Лисичанска).

представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил «Интерфаксу» о полном контроле над населенными пунктами (к востоку от Лисичанска). 22 июня Народная милиция ЛНР сообщила о занятии поселка Метелкино (рядом с Северодонецком).

Народная милиция ЛНР сообщила о занятии поселка Метелкино (рядом с Северодонецком). 10 июня штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Народная милиция при огневой поддержке российской армии установила полный контроль над четырьмя селами: Триполье, Владимировка, Ставки и Липовое.

штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Народная милиция при огневой поддержке российской армии установила полный контроль над четырьмя селами: Триполье, Владимировка, Ставки и Липовое. 7 июня Сергей Шойгу сообщил о занятии Святогорска, Ямполя, Дробышево, Яровой, Кировска.

Сергей Шойгу сообщил о занятии Святогорска, Ямполя, Дробышево, Яровой, Кировска. [ РБК ] Как живет приграничный Белгород и его жители

28 мая российское Минобороны сообщило, что город Красный Лиман (Лиман) в Донецкой области взят под контроль российскими военными.

российское Минобороны сообщило, что город Красный Лиман (Лиман) в Донецкой области взят под контроль российскими военными. 24 мая флаг России был поднят над зданием мэрии города Светлодарск (к северо-востоку от Горловки).

флаг России был поднят над зданием мэрии города (к северо-востоку от Горловки). 21 мая сдались в плен украинские подразделения, оборонявшие металлургический завод «Азовсталь» в Мариуполе.

Мариуполь был блокирован российскими войсками и Народной милицией ДНР еще 28 февраля. Спустя месяц украинские подразделения, в том числе полк «Азов» (организация признана террористической и запрещена), были блокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь». От штурма завода с многочисленными подземными сооружениями было решено отказаться. Попытки украинских военных эвакуировать блокированные подразделения завершились неудачей, после чего начались переговоры о сдаче.

12 мая в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что Народная милиция оттеснила украинских военнослужащих от Попасной.

в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что Народная милиция оттеснила украинских военнослужащих от Попасной. 5 мая Народная милиция ДНР заняла село Троицкое, из которого велись обстрелы Горловки.

Народная милиция ДНР заняла село Троицкое, из которого велись обстрелы Горловки. 25 апреля Народная милиция ЛНР сообщила о занятии села Новотошковское (к северо-востоку от Попасной).

Народная милиция ЛНР сообщила о занятии села Новотошковское (к северо-востоку от Попасной). Пункт временного размещения беженцев из Донбасса в Таганроге

16 апреля Министерство обороны сообщило о взятии под контроль в Мариуполе Металлургического завода имени Ильича.

Министерство обороны сообщило о взятии под контроль в Мариуполе Металлургического завода имени Ильича. 11 апреля Минобороны России сообщило о занятии в Харьковской области села Каменка. В военном ведомстве отметили, что это был «один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе».

1 апреля на Украине появились первые публикации об обнаружении тел мирных жителей в городе Буча Киевской области, который ранее покинули российские войска. Затем в Киеве заявили о гибели сотен жителей Бучи и обвинили в случившемся российских военнослужащих. В Москве произошедшее назвали постановкой, указав на целый ряд несоответствий. После событий в Буче переговорный процесс между Россией и Украиной фактически был заморожен.

29 марта российская армия начала покидать Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. В Кремле это назвали жестом доброй воли в интересах переговорного процесса.

В течение марта проходили переговоры между делегациями России и Украины. Изначально встречи проводились в Белоруссии, а последняя встреча состоялась в Стамбуле 29 марта. По ее результатам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о согласовании целого ряда позиций, а замминистра обороны Александр Фомин пообещал «кардинальное сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях».

24 марта Минобороны заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области.

Минобороны заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль город в Харьковской области. 11 марта Народная милиция ДНР овладела Волновахой .

Народная милиция ДНР овладела . 4 марта Минобороны России сообщило, что российские войска заняли несколько населенных пунктов в Запорожской области, в том числе город Пологи .

Минобороны России сообщило, что российские войска заняли несколько населенных пунктов в Запорожской области, в том числе город . 3 марта Министерство обороны России сообщило о занятии города Балаклея (Харьковская область). Силы ДНР, окружившие Мариуполь, заняли село Водяное, а также Сартану и Виноградное.

