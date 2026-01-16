Москвичам пообещали морозы на выходных ниже 20 градусов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Холодный антициклон, который движется к европейской части России из Сибири, в ночь с 16 на 17 января принесет в столичный регион морозы до минус 20-22 градусов Цельсия. Об этом РБК сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По уровню дневной температуры, самым морозным выходным станет суббота, когда в Москве будет минус 15-17, а в области до минус 20 градусов, что на 10-11 градусов ниже климатической нормы.

Днем в воскресенье немного потеплеет: в городе будет минус 10-12 градусов, по региону до минус 15. «Но и эта температура останется ниже климатической нормы почти на 9 градусов», — отметила Позднякова.

Существенное ослабление морозов ожидается на Крещение.

«Крещенская ночь в Москве уже минус 10-12, и дневная температура минус 6-8. А к середине следующей недели температура воздуха и вовсе вернется к климатической норме», — предсказала синоптик.

Гидрометцентр уточнил, что причиной морозов станет сибирский антициклон, который движется в сторону европейской части России. Усиление влияния этого антициклона отметил синоптик Михаил Леус. В телеграм-канале он написал о том, что ночь с 15 на 16 января в Москве стала самой морозной за последние две недели.

Он также предсказал, что пик холодной волны в Москве придется на выходные. По его словам, ночные морозы в Москве приблизятся к 20-градусной отметке, а в области уверенно преодолеют ее.

Леус считает, что с понедельника морозы в столичном регионе заметно ослабеют.