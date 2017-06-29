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Почему россияне не доверяют разговорам о доверии
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Почему россияне не доверяют разговорам о доверии
Газета № 112 (2609) (2906) Политика, 27 июн, 09:00
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Павел Демидов Почему россияне не доверяют разговорам о доверии
Если государство хочет доверия со стороны граждан, то ему стоит сперва научиться самому больше доверять им

Сейчас широко обсуждается, что президентская кампания Владимира Путина, возможно, будет строиться вокруг трех тем: уважения, доверия и справедливости. В чем актуальность именно этих понятий (вне зависимости от того, выбраны они для кампании или нет) и почему сложно их конкретизировать, объяснить, донести до обычных людей с их повседневными заботами, далекими от ценностных абстракций?

Больше всего аллюзий с концепцией «уважение, доверие, справедливость» вызывает знаменитая уваровская триада «православие, самодержавие, народность». Не по смыслу, а по стремлению увязать в одном лозунге сразу несколько важных ценностей. Но если в уваровской тройке сама словесная конструкция емко характеризовала сущность системы, то сегодняшняя формула указывает на ее лакуны. Уваровская тройка называла те компоненты, которых у системы было в избытке, а нынешняя кремлевская обращает внимание на те ценности, которых сегодня, по мнению общества и элит, не хватает.

Утраченные ценности

Самое очевидное — доверие, вернее, его недостаток. Как российские опросы, так и международные (например, свежий Edelman Global Trust Barometer) фиксируют очень низкое доверие к любым общественным институтам в России, мы здесь среди аутсайдеров. При этом речь идет как о широких слоях общества, так и о более информированной и рефлексирующей его части, в том числе об элитах. Исследования федеральных и региональных элит, которые были проведены осенью 2016 года по заказу ЦСР, фиксируют как недоверие представителей элит друг к другу, так и к непоследовательной государственной политике. Это тесно связано с описанной моими коллегами осенью проблемой коротких горизонтов планирования, которая является следствием сложных перипетий российской истории за последние несколько десятилетий. Короткие горизонты планирования — следствие низкого уровня доверия как к институтам, так и обобщенного — к другим гражданам. Результат — абсолютная безынициативность и апатия, препятствующие любым изменениям к лучшему (а вот изменениям к худшему — как раз наоборот).

Справедливость — крайне важная для российского человека ценность. Но, как показывают социологические исследования и экспертные интервью, за последние годы содержимое этого понятия было выхолощено настолько, что сегодня оно вызывает у людей почти аллергическую реакцию или по меньшей мере тревогу. Заговорил кто-то о справедливости — значит, точно хочет надуть. Для «леваков» все разговоры о справедливости не имеют никакого смысла, пока в России сохраняется один из наиболее высоких среди развитых стран разрывов между самыми богатыми и самыми бедными гражданами. Условные «либералы» с не меньшим основанием укажут на недостатки судебной и правоохранительной системы — кстати, удивительным образом именно в этой сфере, как показывают фокус-группы, понятие справедливости воспринимается серьезно, как, к примеру, в словосочетании «справедливый суд». Для обычного россиянина на фоне всех разговоров о справедливости за последние годы (даже партия ведь есть одноименная, профильная) несправедливостей стало лишь больше.

С уважением сложнее всего. Это тоже довольно архетипическая ценность для наших граждан. Как известно, один из главных экзистенциальных вопросов для русского человека — «ты меня уважаешь?» Россияне, отчаявшиеся получить уважение внутри страны — от соседа, коллеги, чиновника ли, — в последние годы добивались уважения от заграницы. Некоторое время весь спектр реакции окружающего мира, прежде всего западного, вызывал гордость («вот теперь они нас уважают!») и вполне воспринимался как удовлетворяющий субститут в отсутствии уважения внутри страны, однако сейчас этот эффект понемногу выветривается.

В результате мы приходим к парадоксальной ситуации: общественный и элитный запросы на уважение, доверие и справедливость действительно существуют, однако уже сам разговор на эту тему воспринимается с раздражением, с неприятием, с недоверием. Можно ли как-то изменить ситуацию и сделать так, чтобы общество поверило в то, что эти слова не пусты и не являются просто удачным и компромиссным предвыборным лозунгом?

Четыре правила

Для начала необходима последовательная и позитивная деятельность в соответствии с заявленными ценностями. Последовательность и в хорошем смысле предсказуемость — это лучшая почва для доверия.

Второе правило — взаимность. Если государство хочет доверия со стороны граждан, то необходимо сперва продемонстрировать его же по отношению к ним. Прежде всего это означает признание «права на ошибку», отсутствие которого тормозит инициативу как государевых людей, так и бизнеса, общественников. Это означает необходимость допускать критику и принимать ее, делать из конструктивных критических замечаний четкие и оперативные выводы.

Третье правило — не пытаться с нахрапа для достижения политических целей насадить эти ценности через простые и как бы напрашивающиеся решения. Общество хочет справедливости и борьбы с коррупцией, но кампанейщине и борьбе с «оборотнями в погонах» или любых других одеждах, видах и формах уже не поверит. Необходима меньшая поляризация доходов граждан, но раскулачивание олигархов мы тоже уже проходили. «Продать» подобные кампании российскому обществу сегодня гораздо сложнее в силу по меньшей мере двух причин: оно, во-первых, теперь достаточно сложно структурировано (и в этом смысле любые простые сегментирования на 86 и 14%, например, являются абсолютно не имеющим отношения к жизни мифом) и, во-вторых, критично настроено по отношению к любым призывам.

Поэтому, пожалуй, наиболее важным — четвертым — правилом должен стать разговор с обществом начистоту. Признание имеющихся проблем и предложение пусть не быстрых, но продуманных решений, которые будут потом последовательно выполняться. Это будет серьезным проявлением уважения по отношению к обществу, которое сможет оценить такой подход по достоинству.

Это, конечно, не самый простой вариант, поэтому есть сильное искушение ограничиться популистским повторением новой триады как хорошо звучащей на слух мантры. В конце концов, у Трампа же получилось. Но нынешнее положение Трампа подсказывает нам, что такой вариант несет в себе серьезные риски после выборов. Поэтому стратегически верным для власти было бы все же постараться провозглашенные ценности сделать руководством к собственным действиям. Вне зависимости от того, станут они основой для месседжа президентской кампании или нет.

Об авторах
Павел Демидов эксперт ЦСР, политолог
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: Владимир Путин , мнение
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