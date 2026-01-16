Куба: главные факты о стране и с чем связан интерес Трампа к ней

Гавана, Куба (Фото: Matyas Rehak / Shutterstock)

Содержание:

Где находится Куба

Куба — это островное государство в Карибском бассейне между Северной и Южной Америкой. Расположено на одноименном острове и контролирует архипелаг из более чем 1600 небольших островов и рифов в составе Больших Антильских островов. Официальный язык — испанский, денежная единица — кубинский песо. Куба — унитарное государство, административно с 2011 года состоит из 15 провинций и 168 муниципиев (в их числе муниципий особого статуса остров Хувентуд). По форме правления представляет собой смешанную республику с однопартийной системой. Столица и крупнейший город страны — Гавана. Действующая конституция принята на референдуме в 2019 году. Население по официальным данным составляет 9,7 млн человек, из них 64% — потомки белых переселенцев из Испании, 36% имеют африканское или смешанное происхождение.

Куба как государство

Основы современного государственного строя были сформированы после революции 1959 года. С 1977-го у власти находился лидер кубинской революции Фидель Кастро, который бессменно занимал должность председателя Госсовета и Совета министров до 2006 года. После него до 2018-го страной управлял его брат Рауль. В 2018-м его сменил Мигель Диас-Канель, который в 2021-м был избран первым секретарем Компартии.

В 2019 году новая конституция реформировала государственное устройство, ввела должность президента, которую занял Диас-Канель, и распределило исполнительную власть между главой государства, председателем национальной ассамблеи и премьер-министром.

Высший орган государственной власти — Национальная ассамблея народной власти (Asamblea Nacional del Poder Popular — ANPP), однопалатный орган из 470 депутатов, который имеет законодательные и учредительные полномочия, избирается на пять лет и выбирает президента, вице-президента и секретаря, а также назначает премьер-министра (по представлению президента). Постоянным органом ассамблеи является Госсовет из 21 депутата, действующий в перерывах между ее сессиями (они собираются дважды в год) и также обладающий законодательными полномочиями. Госсоветом руководит председатель парламента. Совет министров во главе с премьер-министром выполняет административные функции правительства и уполномочен издавать декреты и резолюции.

Президент является главой государства и избирается ассамблеей на пятилетний срок с правом однократного переизбрания. Премьер-министр также согласно основному закону может «в исключительных случаях» выполнять исполнительные и административные функции.

На местном уровне действуют муниципальные ассамблеи народной власти, избираемые на пять лет, на уровне городов и поселков — народные советы. Исполнительную власть на провинциальном уровне осуществляют губернаторы и вице-губернаторы, которые руководят работой провинциальных советов. Выборы проходят по мажоритарной системе, для победы кандидату требуется набрать более 50% голосов. Правом голоса обладают все граждане достигшие 16 лет.

Кайо Гранма в бухте Сантьяго-де-Куба (Фото: Alexandre.ROSA / Shutterstock)

С 1992 года на Кубе было формально разрешено создавать политические партии, однако их де-факто их деятельность по-прежнему запрещена и многопартийность на Кубе не предусмотрена. Конституция (ст. 5) закрепляет за правящей Коммунистической партией Кубы (КПК) статус «высшей руководящей политической силы в государстве и обществе». КПК функционирует как типичная организация сталинистского типа, высшим органом является конгресс (проводится раз в пять лет), в перерывах действует Центральный комитет (ЦК) в составе 97 членов (встречаются два раза в год), а также избираемое им политбюро, куда входят первый и второй секретари КПК и 12 членов (созывается по мере необходимости). Постоянно действующими органами выступают секретариат ЦК и исполнительная комиссия политбюро. В партии состоит порядка 800 тыс.

КПК управляет сетью молодежных, студенческих, женских, рабочих и крестьянских ассоциаций, а также комитетами защиты революции на низовом уровне. Некоторые из этих структур, в частности ассоциация мелких фермеров (ANAP) способны лоббировать свои интересы в КПК.

Экономика Кубы

Экономика страны претерпела существенные изменения с 1968 года, когда были национализированы все частные предприятия. С 1990-х власти проводят курс на «актуализацию» экономической модели с учетом новых реалий. Она продолжает строиться на деятельности социалистических предприятий с ограниченной ролью частного сектора — самозанятых, малых и средних предприятий, городских и сельских кооперативов. Характеризуется монопольном и олигопольным доминированием государственных компаний во всех стратегических отраслях (гостиничный бизнес, добыча нефти, никеля), государственным контролем над экспортно-импортными операциями и директивным регулированием цен.

