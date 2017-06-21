Как хранить миллион

Какими банками воспользоваться состоятельным россиянам

Исследовательская компания Frank RG представила обновленный список лучших российских кредитных организаций, работающих в секторе private banking. Кто вышел в лидеры в 2017 году?

Фото: Tomohiro Ohsumi / Bloomberg

Компания Frank Research Group опубликовала результаты ежегодного исследования «Private banking в России». Эксперты изучили уровень сервиса и список услуг для состоятельных клиентов в 17 банках, которые являются крупнейшими игроками на рынке управления благосостоянием, в совокупности занимая на нем долю в 75%.

Под private banking в исследовании понимается обслуживание физических лиц в сфере управления благосостоянием, которое включает в себя персональный менеджмент по финансовым вопросам и предоставление качественных консультаций по небанковским темам. В России порог для доступа клиентов к услугам private banking начинается от 20 млн руб. (в Москве), в регионах он может быть в два раза ниже, уточняет главный эксперт Frank Research Group в сегментах Affluent & Private Banking Любовь Прокопова.

​Лидером в рейтинге Frank RG в этом году стал Сбербанк, второе место досталось Райффайзенбанку. В топ-5 также вошли Ситибанк, ЮниКредит Банк и «Открытие». Аутсайдеров рейтинга Frank RG не раскрывает. Информацию о позиции того или иного банка в списке компания готова сообщить только самой кредитной организации, не вошедшей в топ-5, говорит Прокопова.

Список лидеров в предыдущем исследовании, вышедшем в марте 2016 года, отличается от нынешнего. Прокопова из Frank RG объясняет это изменением методики расчета. В прошлый раз эксперты делили банки на две категории: private banking (здесь оценивались те, кто концентрировался именно на банковском обслуживании) и wealth management (в эту группу вошли банки, специализировавшиеся на управлении всем состоянием клиента, включая небанковские активы). Топ-5 в первой категории в 2016 году составили соответствующие подразделения ВТБ24, Газпромбанка, Сбербанка, Банка Москвы, Росбанка, во второй — Райффайзенбанка, Ситибанка, ЮниКредит Банка, Альфа-банка и М2М Прайвет банка. Однако рынок меняется: все больше игроков стали делать упор именно на управлении капиталом, то есть предоставлять все больше инвестиционных услуг, поэтому в этом году Frank RG объединила всех участников исследования в одну категорию, отмечает Прокопова.

Методика исследования

В выборку вошли банки, имеющие выделенный канал обслуживания состоятельных клиентов (располагают соответствующими подразделениями и менеджментом). Важным условием было наличие возможности воспользоваться полным спектром банковских услуг, например, открыть депозит на территории России. Кредитные организации, у которых такие сервисы в стране недоступны, в исследовании не участвовали. По этой причине среди фигурантов рейтинга нет UBS, Credit Suisse и некоторых других зарубежных игроков.

​В ходе исследования эксперты опросили 78 сотрудников подразделений private banking, 48 клиентов, а также проанализировали 244 анкеты клиентов и организовали 22 посещения отделений «тайным покупателем», собирая оценки для исследования и изучая банковский сервис.

Банки оценивались по пяти критериям: управление капиталом, удобство и сервис, надежность и бренд, небанковские консультации и lifestyle (консультации по недвижимости и страхованию, мероприятия), а также решение текущих задач. По каждому критерию банк получил оценку от А (лучшая) до D (худшая). Важность каждого критерия и его вес определяли шесть независимых экспертов, которые работают или работали в сфере private banking в российских и зарубежных банках.

В первом критерии — управление капиталом — оценивались такие параметры, как количество доступных клиенту инвестиционных инструментов, компетенции персонального менеджера, качество и доступность инвестиционной аналитики и другие. При изучении удобства и сервиса аналитики Frank RG обращали внимание в том числе на количество сотрудников, обслуживающих состоятельных клиентов, удобство удаленного обслуживания и удобство отделений.

Надежность и бренд оценивались исходя из рейтингов S&P, Moody's и Fitch, а также с учетом списка системообразующих банков. В критерий небанковские консультации и lifestyle вошли, например, оценки качества и востребованности у клиентов страховых продуктов, организации клиентских мероприятий, а также качество налоговых консультаций. В последнем критерии аналитики изучали количество доступных депозитов и ставки по ним, количество доступных клиентам карт, курс конвертации и размер комиссии и другие параметры.

Самым важным критерием стало управление капиталом — вес этого показателя в итоговой оценке составил 29%. Такие показатели, как небанковские консультации и решение банковских задач, стали наименее важными: их вес составил 15% и 13% соответственно.

