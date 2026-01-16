 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В Киеве ограничили освещение улиц, подсветку домов и рекламы

Сюжет
Военная операция на Украине
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

В Киеве с 16 января вводятся ограничения на использование электроэнергии для наружного освещения. Такое решение принял совет обороны города из-за сложной ситуации в энергосистеме, сообщает городская администрация в телеграм-канале.

Ограничения коснулись архитектурно-декоративного освещения, которое теперь не будет включаться. Кроме того, интенсивность уличного освещения снизят до 20% от мощности, а на участках, где технически невозможно уменьшить яркость, будут работать только 50% фонарей.

Меры также затронули архитектурно-декоративную подсветку домов, зданий и сооружений, а также рекламные конструкции и информационные вывески. Власти Киева призвали жителей экономно потреблять электроэнергию, чтобы избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление.

На Украине ввели режим ЧС в энергетике
Политика
Фото:Алина Смутко / Reuters

Двумя днями ранее, 14 января, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что на территории всей страны будет введен режим ЧС в энергетике. Позднее он сообщил, что украинцы находятся без электричества «по 20–30 часов».

16 января вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль уточнил, что в первую очередь режим ЧС затрагивает Киев и область. Зеленский, в свою очередь, рассказал, что энергетическая система Украины, поврежденная российскими ударами, в настоящее время способна покрыть только 60% потребности страны в электроэнергии.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Украина Киев энергетики электроэнергия