Министерство обороны России сообщило о занятии города (Харьковская область). Силы ДНР, окружившие Мариуполь, заняли село Водяное, а также Сартану и Виноградное. 2 марта Минобороны России сообщило об установлении контроля над Херсоном , а также Васильевкой и Токмаком (Запорожская область). В Луганской области Народная милиция ЛНР установила контроль над городами Старобельск и Сватово, а также райцентром Новоайдар.

Минобороны России сообщило об установлении контроля над , а также Васильевкой и Токмаком (Запорожская область). В Луганской области Народная милиция ЛНР установила контроль над городами Старобельск и Сватово, а также райцентром Новоайдар. 27 февраля Минобороны России сообщило о блокировании Херсона и Бердянска , а также о занятии Геническа (Херсонская область). Народная милиция ЛНР заняла населенные пункты Новоахтырка, Смоляниново (к востоку от Северодонецка), Станицу Луганскую.

Минобороны России сообщило о блокировании , а также о занятии (Херсонская область). Народная милиция ЛНР заняла населенные пункты Новоахтырка, Смоляниново (к востоку от Северодонецка), Станицу Луганскую. 26 февраля Минобороны России отчиталось, что российские войска за ночь взяли под полный контроль Мелитополь .

Минобороны России отчиталось, что российские войска за ночь взяли под полный контроль . 25 февраля в Минобороны заявили о занятии острова Змеиный в Одесской области Украины. Гарнизон Змеиного сложил оружие.

в Минобороны заявили о занятии в Одесской области Украины. Гарнизон Змеиного сложил оружие. 24 февраля Погранслужба Украины сообщила об атаках и обстрелах по всей границе от Житомирской области (граничащей только с Белоруссией) до Луганской, а также из Крыма. Ракетным обстрелам подверглись военные объекты по всей территории Украины. Позже стало известно, что российская армия пересекла границу в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Одновременно Народная милиция ЛНР начала атаки на города Счастье и Станица Луганская к северу от Луганска, а Народная милиция ДНР начала наступление на Мариуполь и Волноваху.

Погранслужба Украины сообщила об атаках и обстрелах по всей границе от Житомирской области (граничащей только с Белоруссией) до Луганской, а также из Крыма. Ракетным обстрелам подверглись военные объекты по всей территории Украины. Позже стало известно, что российская армия пересекла границу в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Одновременно Народная милиция ЛНР начала атаки на города Счастье и Станица Луганская к северу от Луганска, а Народная милиция ДНР начала наступление на Мариуполь и Волноваху. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля выступил с экстренным обращением и объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. «Ее [операции] цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — подчеркнул он. По его словам, Россия не может чувствовать себя в безопасности и существовать с постоянной угрозой со стороны Украины. Он подчеркнул, что целями операции являются демилитаризация и денацификация.

Какие санкции ввели против России

Пакеты санкций против России начали вводить еще до начала военной операции на Украине, после признания ДНР и ЛНР. Об ограничениях объявили США, Канада, ЕС, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Швейцария, Исландия и ряд других стран.

Всего было более десяти волн санкций. США, Великобритания, ЕС заявляли, что координируют усилия по ослаблению российской экономики, однако не всегда ограничения вводились синхронно. Были и определенные отличия, которые на Западе объясняли нежеланием навредить собственным экономикам. Различия были и в персональных санкциях. Например, США ввели ограничения в отношении 663 человек, а Великобритания — в отношении более 1 тыс. бизнесменов, политиков, военных, сотрудников СМИ, людей, которых в Лондоне посчитали близкими к Путину.

Первая волна касалась банков, финансирующих военную промышленность, депутатов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР. Под санкции также попал ВЭБ, который является кредитором множества компаний, оператором нацпроектов, куратором других институтов развития и управляющий пенсионными накоплениями почти 40 млн россиян.

