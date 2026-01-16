 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило об уничтожении 54 БПЛА над Белгородской областью

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские системы противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили 54 украинских беспилотника в Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

Всего в период с 12:00 до 18:00 пятницы, 16 января, российские военные перехватили 63 дрона. Четыре БПЛА сбили над Саратовской областью, два — над Брянской областью. Еще по одному беспилотнику уничтожили в Воронежской, Рязанской областях и в Крыму.

Днем в Белгороде объявили беспилотную опасность. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о работе систем ПВО над городом и округом. «Идет уничтожение вражеских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет», — сказал он.

Спустя полтора часа угрозу атаки БПЛА отменили. Однако в 15:10 Гладков написал в своем телеграмм-канале объявление о повторной беспилотной опасности. Ее объявили по всему региону.

В 18:40 в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявили ракетную опасность. Глава региона призвал жителей спуститься в подвал и ждать там сигнала «Отбой ракетной опасности».

Анастасия Карева
БПЛА Минобороны Белгородская область ПВО
