Устоявшийся формат

Какие темы обсудит Владимир Путин напрямой линии

В полдень в четверг, 15 июня, состоится 15-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой он отвечает на вопросы граждан. Эксперты ожидают, что президент обсудит социально-экономические вопросы, раскритикует оппозицию, но не анонсирует свое выдвижение на выборы 2018 года

Владимир Путин во время ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». 2016 год (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

15-я линия

По традиции прямая линия с главой государства​​​ будет транслироваться в эфире федеральных телеканалов и радиостанций. Прямая линия проводится с 2001 года, в последние годы она проходит в столичном Гостином Дворе. В среднем мероприятие длится два—четыре часа. Самая длинная линия была в 2011 году (4 часа 32 минуты), самая короткая (2 часа 20 минут) — в 2001 году.

Путин в прямом эфире федеральных каналов ответит на вопросы граждан по телефону, выйдет на прямую видеосвязь с регионами и поговорит с сидящими в студии представителями общественных организаций, экспертами, журналистами и политиками. В основном упор может быть сделан на прямые включения из регионов и ответы на вопросы из соцсетей, уточнил один из источников РБК, близкий к организаторам мероприятия.

Судя по официальному сайту линии «Москва — Путину», больше всего россиян волнуют следующие темы: плохое состояние дорог, свалки, ЖКХ и строительство, низкие зарплаты, коррупция, отношения с Западом, будущее страны после президентских выборов 2018 года. Количество вопросов, поступивших на прямую линию, превысило 1,6 млн, сообщил в среду вечером «Первый канал». Во время первой передачи в 2001 году президенту было адресовано 400 вопросов, в 2015 году — более 3,25 млн, отметила «Россия 24».

Гости

Традиционно подготовкой линии занимается пресс-служба президента, которая при необходимости обращается за помощью в другие подразделения Кремля или сторонние организации, рассказали РБК два собеседника, близких к Кремлю. Обращения могут касаться подготовки вопросов, подборки проблемных тем, приглашения людей, уточняет один из источников РБК. В этот раз, как и в предыдущие годы, готовить прямую линию помогал внутриполитический блок Кремля, говорит другой собеседник, близкий к администрации президента.

В подготовке фактуры для линии участвовал и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, рассказал собеседник, знакомый с ходом организации мероприятия (Кудрин приглашен в студию в Гостином Дворе). На прямую линию должен прийти и бизнес-омбудсмен Борис Титов, рассказали РБК в пресс-службе уполномоченного.

В мероприятии поучаствуют активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), сказал РБК собеседник в организации. Региональные активисты ОНФ, возможно, зададут вопросы во время прямых включений. По меньшей мере один представитель «фронта» приглашен в Гостиный Двор — это координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог» Александр Васильев.

Другой гость — глава фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков, который планирует задать вопрос об обманутых дольщиках, сообщил сам коммунист РБК. Будет в Гостином Дворе и политик Ирина Хакамада, рассказал РБК собеседник, близкий к организаторам мероприятия. Приглашение получил главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Перед праздниками ему позвонили и пригласили посетить студию. «Я спросил: просто посетить, как декорация, или задать вопрос? Мне сказали, что будет возможность задать вопрос», — рассказал РБК главред НГ. У Ремчукова в запасе есть десяток вопросов на разные темы, например на тему цифровой экономики, стабильности в обществе, но какой именно он задаст, пока не ясно.

Приглашены на линию и члены правительства, в частности министр здравоохранения Вероника Скворцова, рассказал РБК источник в Минздраве. Министры на прямой линии нужны, для того чтобы президент прямо в студии разбирался с проблемами, о которых президенту будут сообщать россияне, пояснял в прошлом году собеседник РБК, близкий к организаторам линии. Обсуждается приглашение в студию талантливых подростков и участников событий в Сирии, уточнил источник.

«Реалити-шоу»

Формат линии сохраняет актуальность, поскольку Путину важно поддерживать прямой контакт с обществом, отмечает руководитель аналитического департамента Центра политических технологий Татьяна Становая. По ее мнению, благодаря этому формату президент может отчасти дистанцироваться от элиты, губернаторов, бюрократии, консолидироваться с народом и поддерживать свою электоральную базу.

