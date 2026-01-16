Власти Татарстана запланировали выдвижение генерала Лапина в Госдуму

Власти Татарстана планируют выдвижение генерала Александра Лапина на выборы в Госдуму, рассказали источники РБК. Бывший командующий группировок «Центр» и «Север» был уволен с военной службы в сентябре 2025 года

Александр Лапин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Экс-командующий войсками Ленинградского военного округа генерал-полковник Александр Лапин может войти в списки «Единой России» на выборах в Госдуму в сентябре этого года, рассказали РБК два источника, близкие к властям Татарстана и к администрации президента. Об этом также слышал и федеральный чиновник.

По их словам, эта инициатива исходит от руководства Татарстана, а точнее — от главы республики Рустама Минниханова. Его с Лапиным связывают давние хорошие отношения.

Руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова заявила РБК, что «такой вопрос не обсуждался».

Генерал родился в Казани в 1964 году, там же окончил школу. После срочной службы в 1982–1984 годах поступил в Казанское танковое командное училище и окончил его в 1988 году, затем строил военную карьеру.

С октября 2018 года по январь 2019 года Лапин командовал группировкой войск в Сирии. В 2020 году он прошел обучение на факультете переподготовки и повышения квалификации высшего командного состава Военной академии Генерального штаба. На момент начала военной операции на Украине в 2022 году он являлся командующим войсками Центрального военного округа и группировкой войск «Центр». Минобороны сообщало, что подчиненные ему силы взяли Лисичанск. В июле 2022 года Лапину было присвоено звание Героя России.

В октябре 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Лапина в ошибках, которые привели к отводу войск из Красного Лимана. Он утверждал, что генерал выставил на оборону города мобилизованных бойцов из ЛНР, но не обеспечил их «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов». Эту критику поддержал и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

К январю 2023 года Лапин был назначен начальником главного штаба Сухопутных войск — первым заместителем главнокомандующего войсками. В дальнейшем он командовал войсками Ленинградского военного округа и возглавлял группировку «Север». Под его руководством войска на этом направлении вели бои за Волчанск, обороняли, а затем освобождали Курскую область, а также создавали буферную зону в Сумской и Харьковской областях.

В августе 2025 года Минобороны сообщило, что новым командующим группировкой войск «Север» стал генерал-полковник Евгений Никифоров. А в сентябре 2025 года Лапин был уволен с военной службы. Региональное издание «Татар-информ» со ссылкой на свой источник сообщило, что Лапин занял должность помощника Рустама Минниханова. Официально эту информацию власти республики не подтверждали, в октябре 2025 года Лапин вместе с региональными чиновниками принял участие в открытии сквера памяти в одном из сел Татарстана.

До выборов в Госдуму еще достаточно много времени, и окончательные списки не сформированы, предупреждают источники РБК. Они также напоминают: чтобы стать кандидатом в депутаты нужно пройти праймериз «Единой России».

По словам политолога Константина Калачева, видимо, власти Татарстана считают, что в роли депутата Госдумы Лапину будет органичнее, чем в статусе помощника главы республики: «Я думаю, что ключевое тут — логика достойного трудоустройства старого соратника. Но и полезность решения для республики я бы тоже со счетов не сбрасывал». Калачев считает, что Лапин в Госдуме не потеряется, будет заметен.

Политолог Павел Склянчук, в свою очередь, отмечает, что тип «депутата-генерала» востребован в Госдуме разве что в комитете по обороне: «Он традиционно малочисленный, иначе им было бы сложно друг с другом уживаться». «Выдвижение Лапина, если оно состоится, соответствует стратегии Татарстана по продвижению своих людей на федеральном уровне», — уверен он.