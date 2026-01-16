Клуб Главной лиги бейсбола впервые за 30 лет подписал россиянина

«Лос-Анджелес Доджерс» подписал 16-летнего кэтчера Рикардо Пуллеса-Рябова

Рикардо Пуллес-Рябов (Фото: Бейсбольный клуб «Лос-Анджелес Доджерс»)

Российский бейсболист Рикардо Пуллес-Рябов подписал контракт с клубом «Лос-Анджелес Доджерс», об этом сообщается на сайте команды.

17-летний кэтчер вошел в список из 22 иностранных игроков, с которыми клуб заключил соглашения в статусе свободных агентов и стал первым гражданином России в Главной бейсбольной лиге (MLB) за 30 лет.

Пуллес-Рябов имеет российское гражданство: его отец — кубинец, а мать — русская. В 2019 году он выступал за юношескую сборную России на первенстве Европы в Чехии. Также играл за клуб «Москвич», в составе которого в 2024 году занял первое место на XII Спартакиаде учащихся России, и за сборную Испании на юниорском чемпионате Европы в том же году.

Последним представителем России в лиге до этого момента был Андрей Селиванов, подписавший контракт с «Атланта Брэйвз» в 1995 году, однако он выступал только за фарм-клубы и ни разу не сыграл в основе. Последним российским игроком, игравшим в чемпионате MLB был питчер Виктор Коул, выступавший в клубе «Питтсбург Пайрэтс». до 1992 года.