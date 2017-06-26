Рецепт борьбы с дефицитом

Фармкомпании предупредили о проблемах с доступностью лекарств в России

Иностранные фармпроизводители попросили Минздрав пересмотреть предложенные им правила расчета цен на жизненно важные лекарства. Иначе доступность лекарств окажется под угрозой, указали они

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) предупредила, что проект постановления Минздрава о новых правилах регистрации цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) вместе с другими инициативами регуляторов (в частности, проектом по маркировке лекарств) ставят под угрозу доступность лекарств — и новых, и уже выпускаемых. Об этом говорится в письме, которое ассоциация направила 16 июня министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Документ с отметкой о получении письма в министерстве есть в распоряжении РБК.

При изменении правил ценообразования на ЖНВЛП стоило бы «ограничиться только коррекцией основных хорошо известных на рынке проблем», приводится в письме позиция AIPM. Любые резкие изменения ведут к «дестабилизации всего рынка», а за последние семь лет методология ценообразования ЖНВЛП изменялась пять раз, последний раз — в 2015 году, жалуются международные фармпроизводители. По их мнению, инициативы регулятора «ставят под вопрос развитие инвестиций в производство и трансфер технологий».

Представитель AIPM отказался комментировать содержание письма. Представитель Минздрава подтвердил РБК получение обращения, заявив, что оно будет передано в профильный департамент.

Что такое ЖНВЛП ЖНВЛП — это список из 646 лекарственных веществ, или около 23,5 тыс. брендов препаратов. Цены на них регулируются государством. Они не только продаются в аптеках, но и закупаются государством для льготных категорий граждан. В перечень ЖНВЛП входят такие популярные препараты, как ацетилсалициловая кислота (аспирин), ибупрофен («Долгит», «Нурофен», «Миг 400»), парацетамол. Кроме того, в него включены дорогие лекарства, например, для лечения ВИЧ-инфекции, онкологических и генетических заболеваний. По данным аналитической компании DSM, на ЖНВЛП приходится 49% всего рынка, или около 675 млрд руб. по итогам 2016 года.

Аргументы против

В январе 2017 года президент России Владимир Путин поручил правительству оптимизировать цены на жизненно необходимые лекарства. Предполагалось, что они должны стать дешевле благодаря ограничению рентабельности производителей, а процедура ценообразования — прозрачнее. В конце мая Минздрав опубликовал на regulation проект постановления об изменении методики и правил регистрации и перерегистрации цен на лекарства из списка ЖНВЛП.

Среди предложений Минздрава — пересмотреть в течение 2017–2018 годов регистрацию всех лекарств, которые получили ее по старым правилам, чтобы определить их справедливую стоимость. При этом предлагается ежегодно проверять цены, а также сравнивать их в России и в других странах. По замыслу Минздрава, стоимость лекарств в России должна складываться из самой низкой за рубежом с учетом таможенных расходов.

При условии ежегодных ценовых проверок проводить разовую массовую «принудительную» перерегистрацию нет необходимости, считают в AIPM. А для расчета стоимости лекарств ассоциация предлагает создать единый перечень стран и исходить из среднего арифметического от действующих в них цен или хотя бы от трех самых низких.

Также авторы письма замечают, что в целом процедура регистрации усложнится из-за расширения перечня необходимых документов. Кроме того, AIPM предлагают исключить из списка ЖНВЛП препараты, продающиеся без рецепта, поскольку они не соответствуют потребностям системы здравоохранения и ведут к необоснованным расходам государства.

Против инициатив Минздрава выступают не только иностранные производители. В существующей редакции проект уничтожит все достижения российских фармпроизводителей за последние годы, считает вице-президент по маркетингу и продажам компании Biocad Олег Павловский. Он обращает внимание на другой пункт проекта постановления, согласно которому прибыль производителей ограничат 30% от себестоимости продукции. По мнению эксперта, нынешний проект дискриминирует российских производителей. У них не будет практического смысла инвестировать в разработку новых препаратов и развитие собственного производства в России, выгоднее будет ввозить продукцию из-за рубежа, считает Павловский.