0

Осужденного за стрельбу в Саратовской области лишили гражданства

По ходатайству следствия лишился гражданства России Рубик Акопян, осужденный за стрельбу в ходе дорожного конфликта, в результате которого один мужчина погиб и еще один был ранен. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

«По ходатайству следователя Следственного комитета лишен гражданства Российской Федерации мужчина, осужденный за совершение ряда преступлений на территории Саратовской области», — говорится в сообщении.

В Саратовской области задержали подозреваемого в стрельбе на дороге
Общество

По данным следствия, 24 ноября 2024 года в городе Марксе 41-летний Акопян, нарушив правила дорожного движения, открыл стрельбу из пистолета по водителю и пассажиру одного автомобиля, а также по другой находившейся рядом машине. В результате водитель погиб на месте, пассажир получил травмы средней степени тяжести. Жертвой оказался 32-летний автомеханик, раненым — его 48-летний товарищ.

Акопян был признан виновным в убийстве, покушении на убийство двух человек, незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном повреждении имущества. Суд приговорил его к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

