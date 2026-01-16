Португальский клуб обвинили в обходе санкций при продаже игрока «Ахмату»
Португальский клуб «Каза Пия» обвинили в обходе европейских санкций против России в ходе продажи нападающего Фелиппе Кардосо грозненскому «Ахмату» летом 2024 года. Об этом сообщил Publico.
Как сообщает Euronews, «Каза Пия» получила €1,5 млн двумя платежами через банк Montepio. В ходе финансовой операции использовалась компания-посредник Sila Marketing, которая зарегистрирована в ОАЭ.
По данным обвинения, португальский клуб и его исполнительный директор Тиагу Лопеш, который был ответственен за трансфер, знали, что перевод является прямым нарушением антироссийских санкций ЕС.
Лопешу также были предъявлены обвинения в нарушении ограничительных мер, отмывании денег и подделке документов.
Президент клуба Витор Франко не был привлечен к ответственности, поскольку, как утверждается, он лишь подписал трансферные документы по просьбе Лопеша.
Пресс‑служба «Каза Пия» заявила «Матч ТВ», что сделка была проведена честно и в рамках закона.
РБК обратился за комментарием в ФК «Ахмат».
Кардосо перешел в грозненский «Ахмат» летом 2024 года. За команду он провел 17 матчей и забил один гол, после чего на правах аренды перешел в китайский клуб «Хэнань».
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC