Минобороны сообщило об уничтожении 54 БПЛА над Белгородской областью
Российские системы противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили 54 украинских беспилотника в Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны.
Всего в период с 12:00 до 18:00 пятницы, 16 января, российские военные перехватили 63 дрона. Четыре БПЛА сбили над Саратовской областью, два — над Брянской областью. Еще по одному беспилотнику уничтожили в Воронежской, Рязанской областях и в Крыму.
Днем в Белгороде объявили беспилотную опасность. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о работе систем ПВО над городом и округом. «Идет уничтожение вражеских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет», — сказал он.
Спустя полтора часа угрозу атаки БПЛА отменили. Однако в 15:10 Гладков написал в своем телеграмм-канале объявление о повторной беспилотной опасности. Ее объявили по всему региону.
В 18:40 в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявили ракетную опасность. Глава региона призвал жителей спуститься в подвал и ждать там сигнала «Отбой ракетной опасности».
