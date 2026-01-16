«Каза Пия» обвинили в обходе санкций при продаже Фелиппе Кардосо «Ахмату»

Португальский клуб обвинили в обходе санкций при продаже игрока «Ахмату»

В 2024 году Фелиппе Кардосо перешел из «Каза Пия» в грозненский «Ахмат». Обвинение утверждает, что трансфер был проведен с нарушением антироссийских санкций ЕС

Фелиппе Кардосо (Фото: Пресс-служба ФК «Ахмат»)

Португальский клуб «Каза Пия» обвинили в обходе европейских санкций против России в ходе продажи нападающего Фелиппе Кардосо грозненскому «Ахмату» летом 2024 года. Об этом сообщил Publico.

Как сообщает Euronews, «Каза Пия» получила €1,5 млн двумя платежами через банк Montepio. В ходе финансовой операции использовалась компания-посредник Sila Marketing, которая зарегистрирована в ОАЭ.

По данным обвинения, португальский клуб и его исполнительный директор Тиагу Лопеш, который был ответственен за трансфер, знали, что перевод является прямым нарушением антироссийских санкций ЕС.

Лопешу также были предъявлены обвинения в нарушении ограничительных мер, отмывании денег и подделке документов.

Президент клуба Витор Франко не был привлечен к ответственности, поскольку, как утверждается, он лишь подписал трансферные документы по просьбе Лопеша.

Пресс‑служба «Каза Пия» заявила «Матч ТВ», что сделка была проведена честно и в рамках закона.

РБК обратился за комментарием в ФК «Ахмат».

Кардосо перешел в грозненский «Ахмат» летом 2024 года. За команду он провел 17 матчей и забил один гол, после чего на правах аренды перешел в китайский клуб «Хэнань».