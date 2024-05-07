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Генсек ООН направит Путину письмо в связи с инаугурацией

Генсек ООН Гутерриш направит Путину письмо в связи с инаугурацией
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направит президенту России Владимиру Путину письмо в связи с инаугурацией, сообщил на брифинге официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик. Трансляция шла на канале организации в YouTube.

«Письмо будет отправлено генеральным секретарем так же, как и всякий раз, когда проходит инаугурация или повторная инаугурация главы государства», — пояснил Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос.

Инаугурация президента России прошла днем 7 мая в Большом Кремлевском дворце, Путин занял пост главы государства в пятый раз. Он будет занимать эту должность следующие шесть лет.

Перед инаугурацией агентство Reuters сообщило со ссылкой на МИД Великобритании, что страна не будет направлять своего представителя на церемонию вступления Путина в должность. С такими же заявлениями выступили США и Канада.

Не было на мероприятии и посла ЕС, сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. На инаугурацию приехали посол Франции в России Пьер Леви, посол Венгрии Норбер Конкой и посол Словакии Любомир Регак.

Отказы присутствовать на инаугурации официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «скалозубством». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что церемонию проводили для «людей, которые голосовали за своего президента, а все остальное вторично или третично».

Как прошла инаугурация президента России Владимира Путина
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Антониу Гутерриш Владимир Путин ООН инаугурация
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Владимир Путин

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