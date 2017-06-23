Трамп проиграл доллар

Почему инвесторы решили ставить на евро

После трех лет сильного доллара место фаворита валютных игроков может занять евро, считают аналитики, опрошенные Bloomberg. С начала 2017 года евро укрепился к девяти из десяти основных валют

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После почти трех лет, в течение которых американский доллар держался возле исторических максимумов к остальным мировым валютам, участники рынка начинают склоняться к мысли, что его лучшие дни позади, написало 20 июня агентство Bloomberg. Инвесторы ставят не на доллар и ускорение экономического роста в США, а на евро. Аналитики повышают прогнозы по единой европейской валюте, а трейдеры рассчитывают, что она обойдет доллар по привлекательности на forex-рынке с ежедневным оборотом $5,1 трлн.

В четвертом квартале 2016 года евро подешевел к доллару на 6,4% — рынки ждали ускорения роста американской экономики, которое анонсировал президент Дональд Трамп. Однако с начала 2017 года евро вырос на 5,9%, укрепившись к девяти из десяти основных валют, — тенденция, в последний раз наблюдавшаяся в 2013 году. Доллар, напротив, ослабел ко всем валютам стран G10, а индекс Bloomberg Dollar Spot снизился на 5,3%.

Почему евро укрепляется, а доллар слабеет?

Есть все предпосылки к тому, чтобы евро взял курс на многолетнее укрепление, поменявшись ролями с долларом: политические риски в Европе ослабевают, евроэкономика восстанавливается, а эксперты ждут от Европейского центробанка (ЕЦБ) постепенного сворачивания количественного смягчения в обозримом будущем, пишет Bloomberg. Отсутствие прогресса в отношении обещанных Трампом бюджетных стимулов и налоговой реформы в США, снижение доходности американских госбумаг и улучшение экономической ситуации в Европе и Японии оказали давление на американскую валюту.

«Ситуация кардинально изменилась по сравнению с повсеместным оптимизмом, который мы наблюдали после выборов в США, когда все ждали роста доллара из-за политических и циклических факторов, — сказал главный валютный стратег HSBC Holdings Дэвид Блум в интервью Bloomberg TV. — Сегодня такие настроения преобладают в Европе, а не в США». Его прогноз на конец 2017 года — $1,20 за евро. По состоянию на 20:30 мск четверга, 22 июня, курс составлял $1,115.

Укрепление евро произошло, потому что Трамп «слишком увлекся шоу», говорит РБК главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. У Трампа, возможно, не хватит поддержки для проведения экономических реформ, которые он анонсировал в ходе своей кампании, поэтому существуют «большие сомнения», что они будут реализованы, рассуждает эксперт.

На завершение «суперцикла» доллара, продолжавшегося последние пять лет, указывают аналитики Barclays, следует из вышедшего 22 июня обзора банка, выдержки из которого приводит Reuters. Они отмечают понижательные риски для доллара в среднесрочной перспективе. Последние годы поддержку доллару оказывало более быстрое восстановление американских банков и экономики США от глобального финансового кризиса 2008 года по сравнению с Европой, однако теперь более скромная экономическая статистика США, а также скепсис по отношению к экономическим обещаниям администрации Трампа привели к отступлению индекса доллара от 14-летних максимумов.

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Давление на Европейский центробанк

Хотя ЕЦБ продолжает держать ключевую ставку в еврозоне на нуле, а ФРС США повысила свою ставку уже дважды в этом году, ЕЦБ испытывает все больше давления со стороны участников рынка к тому, чтобы остановить количественное смягчение (QE) — покупки финансовых активов на рынке. На фоне укрепления экономики в еврозоне продолжение QE выглядит менее оправданным. ЕЦБ в сентябре может объявить о планах по выкупу активов на следующий год и может снизить ежемесячные целевые объемы покупок, сказал Bloomberg Сюдзи Сирота, глава отдела макроэкономической стратегии HSBC Securities Japan Ltd в Токио. «Рынки не полностью закладывают сворачивание стимулов ЕЦБ, так что евро будет укрепляться, поскольку рынки постепенно принимают это к сведению», — добавил он.

Денежно-кредитная политика в США ужесточается в соответствии с прогнозами, и есть вероятность, что это ужесточение будет более медленным из-за недостаточно хороших данных по американской экономике — это давит на доллар, говорит РБК аналитик БКС Иван Копейкин. Данные по экономике еврозоны, напротив, выходят лучше ожиданий, и рост евро поддерживают ожидания сворачивания стимулирующих мер ЕЦБ, а также улучшение политической конъюнктуры в Европе, добавляет эксперт. В последнем случае речь идет о победе на президентских выборах во Франции Эмманюэля Макрона (а не ультраправой Марин Ле Пен) и снижении рисков дезинтеграции европейского блока.

Хотя ставки на евро против доллара кажутся наиболее логичной торговой стратегией, поскольку эта валютная пара — самая торгуемая в мире, инвесторы могут извлечь больше выгоды, ставя на евро против японской иены, рост которой сдерживается отрицательными процентными ставками в стране, считает Bloomberg. За последние два месяца евро окреп к иене на 7,6%.

Что это значит для рубля?

«Для России с точки зрения торговых потоков, с точки зрения факторов конкурентоспособности курс евро более важен, поскольку Европа остается ключевым торговым партнером страны, — сказал РБК экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик. — Если курс рубля к евро ослабевает ускоренными темпами, то этот фактор в большей степени сказывается на динамике импорта и может также повлиять на инфляционные процессы в большей степени, учитывая, что европейская компонента в импорте у нас достаточна значима».

Если евро будет укрепляться к рублю, то это может затормозить восстановление импорта и дать дополнительное пространство для российских производителей с точки зрения ценовой конкурентоспособности, рассуждает эксперт. Курс рубль/доллар в большей степени важен для потоков капитала, в том числе для населения, и тот факт, что рубль не будет такими быстрыми темпами обесцениваться к доллару, может означать, что реакция на это обесценение будет не такой большой, заключил Лисоволик.

Рубль дешевеет уже несколько месяцев подряд, и темпы ослабления российской валюты по отношению к евро быстрее, чем по отношению к доллару. Так, за последние два месяца — с 21 апреля по 21 июня — рубль упал почти на 11% по отношению к евро, а к доллару — только на 6,3%. Но укрепление евро к доллару уже произошло, и теперь курс европейской валюты «довольно долгое время» может держаться на уровне $1,1–1,15, ожидает Надоршин. Курс рубля будет меняться одинаковыми темпами и по отношению к доллару, и по отношению к евро, добавляет он.