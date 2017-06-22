Чем закончились переговоры Петра Порошенко с Дональдом Трампом

Президент Украины заручился общей поддержкой США в отношении реформ в республике и ситуации в Донбассе. На время визита пришлось расширение санкций в отношении России. Для Порошенко переговоры с Трампом важны прежде всего с внутриполитических позиций

Джеймс Мэттис и Петр Порошенко (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент Украины Петр Порошенко завершил свой первый после инаугурации Дональда Трампа визит в США. В Вашингтоне он встретился с ключевыми представителями администрации США и президентом. Свидание с Трампом было кратким: по данным Белого дома, оно продлилось около получаса.

«Фантастическая поддержка»

За два дня в Вашингтоне (19–20 июня) президент Украины провел встречи с представителям украинской диаспоры, министром энергетики США Риком Перри, госсекретарем Рексом Тиллерсоном, министром обороны Джеймсом Мэттисом. Центральным событием визита стала встреча с президентом Дональдом Трампом; в овальный кабинет Порошенко зашел в компании вице-президента Майка Пенса. Во встрече также принял участие помощник американского президента по нацбезопасности Герберт Макмастер. Завершила программу встреча Порошенко с директором — распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Трамп, принимая Порошенко, на камеру заявил, что «большой прогресс был достигнут» двумя странами и что с украинским коллегой у него были «очень, очень хорошие обсуждения» (цитаты по Reuters). Еще до встречи с членами американского правительства Порошенко заявил, что Украина в США имеет «фантастическую поддержку».

Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа (Фото: Evan Vucci / AP)

«Мы получили твердую поддержку от США, поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости <...>, а также четкую поддержку в продолжении реформ на Украине», — написал Порошенко в Facebook после встречи с Трампом. По словам Порошенко, США — твердый и надежный стратегический партнер Украины. Президенты обсудили план мирного разрешения конфликта в Восточной Украине и реформы в республике, говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи.

Со слов Порошенко следует, что все американские собеседники полностью поддержали позицию Украины: с Тиллерсоном он скоординировал позиции по прекращению «российской агрессии в Донбассе и возвращению Крыма» и обсудил вопрос освобождения «украинских заложников». С Мэттисом поговорил об усилении оборонного потенциала Украины. Министр выразил полную поддержку сохранению санкций против России как «страны-агрессора», сообщил о содержании встречи Порошенко.

В том, что позиции Украины получат поддержку американского руководства, не было сомнений: представители американской администрации ранее уже говорили об этом, отмечает украинский политолог Владимир Фесенко. Визит Порошенко, по словам эксперта, преследовал три цели: важно было лично познакомиться с Трампом, передать ему и членам его администрации украинское видение проблемы Донбасса и Крыма перед планируемой встречей Трампа с президентом России Владимиром Путиным и продвинуть ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в экономике и военной сфере.

В целом визит можно считать успешным, говорит Фесенко. К поездке в администрации Порошенко готовились, исходя из представления о Трампе как о бизнесмене. Поэтому украинская делегация продвигала бизнес-подход к отношениям: предложила американцам участвовать в экономических проектах на Украине, выразила готовность закупать в США уголь и сжиженный природный газ, осведомлен Фесенко.

Встреча состоялась по настоятельной просьбе украинской стороны. Для многих экспертов и политиков на Украине является символичным, что Трамп встретился с Порошенко раньше, чем с Путиным, указывает украинский эксперт Андрей Бузаров.

Санкции и Донбасс

До встречи Порошенко и Трампа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал интерес в том, чтобы Вашингтон послал Киеву «мощный сигнал в пользу необходимости имплементации минских договоренностей». Однако в день визита Прошенко американский Минфин сообщил о расширении санкционного списка, в него были включены 38 лиц и компаний из России и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, включая российских чиновников, банки, работающие в Крыму или ДНР и ЛНР, частную военную компанию «Вагнер» и крупный финансовый холдинг «ИФД КапиталЪ», бенефициарами которого считаются Вагит Алекперов и Леонид Федун. Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер на брифинге заявил: «Пока они [русские] не уйдут из Восточной Украины, мы будем сохранять санкции в отношении России».



Порошенко прямых данных по переговорам в США о Донбассе не привел.

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Ранее администрация Трампа обсуждала с Россией возможность изменить формат переговоров. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США 14 июня. «Очень важно, чтобы у нас было достаточно гибкости, чтобы достигнуть обозначенных в минских договоренностях целей. Вполне возможно, что правительства Украины и России смогут прийти к приемлемому решению через какой-либо другой формат помимо минских соглашений», — цитирует Тиллерсона Reuters. Россия выступила против такого подхода. «Мы по-прежнему исходим из того, что альтернативы минским договоренностям для урегулирования внутриукраинского кризиса не существует», — заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

Порошенко был заинтересован в обсуждении ситуации в Донбассе, а также дальнейших отношений с США, но на многие вопросы Трамп пока не может дать ответа, так как их решение зависит во многом от договоренностей между США и Россией, а Трамп с Путиным увидятся только на саммите «двадцатки» в Гамбурге 7–8 июля, напоминает Бузаров. Однако встреча с Трампом, по словам эксперта, важна для укрепления позиций Порошенко дома.

Встреча с Порошенко была важна Трампу только по одной причине — успокоить хотя бы часть критиков в конгрессе и СМИ, говорит профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро. На то, чтобы успокоить конгресс, было направлено и расширение санкций в отношении России, выразили солидарную позицию опрошенные ранее эксперты. Сенат конгресса США на прошлой неделе принял законопроект, предполагающий расширение действующих санкций на такие секторы российской экономики, как металлургия, железные дороги, судоходство. Однако в нижней палате, где обсуждение документа прошло 20 июня, он не получил поддержки.