Ограниченные рыночные реформы проводились с середины 1990-х и особенно с конца 2000-х с уходом из политической жизни Фиделя Кастро. Наиболее существенные изменения начались после 2010 года, когда власти либерализировали рынок жилья и автомобилей, легализовали «самозанятость» (trabajo por cuenta propia — TCP, в обиходе cuentapropistas) в 180 видах деятельности и реформировали налоговые режимы для этого сектора. Если в 1970-м таких насчитывалось всего 30 тыс. (1,2%), то к 2019-му в частном секторе было занято 1,5 млн, или около трети рабочей силы, и он обеспечивал до 55% розничной торговли. На конституционном уровне частный сектор был выделен из TCP в отдельную категорию только в 2019 году, в следующем году частные предприятия были допущены к внешней торговле только при обязательном посредничестве госагентств, а в 2021-м был принят закон о малых и средних предприятиях (micro, pequeñas y medianas empresas, в обиходе — mipymes) с потолком занятости в 100 работников, по правовому статусу близкие к ООО. По данным на 2024-й на Кубе насчитывалось уже 8066 таких компаний. В дополнение к ним в стране существует обширный теневой сектор.

Тем не менее в экономике сохраняется абсолютное преобладание госсектора, при этом многие такие предприятия находятся в кризисном состоянии из-за высокого износа оборудования и работают на неполную мощность. Значительную роль играет связанный с вооруженными силами холдинг Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), который действует в долларизированных секторах экономики и доминирует в гостинично-туристическом секторе. В частности, он управлял оператором денежных переводов FINCIMEX, туристической Gaviota. С военными связана монополия в производстве сахара — компания Azcuba.

Экономика пережила серьезный кризис в 1990-е (так называемый специальный период 1991-1995 годов) на фоне распада мировой социалистической системы и прекращения советских субсидий, оценивавшихся в $3 млрд в год, и ужесточения торгового эмбарго США (с 1992-го). Это привело к резкому падению доходов и уровня жизни и качества социальных услуг. Для его преодоления руководство страны легализовало обращение доллара США (в 1993-м), расширило возможности для так называемой самозанятости (в 1994-м) и сосредоточилось на привлечении иностранных туристов, денежных переводов из-за границы, а также развитии биотехнологий и медицинских услуг (их доля в экспорте услуг достигла 50%), что позволило стабилизировать экономику в 1-й половине 2000-х и добиться относительно высоких темпов роста в 2000-2006 (в среднем 6,2% в год в ценах 1997-го). Дополнительным фактором стали поставки субсидированной венесуэльской нефти, достигавшие 90 тыс. т в год и покрывавшие 50% потребностей острова в топливе. Новый пакет ограниченных рыночных реформ был принят в октябре 2010 года и был направлен на сокращение неэффективного госсектора, однако власти отказалось реформировать систему по образцу китайской или вьетнамской модели. В то же время постоянно углублялся торговый дефицит, который к 2019-му достиг 187% (в стоимостном выражении в 2019-м экспорт был ниже на 62% чем в 1989-м, а импорт вырос на 22%), спад промышленности и сельского хозяйства, сократившихся по сравнению с 1989-м вдвое, вывел сферу услуг в ведущий сектор экономики.

В 2020 году страна вступила в полосу нового кризиса, который стал самым тяжелым с момента распада СССР и был усугублен последствиями коронавирусных ограничений, ужесточением санкций, спадом туризма и тяжелым экономическим кризисом в Венесуэле. Он сопровождался высокой инфляцией, падением покупательной способности песо, который потерял 88% стоимости, дефицитом товаров первой необходимости, ростом черного рынка и кратковременными протестами в июле 2021-го. По официальным данным, в 2020-м экономика сократилась на 11%.

В январе 2021-го власти девальвировали песо относительно доллара (с 1:1 до 24:1) и упразднили конвертируемое песо, тем самым унифицировав национальную валюту, но несмотря на одновременное пятикратное повышение пенсий и зарплат, валютная реформа не остановила инфляцию (в том году по официальным оценкам она составила 77%, по неофициальным — 300%, в следующем году правительственные и независимые оценки соответственно составили 31% и 200%). Более того, она фактически обнулила номинированные в песо сбережения граждан и подорвала доверие к национальной валюте (к 2022-му доллар США стоил уже 120 песо в гособменниках и 175 — на черном рынке). В 2022-м серия аварий на ключевых теплоэлектростанциях из-за устаревшей инфраструктуры и хронического дефицита топлива вывела из строя 40% установленной мощности электростанций и вызвала длительные отключения электроэнергии: только за 2025-й страна пережила четыре крупных блэкаута. Ныне страна генерирует на 25% меньше электроэнергии, чем в 2019-м.

В настоящее время экономика находится в кризисном состоянии и страдает от дефицита электроэнергии, перебоями с водоснабжением и ростом цен. Ситуация в энергетическом секторе каскадно обрушила производство в сельском хозяйстве, промышленности и в строительстве, парализовала систему общественного транспорта. В 2024-м производство сахара — 160 тыс. т — составило 2,7% от уровня 1989-го, что составило менее 30% внутреннего спроса, а производительность труда, по оценкам Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ELAC), опустилась ниже уровня Гаити. По оценке кубинского экономиста Рикардо Торреса Переса, в 2024-м ВВП страны было на 10% меньше, чем в 2018-м.

Почему Куба важна для США

Куба представляет собой крупнейший остров в Карибском бассейне, который расположен примерно в 90-110 км от побережья американской Флориды. С 1903 года в бухте Гуантанамо неподалеку от одноименного города располагается арендуемая американская военная база, где в начале 2002 года была создана секретная тюрьма для содержания особо опасных заключенных, арестованных по подозрению в терроризме. От территории Кубы ее отделяет так называемый Кактусовый занавес — демаркационная линия, где кубинские военные высадили кактусы-опунции, чтобы помешать бегству туда кубинских граждан.

Исторически Куба с момента обретения независимости была тесно связана с США, чьи войска содействовали местным националистам в восстании против Испании, а в 1899-1902-х, в 1906-1909-х, в 1912-м и в 1917-1922 годы оккупировали остров. В 1901-м конгресс США принял поправку Пратта, предусматривавший возможность интервенции на Кубу в случае угрозы американским интересам, и настоял на внесении этого условия в проект новой конституции острова (она была отменена только в 1934-м).

До 1959 года на США приходилось 56% кубинского экспорта, в том числе 80% экспорта кубинского сахара, и 76% кубинского импорта. Американские компании владели на острове сахарными заводами, плантациями, большинством банков, контролировали 90% телефонной связи и электроэнергетики, 50% железнодорожных перевозок, 40% производства сахара и 23% других промышленных отраслей, значительную часть туристического бизнеса. Важным инструментом контроля были импортные квоты для кубинского сахара. Все эти активы были национализированы без выплаты компенсаций начиная с мая 1960-го.

С 1961 года внешняя политика Гаваны характеризуется резко антиамериканским курсом и социалистической ориентацией, в связи с чем Куба всегда находилась в центре внимания США. Остров оказался в центре внимания мировой общественности после того, как в октябре 1962-го американская разведывательная авиация обнаружила размещение там советских ракет с ядерными боеголовками. Это спровоцировало серьезный кризис в отношениях СССР и США, поставивший страны на грань ядерной войны, который был урегулирован дипломатически.

Вашингтон на протяжении десятилетий проводит политику по дипломатической и экономической изоляции острова, которую в Гаване называют блокадой (el bloqueo). Она построена вокруг торгового эмбарго, ограничений на посещение Кубы гражданами США и гражданами Кубы — США, а также контроля за денежными переводами на остров. В свою очередь, кубинские власти традиционно возлагают на США главную ответственность за затяжной экономический кризис.

Определенное влияние на позицию американских властей оказывают политические организации проживающей в США кубинской диаспоры, как правило правого и ультраправого толка. В частности, многочисленная кубинская диаспора во Флориде поддержала кандидатуру Джорджа Буша-младшего в 2000 году и сыграла определенную роль в его победе. После избрания президентом он ужесточил санкции в отношении Кубы.

Дональд Трамп в ходе избирательной кампании в 2016-м тоже рассчитывал на голоса американо-кубинцев и в 2017 году ужесточил санкции против Кубы, а затем в 2019-2020 годы вновь существенно расширил торговое эмбарго в ходе подготовки к следующей избирательной кампании. В 2025 году госсекретарем и советником по национальной безопасности стал сын кубинских эмигрантов Марко Рубио, настроенный резко против властей в Гаване.

