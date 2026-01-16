 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Опрос показал отношение украинцев к референдуму по мирному плану

КМИС: 55% украинцев поддерживают проведение референдума по урегулированию
Сюжет
Военная операция на Украине
В конце прошлого года Зеленский допустил проведение референдума по мирному плану на Украине. Однако для этого, по его словам, необходимо установить режим прекращения огня как минимум на 60 дней

Более половины опрошенных украинцев — 55% — поддерживают проведение референдума по мирному соглашению, 32% выступают против. С ответом не смогли определиться 14%, следует из результатов опроса независимого Киевского международного института социологии (КМИС).

При этом 69% опрошенных не верят, что нынешние переговоры приведут к миру. 54% категорически исключают предложение передать весь Донбасс под контроль России в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. Готовы согласиться 39% — с требованием «существенных гарантий безопасности».

Опрос проводился 9–14 января, в нем участвовал 601 респондент. Исследование не включало граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

В конце декабря украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Axios допустил проведение референдума по мирному плану на Украине. Условием для этого он назвал прекращение огня со стороны России как минимум на два месяца. Через несколько дней президент США Дональд Трамп принял Зеленского во Флориде. Последний после переговоров допустил, что мирное соглашение может быть одобрено в том числе путем голосования в Верховной раде.

Вечером 6 января «коалиция желающих» приняла декларацию по гарантиям безопасности для Киева. Также лидеры Украины, Франции и премьер Великобритании подписали документ о развертывании многонациональных сил на Украине после окончания конфликта на ее территории.

В российском МИДе заявили, что декларация нацелена на продолжение милитаризации, а размещение подразделений западных стран на Украине будет рассматриваться Москвой как прямая угроза.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности уважать гарантии безопасности, которые будут выработаны как для Украины, так и для России. Однако российские власти выступают против любого плана, подразумевающего размещение на украинской территории военных из стран НАТО.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине соцопрос Исследование мирное урегулирование Россия Украина НАТО
