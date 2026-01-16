Бывший капитан «Спартака» покинул тренерский штаб московского «Динамо»
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе Сергея Паршивлюка из тренерского штаба, сообщается в телеграм-канале команды.
«Сергей Викторович, спасибо за 6,5 лет, проведенные в нашем клубе, лидерские качества и профессиональное отношение к своим обязанностям. Желаем удачи в будущей карьере», — говорится в официальном заявлении клуба.
Паршивлюк — воспитанник московского «Спартака», за который играл с 2007 по 2016 год и был капитаном команды. Далее его карьера продолжилась в «Анжи» (Махачкала) и «Ростове».
Он присоединился к «Динамо» как игрок в июне 2019 года. За пять сезонов защитник сыграл за команду 110 матчей, в девяти из которых выходил на поле с капитанской повязкой. Он дважды становился бронзовым призером чемпионата России (в сезонах 2021/22 и 2023/24).
После завершения игровой карьеры летом 2024 года он вошел в тренерский штаб Марцела Лички, а затем помогал Валерию Карпину и Ролану Гусеву.
После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC