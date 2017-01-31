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Путин поручил пересмотреть цены на жизненно важные лекарства
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Путин поручил пересмотреть цены на жизненно важные лекарства
Политика, 31 янв 2017, 16:35
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Путин поручил пересмотреть цены на жизненно важные лекарства
Президент поручил правительству пересмотреть цены на жизненно необходимые лекарства и проверить все госзакупки медикаментов. Глава государства потребовал выяснить, была ли завышена стоимость препаратов
Владимир Путин (Фото: Reuters/Pixstream)

Жизненно необходимые и дешевые

Президент Владимир Путин дал правительству задание оптимизировать цены на жизненно необходимые лекарства, следует из перечня поручений главы государства, копия которого есть в распоряжении РБК. В Министерстве экономического развития, которое курирует сферу госзакупок, РБК подтвердили подлинность документа, уточнив, что исполнителем по нему назначено Министерство здравоохранения.

Предполагается, что после выполнения поручений жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) должны стать дешевле, поскольку будет ограничена рентабельность производителей, процедура формирования цен на медикаменты будет прозрачнее, а всех госзаказчиков и фармкомпании, которые в ходе тендеров завышали цены на лекарства, проверят правоохранительные органы.

Жизненно важные лекарства

В перечень ЖНВЛП входят такие популярные препараты, как ацетилсалициловая кислота (аспирин), ибупрофен («Нурофен»), парацетамол, дротаверин («Но-шпа»), а также дорогостоящие медикаменты для лечения ВИЧ-инфекции, онкологических и генетических заболеваний. Лекарства из ЖНВЛП поступают не только в аптеки, но и закупаются государством для льготных категорий населения. Цены на медикаменты регистрирует ФАС. В списке на 2016 год примерно 23,5 тыс. брендов лекарств. По данным аналитической компании DSM Group, продажи медикаментов из списка ЖНВЛП в 2015 году составили половину всего фармацевтического рынка — 532 млрд из 1,064 трлн руб.

Новые цены

В перечне поручений президента четыре пункта. Первый — разработать и утвердить документ, устанавливающий правила для экономического анализа при регистрации цен на ЖНВЛП. В том числе глава государства требует прописать максимальную прибыль, которую может получить компания-производитель. Срок — 20 марта 2017 года.

Рентабельность на лекарственные препараты ограничена и сейчас, но это касается только российских производителей, а также компаний из стран Евразийского экономического союза (Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия), рассказала РБК руководитель проектов фармацевтического направления компании VEGAS LEX Мария Борзова. В настоящее время ограничение — 30% прибыли, указано в методике расчета цен на лекарства. Зарубежные производители регистрируют стоимость на основании своих же цен на этот медикамент в других странах, отметила она.

Этот пункт направлен на снятие дискриминации российских производителей по сравнению с зарубежными, предположил директор российской фармацевтической компании BIOCAD Дмитрий Морозов. Но подсчитать себестоимость производства, например, в Швейцарии, невозможно, заметил он, а потому российские производители снова окажутся в неравных условиях. Сама идея ограничения рентабельности лишает любые компании, как отечественные, так и иностранные, ресурсов на разработку новых препаратов.

Выполнение этого поручения приведет к нежеланию фармкомпаний вкладываться в разработку и исследования лекарств на территории России, согласился генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. «В последние годы Россия пыталась стимулировать фармацевтические компании открывать исследовательские лаборатории в стране. Но если начать ограничивать фармкомпании в их затратах на разработку лекарств, строительство новых исследовательских центров, они просто прекратят инвестиции в Россию», — поясняет он. При этом адекватно оценить, сколько именно компания потратила на разработку нового лекарства, практически невозможно, подчеркивает Шуляк.

Во втором пункте президент требует перерегистрировать все цены на ЖНВЛП по новой методике. Доклады по этому заданию должны быть предоставлены в администрацию президента к 1 августа и к 20 декабря 2017 года. 

Правоохранительная проверка

Третий пункт поручений напрямую касается практики госзакупок лекарств. После установления новых цен на ЖНВЛП Путин требует сравнить их с ценами, по которым эти же лекарства государство покупало ранее. Все материалы по аукционам, в которых стоимость медикаментов окажется выше вновь установленной, будут переданы в правоохранительные органы. Срок — до 1 февраля 2018 года. Государство пытается дать закону обратный ход, заметил Шуляк. Если поручение президента будет выполнено, нарушителями могут оказаться добросовестные компании, зарегистрировавшие свои цены в полном соответствии с текущими правилами, подчеркнул он.

В последнем, четвертом пункте Путин поручил Медведеву рассмотреть вопросы о возможности разделения аукционов на покупку непосредственно лекарств и услуги по их перевозке, а также о необходимости заключения госзаказчиками долгосрочных контрактов по новым ценам на ЖНВЛП в целях открытия их производства в России.

На момент публикации текста пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова не ответили на запросы РБК. Представитель вице-премьера Ольги Голодец, отвечающей за социальный блок в правительстве, отказался от комментариев. Вопросы по документу РБК также отправил в Федеральную антимонопольную службу, Министерство здравоохранения и Министерство промышленности. В ФАС сообщили, что не располагают информацией по этой теме.

Предложения по разделению аукционов на закупку непосредственно товара и услуги по его доставке и по совершенствованию процедуры регистрации цен на ЖНВЛП представлены в проекте дорожной карты ФАС по развитию конкуренции в здравоохранении. Кроме того, служба проанализировала цены на дорогостоящие препараты для лечения онкологических и генетических заболеваний, а также ВИЧ-инфекции, гепатитов и туберкулеза. По результатам работы ФАС цены были снижены на 88 позиций ЖНВЛП.

Поручение президента совпало с конфликтом между департаментом здравоохранения Москвы и бывшим руководством городской онкологической больницы №62. Бывший главный врач учреждения Анатолий Махсон обвинил департамент в нерациональном расходовании средств на закупку медикаментов и написал соответствующие заявления в ФСБ, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.

Авторы: Полина Звездина, Анастасия Демидова.
Теги: Путин Владимир Владимирович , ФАС России , лекарства , правительство , госзакупки , DSM Group ...
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