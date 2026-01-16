Умер кинооператор-постановщик Анатолий Заболоцкий

Анатолий Заболоцкий (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Скончался заслуженный деятель искусств РСФСР, кинооператор-постановщик, писатель и общественный деятель Анатолий Заболоцкий, сообщает пресс-служба «Беларусьфильма».

Заболоцкий родился 16 сентября 1935 года в деревне Сыда Краснотуранского района Красноярского края в крестьянской семье. В 1954 году поступил на операторский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК), а в 1959 году окончил его. В октябре 1960 года Заболоцкий приступил к работе кинооператором на «Беларусьфильме».

Позднее он работал с киностудиями «Таллинфильм», имени М. Горького и «Мосфильм». Заболоцкий также сотрудничал с режиссерами Василием Шукшиным, Александром Миндадзе и Вадимом Абдрашитовым.

За свою жизнь Заболоцкий принял участие в создании более 50 художественных и документальных фильмов, среди которых «Альпийская баллада», «Через кладбище», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Христос приземлился в Гродно» и «Слово для защиты». Благодаря последней картине он стал обладателем Премии Ленинского комсомола. Он также был удостоен Международной премии Андрея Первозванного «За Веру и Верность».

Кроме того, Заболоцкий профессионально занимался фотографией и выпустил 26 книг, альбомов и календарей, проводил фотовыставки в Москве, Абакане, Минусинске и других городах России.