Линия дает обратную связь, а это один из самых важных на сегодняшних день элементов госуправления, прокомментировал председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, бывший начальник Управления администрации президента по внутренней политике. «У каждой страны своя специфика, и способы прямого общения определяются с учетом этой специфики. В России это устоявшийся формат, к нему привыкли граждане», — добавил эксперт.

Операторы единого центра обработки сообщений в студии ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в Гостином дворе. 2016 год (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Линия станет очередным реалити-шоу для картинки с целью успокоить народ, показать ему «живого и здорового президента», работающего в режиме «живите спокойно, я обо всем позабочусь», оценил мероприятие политолог Николай Миронов. Линия входит в отработанный Кремлем «пакет реалити-шоу», уверен эксперт, а именно: послание президента, международные поездки, встречи с иностранными лидерами, публичный разнос правительства. «Этот формат прижился и позитивно действует на народ, но в обществе усиливается градус недовольства из-за социальных проблем и потому подобные мероприятия постепенно теряют эффективность из-за отсутствия конкретики», — считает Миронов. «Антонимом рутинных телешоу» он называет уличный протест, в который последнее время все чаще вовлекается молодежь, на неё уже не действуют старые форматы.

Протесты, выборы и ЖКХ

Традиционно линия проходила в начале апреля, однако в этом году ее решили провести 15 июня, после Дня России. Директор Левада-центра Лев Гудков в разговоре с «Коммерсантом» связывал перенос прямой линии с нежеланием президента говорить о протестных акциях, которые прошли в стране 26 марта. Но в итоге перед очередной прямой линией снова прошли массовые протесты сторонников Алексея Навального.

Тема протестов оппозиции, «безусловно, найдет отражение в прямой линии, считает Татьяна Становая. По ее прогнозу, реакция президента будет сопоставима с той, что была в декабре 2011 года. Глава государства может с пониманием отнестись к стремлению граждан к справедливости и в очередной раз резко выскажется в отношении лидеров оппозиции и западной угрозы.

«Будут заявления в духе «новые происки «пятой колонны»; с «сигналами» в адрес тех, кто раскачивает лодку, — рассуждает политолог Миронов. — Вряд ли президент признает, что протесты были не результатом чьей-то режиссуры, а реальным проявлением недовольства людей и уж тем более что во время массовых акций были нарушены права митингующих, полиция превысила полномочия». Президент может высказываться в том духе, что есть люди, которые хотят внести элементы гражданской войны, но конкретные имена звучать не будут, добавляет политолог Игорь Бунин.

Политологи сомневаются, что Путин анонсирует свое выдвижение на президентские выборы. Глава государства может использовать линию как старт президентской кампании, чтобы начать выдвигать социально значимые предложения и актуализировать электоральную базу для будущих выборов, но это маловероятно, считает Становая. Вряд ли президент озвучит сейчас свое решение, скорее, «отделается туманными намеками и оставит элиты и общество в состоянии интриги» до осени, полагает Миронов.

«Владимир Владимирович свое отношение к срокам объявления об участии в выборах высказался: чем ближе к дате объявления выборов это делается, тем лучше. Иначе все работать перестают», — напомнил Костин заявления Путина от 2010 года, в то время премьера. Во время прямой линии будут подниматься темы, «которые волнуют большинство граждан», считает Костин, а именно: уровень доходов, образование, здравоохранение, среда обитания, ЖКХ.

На прямой линии затрагиваются как общие, так и частные вопросы, добавил Миронов. Частные вопросы касаются отдельных регионов и могут иметь политический подтекст — например, они могут подразумевать критику губернатора или мэра. А общие вопросы могут касаться экономического роста и будущего экономики, уязвимых социальных групп, пенсионного возраста, экологии. В то же время в очередной раз президент будет много обсуждать внешнеполитические темы, уверен эксперт.

Собеседник РБК, близкий к организаторам линии, не исключил вариант, что Путин сделает ряд ярких заявлений, касающихся экономики, социальных вопросов и обороны, которые «могут лечь в основу его предвыборной платформы». Может прозвучать вопрос и о реновации, добавил источник.

Трансляция телепрограммы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в Севастополе. 2014 год (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

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