Интерес Дональда Трампа к Кубе

Дональд Трамп продолжил республиканскую линию давления на республику и в июле 2025-го распорядился ужесточить санкции против острова, в частности запретив американским гражданам поездки на остров. Он вновь заговорил о Кубе сразу после операции США в Венесуэле в январе 2026 года, в ходе которой был задержан и вывезен из страны президент Николас Мадуро — ближайший союзник Гаваны.

Во время рейда на резиденцию в Каракасе погибли более тридцати кубинцев, отвечавших за личную безопасность главы государства. Госсекретарь США Марко Рубио заявил тогда о «больших проблемах» у правительства Кубы и намекнул на возможные действия и в отношении кубинских властей.

Через несколько дней Трамп вновь заявил, что Куба «висит на волоске» и что страна останется без денег от венесуэльской нефти.

Санкции США против Кубы

После прихода к власти революционных властей во главе с Фиделем Кастро в январе 1959-го США признали новое правительство острова, кубинский лидер совершил неофициальный визит в Штаты. Однако национализация американского имущества, повышение налогов на американский импорт и сближение с СССР привели к ответным мерам и в конечном итоге к разрыву отношений в январе 1961-го.

Первые санкции в отношении новых властей ввел еще президент Дуайт Дэвид Эйзенхауэр в 1960 году, который снизил на 22% квоту на импорт кубинского сахара. В ответ на это правительство Кастро договорилось с СССР о закупках сахара. В апреле следующего года ЦРУ предприняло попытку контрреволюционного переворота, организовав высадку в Заливе Свиней десанта из 1,4 тыс. кубинских эмигрантов под прикрытием американской военной авиации, однако операция закончилась неудачно. В течение следующих десятилетий американские спецслужбы с участием Пентагона предприняли серию диверсий и терактов на промышленных объектах и спланировали несколько сценариев переворота, в том числе с покушением на Кастро, однако в целом после 1961-го США приоритизировали экономическую изоляцию Кубы.

После провала попытки силового свержения режима Кастро 2 февраля 1962 года исполнительным указом № 3347 президент Джон Кеннеди ввел в отношении страны торговое эмбарго, запретившее торговые и финансовые операции с Гаваной. Его правовую базу составили закон об иностранной помощи (1961), закон о торговле с врагом (1917) и закон об экспортном контроле (1949), который сменился законом об управлении экспортом (1969). Исполнение мер возложено на министерство торговли и минфин США (последний отвечает за Правила контроля над кубинскими активами — набор федеральных регуляций). Администрация Линдона Джонсона с 1964 года расширила эмбарго на продовольственные товары и пыталась сделать санкционный режим экстерриториальным и с этой целью оказывало давление на Организацию американских государств.

После попыток нормализации отношений при Джеральде Форде и Джимми Картере в 1970-х в 1982 году администрация Рональда Рейгана включила Кубу в список государств-спонсоров терроризма за поддержку леворадикальных движений в Африке и в Латинской Америке, тем самым усложнив торговые операции Кубы с третьими странами. В дальнейшем президенты Буш-старший и билл Клинтон подписали соответственно закон о демократии на Кубе (1992) и закон о свободе и солидарности с Кубой (закон Хелмса-Бертона, 1996). Последний кодифицировал предыдущие исполнительные указы и сделал эмбарго законом и фактически исключил возможность снятия санкций без одобрения Конгрессом, а условием разблокировки торговли сделал восстановление многопартийной демократии, рыночной системы и выплаты компенсаций гражданам США и американцам кубинского происхождения за экспроприированное имущество. США рассчитывали на скорое свержение правительства на волне экономического кризиса, однако этого не случилось.

В 2000 году в США с ограничениями сняли запрет на сельскохозяйственный экспорт, и с 2002-го Куба начали закупать американские продукты питания. В декабре 2014 года президент Барак Обама и Рауль Кастро анонсировали восстановление дипломатических отношений, в 2015-м Обама исключил страну из списка государств — спонсоров терроризма, существенно расширил перечень разрешенных операций, и в 2016-м совершил первый с 1928 года официальный визит в Гавану. В течение 2015-2017 страны заключили 22 соглашения в том числе об авиасообщении, совместных исследованиях в области медицины и т. д.

