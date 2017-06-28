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В «Национальную КиноСеть» попался подрядчик ФСБ
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В «Национальную КиноСеть» попался подрядчик ФСБ
Газета № 111 (2608) (2806) Технологии и медиа, 27 июн, 19:23
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В «Национальную КиноСеть» попался подрядчик ФСБ
Саид Керимов инвестирует в IT-безопасность
Структура Саида Керимова получила разрешение ФАС на покупку 51,6% акций компании «Российские наукоемкие технологии», которая может сыграть важную роль в создании системы отражения кибератак на критическую инфраструктуру
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Саид Керимов, сын миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова, решил выйти на рынок услуг в области информационной безопасности. Федеральная антимонопольная служба рассмотрела и одобрила ходатайство подконтрольной ему компании «Национальная КиноСеть» о покупке 51,6% акций компании «Российские наукоемкие технологии» (РНТ), говорится в материалах ведомства.

«Национальная КиноСеть» занимается управлением финансово-промышленными группами, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Владельцем этой компании является ООО «Грандеко», которое, в свою очередь, контролируется Саидом Керимовым. Среди других активов «Грандеко» — аэропорт Махачкалы, «Заречье-Эстейт» (ему, по данным СМИ, принадлежит элитный коттеджный поселок в Подмосковье, где живет сам Сулейман Керимов), а также компания «Эйр синема», занимающаяся киносъемкой с помощью дронов.

Интересующая Керимова-младшего РНТ — это системный интегратор и разработчик средств в сфере информационной безопасности.​ Компания специализируется на «проектировании, вводе в эксплуатацию и сопровождении автоматизированных информационных и телекоммуникационных систем в защищенном исполнении», говорится на сайте компании. Среди ее продуктов — система обнаружения компьютерных атак «Форпост», защищенные персональные компьютеры для госструктур, системы защиты от утечек и акустической разведки, которые предназначены для охраны гостайны.

Представитель РНТ отказался прокомментировать условия и причины сделки. Гендиректор «Национальной КиноСети» Андрей Тиунов сказал РБК, что «не уполномочен комментировать подобные сделки».

РНТ работает преимущественно с госорганами — МВД, ФСБ, Минэкономразвития, Минкомсвязью и др. «РНТ уже почти четверть века работает на рынке и создавалась, в первую очередь, как системный интегратор и разработчик решений в сфере информационной безопасности. Заказчиками РНТ в основном являются госструктуры, поэтому тематика большинства проектов носит закрытый характер», — сообщил РБК бывший заместитель гендиректора РНТ, владелец и гендиректор Центра исследований безопасности информационных технологий Олег Иванов.

Эксперты рынка, опрошенные РБК, не взялись оценить эту сделку, поскольку слишком много данных, относящихся к деятельности РНТ, закрыты.​

Компания из силовых структур

РНТ, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит группе частных лиц, среди которых гендиректор компании Андрей Новиков и председатель совета директоров Андрей Володин. ​Топ-менеджер крупного российского IT-холдинга сообщил РБК, что Новиков и Володин являются основными акционерами компании. По словам собеседника РБК, они ранее работали в силовых структурах, благодаря чему РНТ «плотно работает с этой категорией заказчиков».

Андрей Новиков 20 лет проработал в органах госбезопасности, говорится на сайте Россвязи. Вместе с Володиным они длительное время были сотрудниками Научно-исследовательского института «Квант», который на данный момент находится в подчинении ФСБ и занимается созданием компьютерных систем специального назначения и систем защиты информации.

Последние известные финансовые показатели РНТ относятся к 2015 году. По данным Kartoteka.ru, выручка компании тогда составила 469 млн руб., что на 44% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила 0,256 млн руб., что почти в три раза больше, чем по итогам 2014 года. Топ-менеджер крупного российского IT-холдинга утверждает, что после экономического кризиса 2014 года финансовое положение компании ухудшилось, что и могло стать причиной ее продажи. «У компании были долги перед партнерами, погашением которых в последние несколько месяцев занимаются структуры семьи Керимовых», — говорит собеседник РБК.

Одним из наиболее перспективных продуктов РНТ является программно-аппаратный комплекс «Форпост». Он предназначен для защиты от компьютерных атак и теоретически может использоваться как часть Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), которую с 2013 года по поручению президента Владимира Путина разрабатывает ФСБ, говорит топ-менеджер компании, работающей в сфере информационной безопасности. Согласно сайту РНТ, система «Форпост» уже получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и может использоваться как для ГосСОПКА, так и в системах, в которых обрабатывается информация, содержащая секретные сведения.

Фото: Victor J. Blue / Bloomberg

ГосСОПКА будет представлять собой разветвленную сеть центров по компьютерным инцидентам, которые будут заниматься сбором и анализом информации о кибератаках, обеспечивать оперативное реагирование на атаки, а также ликвидацию их последствий. Согласно законопроекту «О безопасности критической информационной инфраструктуры», который принят Госдумой в первом чтении, ГосСОПКА будет защищать от кибератак госорганы, атомные и гидроэлектростанции, сети телекоммуникационных операторов и финансовых институтов и другие объекты критической инфраструктуры.

Перспективный рынок

Президент компании-интегратора «Техносерв» Сергей Корнеев со ссылкой на данные аналитической компании IDC рассказал РБК, что в 2016 году объем российского рынка IT-услуг сократился на 5,3% по сравнению с 2015 годом, до $4,27 млрд. Но в рублевом выражении он вырос на 3,6%, указал Корнеев. Собеседник РБК отметил, что рынок системной интеграции включает в себя рынок IT-услуг. «В понятие «системная интеграция» принято включать работы по проектированию, внедрению и доработке решений, управление проектами, разработку заказного ПО, необходимого в проекте, поставку, установку и настройку оборудования и сетей, то есть создание необходимой инфраструктуры, а также поддержку созданного комплекса, — поясняет он. — Но ключевым в работе системных интеграторов является корректная интеграция нового решения с уже существующими IT-системами заказчика».

Представитель системного интегратора «Астерос» также отмечает небольшой спад на рынке IT-услуг. Однако прогнозы на 2017 и 2018 годы приводит позитивные — ежегодный рост 3%. «В направлении IT-услуг доля сегмента системной интеграции с каждым годом растет, — продолжает представитель компании. — По данным аналитиков «Астероса», в 2017 году рост рынка системной интеграции составит порядка 5–6%». Свежих данных по рынку информационной безопасности нет. В 2015 году, по данным IDC, рынок аппаратных решений для обеспечения информационной безопасности в России в долларовом эквиваленте снизился на 17,8% по сравнению с 2014 годом, до $145 млн.

Управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава говорит, что РНТ — компания, сфокусированная на работе с госсектором, который является «нерыночным и крайне закрытым сегментом». «Любые поглощения в этой сфере делаются с каким-то определенным прицелом, возможно, это ГосСОПКА, возможно, какие-то другие проекты. Подобные сделки невозможно оценить, они бывают и безденежные, когда доля в компании обменивается на лоббистский ресурс. Почти никогда эти сделки не проводятся по каким-либо рыночным мультипликаторам. Не будучи инсайдером сделки (а я им не являюсь), невозможно оценить никакие ее параметры», — рассуждает Чачава.​

Автор: Анна Вовнякова, Мария Коломыченко.
Теги: хакеры , кибербезопасность , Сулейман Керимов , Саид Керимов
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