В работе X произошел сбой
Сбой произошел в работе X (бывший Twitter) 16 января. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Массовые жалобы на проблемы в работе социальной сети начали поступать около 18:00 мск. Количество сообщений достигло 22,6 тыс. По информации Detector404, неполадки в работе X зафиксированы в России, США и Нидерландах.
В настоящее время не работает мобильное приложение X, а также версия для компьютера.
Роскомнадзор заблокировал X в России в начале 2022 года. Это решение объяснили распространением в социальной сети «недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине». В 2025-м пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что разблокировка X возможна только при условии выполнения всех требований российского законодательства.
В марте 2025 года Илон Маск сообщил о «масштабной кибератаке» на X. Владелец соцсети заявлял, что ее атакуют ежедневно, однако ту конкретную операцию совершила «скоординированная группа и/или страна».
Соцсеть Х, в которой пользователи публикуют короткие сообщения, принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску. Он купил ее осенью 2022 года за $44 млрд. Новый владелец сети сменил ее название, изменил логотип, убрал знаменитую голубую «птичку».
16 января пользователи из разных регионов России пожаловались на сбой в популярной у детей мобильной игре Brawl Stars. По данным Detector404, неполадки в ее работе наблюдаются до сих пор.
