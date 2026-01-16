 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Бывший капитан «Спартака» покинул тренерский штаб московского «Динамо»

Сергей Паршивлюк покинул тренерский штаб московского «Динамо»
Сергей Паршивлюк работал в «Динамо» с 2024 года и помогал трем главным тренерам
Сергей Паршивлюк
Сергей Паршивлюк (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе Сергея Паршивлюка из тренерского штаба, сообщается в телеграм-канале команды.

«Сергей Викторович, спасибо за 6,5 лет, проведенные в нашем клубе, лидерские качества и профессиональное отношение к своим обязанностям. Желаем удачи в будущей карьере», — говорится в официальном заявлении клуба.

Паршивлюк — воспитанник московского «Спартака», за который играл с 2007 по 2016 год и был капитаном команды. Далее его карьера продолжилась в «Анжи» (Махачкала) и «Ростове».

Он присоединился к «Динамо» как игрок в июне 2019 года. За пять сезонов защитник сыграл за команду 110 матчей, в девяти из которых выходил на поле с капитанской повязкой. Он дважды становился бронзовым призером чемпионата России (в сезонах 2021/22 и 2023/24).

После завершения игровой карьеры летом 2024 года он вошел в тренерский штаб Марцела Лички, а затем помогал Валерию Карпину и Ролану Гусеву.

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Екатерина Халимовская
Футбол ФК Динамо Москва Сергей Паршивлюк