Однако после прихода к власти республиканца Дональда Трампа в 2017 году санкции были восстановлены. В июне того года Трамп издал меморандум об ужесточении политики в отношении Кубы, а осенью на 60% сократил штат посольства в Гаване в ответ на подозрения в использовании ультразвукового оружия, якобы провоцирующего «гаванский синдром». В 2019-м Трамп ввел в действие до этого не применявшуюся главу 3 закона Хелмса-Бертона, разрешавшую в судебном порядке оспаривать национализированное с 1959-го имущество, что поставило под угрозу инвестиции в экономику. В последние дни президентства Трампа в январе 2021-го госсекретарь Майк Помпео вернул Кубу в список стран-спонсоров терроризма, что дезорганизовало платежи и поставки. Несмотря на обещания следующего президента-демократа Джо Байдена снять санкции, после прихода к власти его администрации они были оставлены в силе даже в разгар эпидемии штамма дельта COVID-19 летом 2021 года. Джо Байден исключил Кубу из черного списка только в январе 2025-го, но уже в день инаугурации в том же месяце Дональд Трамп вернул туда Кубу.

Операция США в Венесуэле в начале 2026-го лишила Гавану ближайшего союзника и важного торгово-экономического партнера (с 2016 года венесуэльская помощь сокращалась, однако в 2025-м Каракас все равно обеспечил Кубу треть потребностей в нефти).

Несмотря на диспропорционально больший негативный эффект от санкций для Кубы, политика блокады острова периодически приводила к напряжению в отношениях США даже со своими ближайшими союзниками, в том числе из-за гуманитарных последствий таких мер для жителей острова, периодически испытывающих дефицит лекарств и товаров первой необходимости. В частности, в 1997 году Евросоюз приостановил торговые переговоры с США из-за кубинского вопроса, а Франция в пику Вашингтону анонсировала торговое соглашение с Гаваной, предусматривающее инвестиционные гарантии и репатриацию прибылей.

С 1992-го Генассамблея ООН ежегодно принимает резолюции с требованием прекращения торговой блокады острова, 33-й по счету документ приняли в октябре 2025-го. Тогда за нее проголосовали 165 стран, против — семь (Аргентина, Венгрия, Израиль, Парагвай, Северная Македония, США и Украина), еще 12 воздержались.

В 2021-м кубинское правительство оценило ущерб от эмбарго в $144 млрд в текущих ценах, похожую оценку ($130 млрд) приводили в 2018-м специалисты ООН.

Протесты на Кубе

После подавления к 1965 году последних очагов вооруженного сопротивления в горах Эскамбрай и до 1990-х Куба не знала эпизодов массовой антиправительственной активности. Первые новые протесты на Кубе вспыхнули летом 1994 года в пиковый период экономического кризиса, однако в дальнейшем властям удавалось купировать недовольство реформами, избирательными репрессиями и снятием ограничений на эмиграцию. Следующие и крупнейшие в современной истории антиправительственные протесты вспыхнули только 11 июля 2021 года на фоне тяжелого финансово-экономического кризиса, но были быстро подавлены органами правопорядка. Многие задержанные активисты получили тогда избыточно суровые сроки (до 30 лет), а другие вынуждены были покинуть страну. Базирующиеся в Майями правозащитники насчитали 1196 политических заключенных.

В стране не проводятся независимые исследования общественного мнения, и официально санкционированные опросы, которые проводит Центр социально-политических исследований и общественного мнения (CESPO) констатирует высокий уровень поддержки партии и действующей власти. Однако распространению скептических, оппозиционных и диссидентских настроений способствует повсеместное распространение интернета и мобильных телефонов и ухудшающаяся экономическая ситуация.

Косвенными признаками недовольства можно считать высокий уровень эмиграции (преимущественно в США, в последние годы в Испанию) и рост абсентеизма и игнорирования «партийной линии» на выборах (это проявляется в голосовании за отдельных кандидатов, а не за списки в целом, на чем настаивает КПК; в 2023-м году таких проголосовавших было около половины — 49,4%). В 2022 году на референдуме был принят новый семейный кодекс, легализовавший однополые браки и вводивший правовую защиту сожительствующих супругов вне официального брака, однако около 25% избирателей проигнорировало голосование, и еще 5% бюллетеней было признано недействительными. А на муниципальные выборы в ноябре того же года явилось рекордно низкое за последние 40 лет число избирателей (69%, в 2017-м показатель достигал 89%).

