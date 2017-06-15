Пенсионные фонды притягиваются

Семь крупных НПФ начали подготовку к объединению

На пенсионном рынке готовится крупная сделка. В нее могут войти пенсионные активы ВТБ, группы «Россиум» и O1 Group. Оценку инициировал ВТБ, что может свидетельствовать о консолидации негосударственных пенсионных активов госбанком, считают эксперты

Фото: Олег Яковлев / РБК

О намерениях крупных игроков на рынке негосударственного пенсионного страхования свидетельствует информация на сайте банка ВТБ. 8 июня он разместил сообщение о заключении с консалтинговой компанией KPMG договора на оценку рыночной стоимости акций НПФ «ВТБ», негосударственных пенсионных фондов бизнесменов Бориса Минца (НПФ «Будущее», «Телеком-союз», «Образование» и «Социальное развитие», де-юре объединены в финансовую группу «Будущее» в составе холдинга O1 Group) и Романа Авдеева (НПФ «Согласие» и ОПК, контролируются концерном «Россиум» и его управляющей компанией «МКБ-Капитал»). Результаты этой оценки могут быть использованы при принятии управленческих решений при приобретении банком доли в объединенном НПФ и ради составления отчетности по МСФО, говорится в документе ВТБ.

Стоимость работ — 11 млн руб., сроки оказания услуг — 40 дней с момента подписания договора.

В пресс-службе ВТБ ограничились таким комментарием: «ВТБ проводит оценку НПФ для анализа дальнейших возможностей клиентского обслуживания». Елена Жуковская — официальный представитель концерна «Россиум» — отказалась от комментариев. Представитель О1 Group Лидия Гречина сообщила, что группа не комментирует закупочную деятельность ВТБ.

Конфигурация сделки

Подробностей о том, в какой форме может происходить потенциальное объединение указанных​ НПФ, в закупочной документации ВТБ не приводится. Как рассказал источник РБК на пенсионном рынке, сделка будет носить безденежный характер, она готовится в виде обмена частями акций между пенсионными фондами. Проведение сделки в такой форме может быть свидетельством того, что акционеры фондов структурируют таким образом какие-то встречные обязательства друг с другом и с ВТБ, предполагает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

По мнению Митрофанова, вариант полной консолидации фондов вряд ли рассматривается, потому что активы очень разные. «Можно предположить, что предполагается объединение каких-то долей для создания пенсионной группы. Мотивом ВТБ для создания такой группы может быть желание занять первое место на пенсионном рынке, обогнав НПФ Сбербанка, который лидирует благодаря активной сетке банка, раскинутой по всей России», — высказывает свое предположение Митрофанов.

Эксперты даже намерения провести потенциальную сделку сочли значимыми для рынка. «Возможно, начинается консолидация пенсионных активов в госкомпаниях аналогично процессам, идущим в банковском секторе, где лидирующие позиции занимают госбанки», — говорит гендиректор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. По данным обзора банковского сектора ЦБ за май, на 1 июня на первую пятерку банков по активам (которая сформирована гос- и квазигосбанками) приходилось 55,5% активов всего банковского сектора.

Оценка фондов

Отдельное внимание Лосев обратил на то, как именно будет проводиться оценка перечисленных фондов. По его мнению, привлечение консультанта такого уровня к оценке активов означает переход к здоровой консолидации отрасли: «Если ранее пенсионные активы оценивались сторонами сделки по собственным методикам, то сейчас этим занимается международная консалтинговая компания».

Предположить на данном этапе, какой может быть сумма сделки, невозможно. В целом, как указывает гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов, стоимость пенсионного фонда рассчитывается как сумма активов под управлением и собственных средств, взятая с определенным коэффициентом. «Его величина зависит от качества активов, их ликвидности, состояния портфеля пенсионных резервов и пр.», — поясняет он. Также стоит учитывать, что пенсионные резервы — это все-таки средства физлиц и компаний по юридической природе и они идут с серьезным дисконтом при оценке стоимости НПФ, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов Юрий Ногин.

Сейчас средний коэффициент на рынке — 10%, говорит Лосев. По мнению Юрия Ногина, справедливый коэффициент — 15%. Если же сделка будет ниже этого мультипликатора, то можно сказать, что она совершена с дисконтом, подчеркивает Ногин. «В пенсионную систему нет новых пенсионных поступлений, кроме как по итогам переходной кампании и инвестиционного дохода. При этом фондам приходится содержать офисы, агентскую сеть, управлять рисками», — подчеркивает он.

Согласно ежеквартальному отчету ФГ «Будущее», акции которой котируются на бирже, стоимость компании составляла на конец первого квартала 2017 года 61,6 млрд руб. «Говорить, насколько капитализация компании представлена на бирже, отражает реальную стоимость, сложно», — говорит Ногин. Надо понимать, что сделка проводилась среди ограниченного круга инвесторов, объем сделок на бирже с этими акциями очень маленький, отмечает он. Источник, близкий к пенсионному рынку, не исключает, что для сделки фонд может быть оценен ниже.

Активы пенсионных фондов финансовой группы «Будущее» составляют 335 млрд руб., а число клиентов достигает 5,2 млн человек, говорится на сайте компании. Активы фондов ОПК и «Согласие» составляют 75 млрд руб., а число клиентов — 1,2 млн человек. Активы НПФ «ВТБ» — 140 млрд руб., а число клиентов — 1,6 млн клиентов.

По оценкам «Эксперт РА», сделка ВТБ с активами до 50 млрд руб. не окажет сколько-нибудь заметного влияния на нормативы достаточности капитала ВТБ даже с учетом выплаты дивидендов им за 2016 год, отметил руководитель отдела валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков.

Старые связи

Роман Авдеев, Борис Минц и топ-менеджмент ВТБ — давние партнеры по бизнесу.

До середины 2013 года Борис Минц был владельцем 11,1% акций банка «Открытие». В 2008 году ВТБ выдал фонду Rusenergo Fund Limited кредит на 64,3 млрд руб., обеспеченный 10% акций «Открытия». В феврале 2015 года ВТБ приобрел 10% акций банка «Открытие».

Что касается Романа Авдеева, то у его банка МБК открыта кредитная линия ФГ «Будущее». Размер кредита на момент его выдачи составлял 1,6 млрд руб., говорится в ежеквартальном отчете ФГ «Будущее».

В октябре 2016 года ФГ «Будущее» провела IPO, организатором которого был «ВТБ Капитал». Однако тогда «ВТБ Капитал» предупреждал инвесторов о том, что IPO несет повышенные риски. Организатор указывал на риск, связанный со снятием залога с акций, принадлежащих группе фондов. Объем заложенного имущества НПФ инвестбанк оценивал в 63 млрд руб.

ВРЕЗКА

Крупнейшие сделки на пенсионном рынке

В декабре 2014 года O1 Group Бориса Минца купила НПФ «Благосостояние ОПС». Стоимость пенсионных накоплений фонда на момент сделки составляла 117 млрд руб. В результате сделки объем пенсионных накоплений под управлением фондов, входящих в O1 Group, составил 154,6 млрд руб. Количество застрахованных лиц достигло 2,8 млн человек.

В марте 2016 года НПФ «Благосостояние ОПС» приобрел фонд «Стальфонд», в результате объединения появился НПФ «Будущее», совокупный портфель пенсионных накоплений которого составил выше 220 млрд руб. от почти 3,5 млн человек. В марте 2016 года к НПФ «Будущее» присоединился фонд «Уралсиб», размер пенсионных накоплений после объединения составил около 230 млрд руб. В июле 2016 года O1 Group Бориса Минца также сообщила о приобретении НПФ «Образование». С учетом сделки объем пенсионных накоплений под управлением фондов, входящих в состав O1 Group, составил 242 млрд руб., а количество застрахованных лиц — 4 млн человек. В ноябре 2016 года к НПФ «Будущее» также присоединился фонд «Наше будущее», размер пенсионных накоплений после объединения составил около 260 млрд руб.

В августе 2016 года НПФ «Сафмар» приобрел 100% акций НПФ «Европейский пенсионный фонд» (стоимость активов — около 137,2 млрд руб.), НПФ «Регионфонд» (стоимость активов — около 16,5 млрд руб.) и НПФ «Образование и наука» (стоимость активов — около 4,5 млрд руб.). В результате на конец 2016 года активы НПФ «Сафмар» составляли 213,4 млрд руб.

В 2015 году НПФ «Газфонд» продал «КИТ Финанс Пенсионный администратор» свою 100-процентную свою «дочку» — НПФ «Газфонд пенсионные накопления». В августе 2016 года на пенсионном рынке стартовала крупнейшая сделка M&A: «КИТ Финанс Пенсионный администратор» запустил процесс объединения четырех подконтрольных НПФ. Таким образом, на основе «Газфонд Пенсионные накопления» началось создание НПФ более 370 млрд руб. (на август 2016 года).