Вторая волна санкций началась уже после начала спецоперации. Великобритания ввела ограничения в отношении 100 физических лиц и компаний, в том числе ВТБ, «Ростеха» и «Аэрофлота». Были ограничены суммы вкладов и депозитов для граждан России в банках Великобритании до £50 тыс. США ограничили все операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней целого ряда компаний (в том числе «Газпрома», РЖД, Альфа-банка). Персональные санкции коснулись Владимира Путина, Сергея Лаврова, Сергея Шойгу.

ЕС ввел ограничения в том числе против РЖД, Уралвагонзавода, КАМАЗа, Альфа-банка, «Открытия», банка «Россия» и Промсвязьбанка. Банкам запретили продавать клиентам из России ценные бумаги, номинированные в евро, а также проводить листинг акций любых российских госкомпаний (с долей государства свыше 50%) на европейских биржах. Помимо этого, было запрещено страхование российских самолетов, введен запрет на продажу и лизинг лайнеров, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям.

К 10 марта воздушное пространство для российских самолетов закрыли ЕС, Великобритания, Босния, Норвегия, США, Швейцария, Черногория, Великобритания. Чуть позже это сделала и Канада. От рейсов в Россию отказался целый ряд авиакомпаний.

Третья санкционная волна началась 26 февраля. Были заморожены резервы Банка России в странах G7, пять банков были отключены от системы SWIFT. Великобритания закрыла порты для российских судов, а также экспорт в Россию высокотехнологичных товаров. На территории ЕС и Великобритании были заморожены активы целого ряда бизнесменов, в том числе Игоря Сечина, Михаила Фридмана, Петра Авена.

2 марта ЕС запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро.

8 марта США объявили о запрете поставок нефти, газа и угля из России.

C 10 марта работу в России прекратили Visa и Mastercard. Владельцы российских карт этих платежных систем потеряли возможность расплачиваться ими за пределами страны или оплачивать покупки в зарубежных магазинах.

10 марта Великобритания ввела санкции в том числе против Романа Абрамовича, Андрея Костина, Олега Дерипаски. Их активы были заморожены, британским гражданам запретили с ними сотрудничать.

11 марта США запретили поставку в Россию долларовых банкнот, ввоз из России алкоголя, морепродуктов.

12 марта Бермудские Острова аннулировали летные сертификаты 740 зарегистрированных там самолетов российских авиакомпаний.

Четвертая волна санкций началась 15 марта. Был запрещен ввоз в ЕС российской сталелитейной продукции, запрещен экспорт предметов роскоши в Россию.

4 апреля США запретили России использовать замороженные в США резервы для выплат по госдолгу.

5 апреля был объявлен очередной пакет санкций Евросоюза. Так, ЕС запретил импорт российского угля, транзакции с крупнейшими банками. Российским кораблям запретили входить в порты ЕС (исключение сделали для перевозчиков продуктов, гуманитарных и энергетических грузов).

6 апреля США запретили гражданам вести бизнес с Альфа-банком и Сбербанком, а также новые инвестиции в Россию.

9 апреля ЕС ограничил импорт удобрений из России.

11 апреля Комитет по безопасности полетов Евросоюза внес 21 российскую авиакомпанию в список перевозчиков, которым запрещены или для которых ограничены полеты в пределах ЕС, поскольку эти перевозчики не соответствуют международным стандартам безопасности.

12 апреля Великобритания запретила импорт российского чугуна и стали.

3 июня ЕС объявил о шестом пакете санкций. Под ограничения попали в том числе КАМАЗ, «Татнефть», Национальный расчетный депозитарий. От SWIFT были отключены Сбербанк, Россельхозбанк, МКБ. Помимо этого, ЕС пообещал в течение шести месяцев отказаться от импорта российской нефти, в течение восьми месяцев — от импорта нефтепродуктов.

Шестой пакет санкций Евросоюз обсуждал больше месяца. Несколько стран указывали, что не готовы пойти на жесткий отказ от российских энергоносителей, поскольку это нанесло бы удар по их экономикам.

16 июня Великобритания ввела санкции в том числе против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

28 июня США ввели запрет на импорт российского золота.

21 июля ЕС ввел седьмой пакет санкций. Были запрещены прямые и непрямые операции с российским золотом. Под ограничения попали в том числе заместитель премьер-министра Андрей Белоусов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков.