Исторически важным способом снижения общественного напряжения было предоставление возможностей для эмиграции. Только в январе 1959-го – октябре 1962 года, когда остановилось авиасообщение с Майями, Кубу покинули 248 070 человек. В 1965-го Фидель Кастро вновь разрешил покинуть остров всем желающим через порт Камариока (в течение 10 октября — 15 ноября того года выехало 2979 человек). Действовавшими до 1973-го при поддержке США «рейсами свободы» воспользовалось 260 561 чел., а в 1980-м, когда для эмиграции вновь был открыт порт Мариэль, страну покинуло 125 266 чел.

С 2013 года правительство сняло большинство административных ограничений для гражданам покидать страну. С 2019-го Гавана разрешила двойное гражданство, и ежегодно порядка 250-300 тыс. этнических кубинцев — граждан США приезжают на родину к родственникам и близким.

Новая и самая массовая в современной истории волна исхода населения началась в конце 2021-го на волне кризиса и приняла беспрецедентные масштабы в 2022 году. По оценкам кубинского демографа Хуана Карлоса Альбису-Кампоса, из-за финансового кризиса с 2020 года страну могли покинуть до 2,75 млн, по другим оценкам в 2019-2024 население сократилось на 1,4 млн. По официальным данным Национального управления статистики и информации Кубы (ONEI), с 2020 по 2024-й включительно население сократилось на 1,55 млн.

Помимо этого, достаточно знаковым событием стало формирование в 2018-м «Движения Сан-Исидро» за свободу самовыражения и против цензуры в культурной сфере. В ноябре 2020-го около 300 деятелей культуры вышли на демонстрацию у здания минкульта, выступая против ограничений свободы слова — тогда делегацию демонстрантов допустили в минкульт для переговоров с замминистра культуры и другими чиновниками, однако никаких значимых уступок власти не сделали.

Изменения в кубинском обществе

Благодаря социалистическим преобразованиям и уравнительно-перераспределительной политике Куба достигла больших успехов в области всеобщего образования, где достигнута всеобщая грамотность, и охвата базовыми медицинскими услугами. В частности, несмотря на деградацию системы общественного здравоохранения и массовое обнищание населения в последние годы ожидаемая продолжительность жизни (78,4 года в 2024-м) по-прежнему соответствует стандартам развитых стран и выше региональных значений. В 2020-м Куба разработала две вакцины от коронавируса и вакцинировала свыше 90% населения. Однако медицинская система не сумела справиться с распространением штамма дельта в 2021-м году из-за выхода из строя завода по производству кислорода и, как следствие, ростом избыточной смертности. При этом фармацевтическая промышленность обеспечила только 33,7% выпуска лекарств.

Возможности и стандарты социальной политики во многом подорваны финансово-экономическим кризисом и падением покупательной способности песо, система продовольственных карточек не покрывает даже базовых потребностей, хотя и несколько смягчается низкой платой за жилищно-коммунальные услуги. Обнищание населения вследствие экономического кризиса негативно сказывается на здоровье, качестве жизни, ментальном благополучии и образовательных и профессиональных возможностях кубинцев: к 2024-му страна опустилась на 97-е место в Индексе человеческого развития ООН (73-е место в 2021-м).

Серьезными вызовами для демографической ситуации стали низкая рождаемость, наблюдающееся с 1970-х, быстрое старение населения и высокий уровень эмиграции. В частности, по данным ONEI, доля населения в возрасте 60 лет и старше составила 25,7%.

С 1990-х и особенно на фоне экономических трудностей в стране углубляется неравенство между афро-кубинским и белым населением, которое в частности проявляется в доступе к иностранной валюте (например, к переводам из-за рубежа). Порядка трети кубинцев получают финансовые переводы от работающих за рубежом родственников, и эти средства часто используются в качестве стартового капитала для запуска малого бизнеса, при этом подавляющая часть реципиентов принадлежит к«белым кубинцам, которые составляют 85% из 1,5 млн американо-кубинской диаспоры. Так, 93% белых кубинцев — резидентов острова имеют как минимум одного родственника в США, среди темнокожего населения таких всего 34%. В то же время беднейшие кубинцы получают зарплаты и пенсии в песо, покупательная способность которого резко снизилась, и в основном отрезаны от частного сектора и долларовых отраслей экономики, их возможности для выезда за рубеж резко ограничены (согласно опросам, в 2019-м только 3% афро-кубинцев хотя бы раз в год выезжали за границу, среди белого населения эта доля составила 31%), а образовательные возможности детей страдают из-за отсутствия финансовых средств на оплату услуг репетиторов и частных занятий.