Frank RG также выделила в ходе исследования семь дополнительных номинаций: «Лучший банковский бренд по мнению клиентов private banking», «Самая эффективная бизнес-модель private banking в России», «Лучшее инвестиционное обслуживание», «Лучший сервис private banking», «Лучший портфель инвестиционных идей», «Лучшая программа лояльности» и «Лучший региональный банк». При этом некоторые номинации совпадают с тремя самыми важными критериями из общего рейтинга — лучшее инвестиционное обслуживание, лучший сервис и лучший бренд.

Чего хотят вкладчики-миллионеры

​Предпочтения состоятельных людей меняются: от банков им нужно не только классическое обслуживание, в том числе и поэтому лидеры в рейтинге ежегодно меняются. За последний год среди частных клиентов стали более востребованы консультации по налоговым вопросам, отмечает Прокопова из Frank RG. Этому способствовали изменения в законодательстве. «Мы наблюдаем рост обращений в банки по вопросам заполнения налоговых деклараций, составления уведомлений и отчетности по контролируемым иностранным компаниям, их ликвидации, а также по вопросам соблюдения валютного контроля», — рассказывает она.

Также клиентов private-сегмента стало больше интересовать удаленное обслуживание. «Если еще в прошлом году представители банков говорили, что состоятельные клиенты консервативны и предпочитают решать вопросы, общаясь с менеджером лично, то теперь вопрос реализации, например, сервиса электронной подписи в мобильном приложении становится как никогда актуальным», — говорит Прокопова.

Руководитель департамента розничных продуктов Citi в России Анастасия Солдатова отмечает рост интереса частных клиентов к сложным инвестиционным продуктам и зарубежным рынкам. Об аналогичной тенденции сообщила и пресс-служба Сбербанка: «У клиентов увеличился аппетит к риску, появился интерес к венчурным историям. Также они проявляют интерес к предлагаемым инвестициям в социальные проекты».

Клиентов private-сегмента в целом немного, но их число стремительно растет, признают опрошенные РБК банкиры. В Райффайзенбанке количество частных клиентов исчисляется миллионами, однако доля private-клиентов составляет менее 1% от общего числа, говорит руководитель Friedrich Wilhelm Raiffeisen Светлана Григорян. «В каком-то смысле это соотношение, как мне кажется, отражает рынок», — подчеркивает она. По словам Солдатовой из Citi, в 2017 году банк ожидает рост числа состоятельных клиентов более чем на 10%. В Сбербанке, согласно комментарию пресс-службы, количество клиентов private banking увеличилось за последний год в три раза, а объем активов под управлением вырос в два раза. Точные цифры банки не раскрывают.

Как выбирать банк

По словам экспертов по управлению благосостоянием, кроме стоимости и качества услуг географический фактор — место нахождения банка — также имеет значение. Инвестиционный управляющий в фонде UHNWI Антон Толмачев отметил, что банки, находящиеся за границей, в последнее время утратили ряд преимуществ для российских состоятельных клиентов, чему способствует изменение российского налогового законодательства. С 2016 года россияне обязаны отчитываться перед ФНС о движении средств по счетам в зарубежных банках, а в 2016 году Россия подписала соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией в рамках глобального плана ОЭСР по борьбе с уклонением от уплаты налогов, что позволит получать данные о счетах налогоплательщиков от более чем 80 стран. Соглашение было подписано в мае текущего года, а вступить в силу оно должно в 2018 году.

Но всевозможные рейтинги вряд ли могут быть определяющим фактором, указывают эксперты. По словам партнера PwC Максима Кандыбы, субъективные предпочтения у каждого состоятельного клиента свои, и какие-то нюансы обслуживания, важные для человека, могут быть не учтены в рейтинге. Ориентироваться стоит разве что на рейтинги надежности от международных агентств, подчеркивает он.

Начальник инвестиционного департамента УК «КапиталЪ» Алексей Белкин советует состоятельным россиянам выбирать банк исходя из его надежности. «Вряд ли состоятельным людям нужен постоянный доступ к средствам, скорее такая значительная сумма — это сбережения человека. Поэтому смотреть надо на кредитные рейтинги банка и на то, входит ли он в список системообразующих», — заключает он. О​сновным критерием для выбора российского банка является его надежность, говорит и международный финансовый консультант FCP (Financial Management) Ltd Исаак Беккер. Впрочем, по его словам, зачастую, оценивая этот критерий, люди ориентируются вовсе не на рейтинги или экспертные мнения. «У каждого человека сложилась своя шкала ценностей по этому вопросу, оспаривать которую, по личному опыту, бесполезно», — рассказывает он.