2 августа. Под санкции США попали 13 человек, в том числе Алина Кабаева; бывший генеральный директор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев; глава Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, бывший владелец и председатель Группы «Синара» Дмитрий Пумпянский, а также фонд и технопарк «Сколково».

26 сентября Великобритания ввела санкции против миллиардера и основателя «Киевской площади» Года Нисанова, основателя Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова, председателя совета директоров компании «Площадь Европы» Зараха Илиева.

30 сентября под санкции США попали в том числе вице-премьер Александр Новак и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

6 октября ЕС принял восьмой пакет санкций. Он предусматривал запрет компаниям обслуживать криптокошельки россиян, запрет европейским гражданам занимать должности в руководящих органах российских госкомпаний, установил потолок цен на российскую нефть. Под ограничения попали в том числе глава ЦИК Элла Памфилова, политолог Александр Дугин, основной владелец концерна «Калашников» Алан Лушников, артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, а также ЦИК России, «Гознак», авиастроительная корпорация «Иркут».

30 ноября Великобритания ввела санкции в отношении главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, вице-премьера Дениса Мантурова.

16 декабря ЕС ввел девятый пакет санкций. Ограничения коснулись всех видов Вооруженных сил России, всех парламентских партий, Роскомнадзора. Также под ограничениями оказались вице-премьер Татьяна Голикова, министр юстиции Константин Чуйченко, министр культуры Ольга Любимова, Никита Михалков, Григорий Лепс.

Десятый пакет санкций был приурочен к годовщине начала боевых действий. ЕС объявил о нем 25 февраля. Евросоюз запретил поставки множества товаров, включая металлоконструкции, автопогрузчики, двигатели внутреннего сгорания и конвейеры (всего более 200 таможенных кодов). В Еврокомиссии заявили, что новые ограничения затрагивают продукцию, поставки которой в Россию в 2021 году составляли €11,4 млрд. В ходе предыдущих санкционных раундов ЕС ограничил экспорт товаров на €32,5 млрд (по данным за 2021 год). Также под ограничения попали Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф Банк, Фонд национального благосостояния.

США ввели санкции против более чем 200 компаний и физлиц из России, стран Европы и Азии за оказание Москве военной поддержки. Под ограничения попали 11 российских банков второго эшелона (МТС-банк, СДМ-банк, «Уралсиб», банк «Зенит»). Санкции также коснулись энергетического, угольного и металлургического секторов. Минторг США также включил в черные списки почти 90 компаний из России, Китая и других стран, которые, по мнению Вашингтона, помогали Москве обходить санкции.

12 апреля под санкции США попали в том числе вице-премьер Марат Хуснуллин, компании «Металлоинвест», «МегаФон», USM.

11-й пакет санкций был принят 23 июня. Совет ЕС фактически предоставил себе полномочия вводить вторичные санкции, то есть санкции в отношении неевропейских компаний, помогающих обходить существующие торговые эмбарго против России. Кроме того, впервые Евросоюз дал себе право ограничивать торговлю с третьими странами, при посредничестве которых подсанкционные европейские товары систематически попадают в Россию.

19 декабря был обнародован 12-й пакет санкций. Основными в нем стали прямой запрет на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, из России. Запрещен импорт из России передельного и зеркального чугуна, ферросплавов, железа, медной и алюминиевой проволоки, фольги, некоторых труб. Евросоюз запретил экспорт в Россию ряда товаров, которые могут способствовать «технологическому совершенствованию» сектора обороны и безопасности и развитию промышленного сектора страны, включая литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и сервоприводы для беспилотных летательных аппаратов, а также некоторые машины, строительные товары, лазеры.

23 февраля 2024 года Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России, в который вошли 106 физических и 88 юридических лиц. Запрещены к экспорту в Россию возможные компоненты для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включая электротрансформаторы, статические преобразователи и катушки индуктивности. Новые меры также запрещают поставки алюминиевых конденсаторов постоянной емкости, которые, по данным организации, используются в военных целях. Также введены ограничения против компаний, находящихся в третьих странах, в том числе в Китае, Индии, Турции и Сербии. В Брюсселе заявили, что начинают подготовку 14-го пакета.